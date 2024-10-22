تدفقات رأس المال الأجنبي من الهند نحو الصين تضغط على الروبية

(MENAFN
- Al-Borsa News) سجل سعر الروبية الهندي انخفاضًا جديدًا؛ متأثرًا بالمخاطر الجيوسياسية التي ترفع أسعار النفط وهروب الأموال من الأسهم المحلية نحو الصين.
وذكر بنك باركليز البريطاني في مذكرة بحثية، أن الأسعار القياسية المرتفعة للذهب وقوة الدولار وزيادة النفور من المخاطرة تُعزى إلى إمكانية السماح للبنك المركزي الهندي بانخفاض قيمة الروبية، مع توقعات بأن تنخفض العملة الهندية تدريجيًا نحو 84.40 مقابل الدولار.
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من جهتها، قالت الخبيرة الاقتصادية في بنك كوتاك بمومباي أبسنا باردواج، إن“الرياح العالمية المعاكسة الناتجة عن المخاطر الجيوسياسية وتباطؤ وتيرة التيسير النقدي في الولايات المتحدة وسط بيانات قوية ستؤثر على الروبية في المدى القريب”.
وخلال أكتوبر الجاري، سحب المستثمرون الأجانب 9.1 مليار دولار من الأسهم الهندية بسبب التقييمات المرتفعة والتحول نحو الصين حتى السندات المؤهلة في الهند التي كانت تستقطب حوالي 2 مليار دولار شهريًا منذ إدراجها في مؤشرات السندات العالمية شهدت تدفقات سلبية لمدة أسبوعين متتاليين.
ويتوقع الاقتصاديون أن البنك المركزي الهندي قد سمح للروبية بالانخفاض بعد الارتفاع الحاد في سعر الصرف الفعلي خلال نهاية سبتمبر الماضي.
وقال محافظ البنك المركزي الهندي شاكتيكانتا داس في وقت سابق“نحن لا ندير سعر الصرف – الروبية تنخفض مقابل الدولار ونشتري الدولارات كلما كانت هناك فرصة”.
وبحسب ما أوردته شركة إلارا للأوراق المالية في الهند، فإنه من المتوقع أن تساهم العوائد الأمريكية المرتفعة قبيل الانتخابات الأمريكية الشهر المقبل وتباطؤ محتمل في تدفقات الديون في الضغط على الروبية.
المصدر:
MENAFN22102024000202011048ID1108805686
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