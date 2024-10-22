الصين تطلق برنامج لتسهيل مقايضة شركات الأوراق المالية بـ7 مليارات دولار

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلن بنك الشعب الصيني، عن أول عملية لبرنامج تسهيل مقايضة شركات الأوراق المالية والصناديق والتأمين، بحجم 50 مليار يوان (نحو 7.04 مليار دولار)، بهدف الاستفادة بشكل أفضل من دور المؤسسات المالية لتحقيق الاستقرار لسوق رأس المال.
وأوضح المركزي في بيان اليوم الثلاثاء، أن هذه الخطوة جاءت بعد أن أعلن في 10 أكتوبر الجاري عن قراره بتأسيس برنامج لتسهيل مقايضة شركات الأوراق المالية والصناديق والتأمين بحجم أولي يبلغ 500 مليار يوان، كجزء من الجهود المبذولة لدعم التنمية الصحية والمستقرة لسوق رأس المال.
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وأضاف أن هذه الأداة ستسمح لشركات الأوراق المالية والصناديق والتأمين المؤهلة باستخدام أصولها، بما في ذلك السندات والصناديق المتداولة في البورصة وحيازاتها في مكونات مؤشر“سي إس آي 300′′، كضمان في مقابل أصول عالية السيولة مثل سندات الخزانة وسندات البنك المركزي، وفقا لبنك الشعب الصيني.
وأطلق البنك المركزي برنامجا لتسهيل مقايضة شركات الأوراق المالية والصناديق والتأمين يوم الجمعة الماضي، حيث تجاوزت المجموعة الأولى من حصص الطلبات 200 مليار يوان.
وتمت الموافقة على مشاركة 20 شركة أوراق مالية وصناديق في تشغيل برنامج تسهيل مقايضة شركات الأوراق المالية والصناديق والتأمين.
وأعلن بنك الاستثمار، شركة رأس المال الدولي الصينية المحدودة، أنه أكمل صفقة من خلال برنامج تسهيل مقايضة شركات الأوراق المالية والصناديق والتأمين.
المصدر:
MENAFN22102024000202011048ID1108805685
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