تدفقات رأس المال الأجنبي من الهند نحو الصين تضغط على الروبية

MENAFN - Al-Borsa News) سجل سعر الروبية الهندي انخفاضًا جديدًا؛ متأثرًا بالمخاطر الجيوسياسية التي ترفع أسعار النفط وهروب الأموال من الأسهم المحلية نحو الصين.

وذكر بنك باركليز البريطاني في مذكرة بحثية، أن الأسعار القياسية المرتفعة للذهب وقوة الدولار وزيادة النفور من المخاطرة تُعزى إلى إمكانية السماح للبنك المركزي الهندي بانخفاض قيمة الروبية، مع توقعات بأن تنخفض العملة الهندية تدريجيًا نحو 84.40 مقابل الدولار.

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من جهتها، قالت الخبيرة الاقتصادية في بنك كوتاك بمومباي أبسنا باردواج، إن“الرياح العالمية المعاكسة الناتجة عن المخاطر الجيوسياسية وتباطؤ وتيرة التيسير النقدي في الولايات المتحدة وسط بيانات قوية ستؤثر على الروبية في المدى القريب”.

وخلال أكتوبر الجاري، سحب المستثمرون الأجانب 9.1 مليار دولار من الأسهم الهندية بسبب التقييمات المرتفعة والتحول نحو الصين حتى السندات المؤهلة في الهند التي كانت تستقطب حوالي 2 مليار دولار شهريًا منذ إدراجها في مؤشرات السندات العالمية شهدت تدفقات سلبية لمدة أسبوعين متتاليين.

ويتوقع الاقتصاديون أن البنك المركزي الهندي قد سمح للروبية بالانخفاض بعد الارتفاع الحاد في سعر الصرف الفعلي خلال نهاية سبتمبر الماضي.

وقال محافظ البنك المركزي الهندي شاكتيكانتا داس في وقت سابق“نحن لا ندير سعر الصرف – الروبية تنخفض مقابل الدولار ونشتري الدولارات كلما كانت هناك فرصة”.

وبحسب ما أوردته شركة إلارا للأوراق المالية في الهند، فإنه من المتوقع أن تساهم العوائد الأمريكية المرتفعة قبيل الانتخابات الأمريكية الشهر المقبل وتباطؤ محتمل في تدفقات الديون في الضغط على الروبية.

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