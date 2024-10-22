الصين تطلق برنامج لتسهيل مقايضة شركات الأوراق المالية بـ7 مليارات دولار

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن بنك الشعب الصيني، عن أول عملية لبرنامج تسهيل مقايضة شركات الأوراق المالية والصناديق والتأمين، بحجم 50 مليار يوان (نحو 7.04 مليار دولار)، بهدف الاستفادة بشكل أفضل من دور المؤسسات المالية لتحقيق الاستقرار لسوق رأس المال.

وأوضح المركزي في بيان اليوم الثلاثاء، أن هذه الخطوة جاءت بعد أن أعلن في 10 أكتوبر الجاري عن قراره بتأسيس برنامج لتسهيل مقايضة شركات الأوراق المالية والصناديق والتأمين بحجم أولي يبلغ 500 مليار يوان، كجزء من الجهود المبذولة لدعم التنمية الصحية والمستقرة لسوق رأس المال.

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وأضاف أن هذه الأداة ستسمح لشركات الأوراق المالية والصناديق والتأمين المؤهلة باستخدام أصولها، بما في ذلك السندات والصناديق المتداولة في البورصة وحيازاتها في مكونات مؤشر“سي إس آي 300′′، كضمان في مقابل أصول عالية السيولة مثل سندات الخزانة وسندات البنك المركزي، وفقا لبنك الشعب الصيني.

وأطلق البنك المركزي برنامجا لتسهيل مقايضة شركات الأوراق المالية والصناديق والتأمين يوم الجمعة الماضي، حيث تجاوزت المجموعة الأولى من حصص الطلبات 200 مليار يوان.

وتمت الموافقة على مشاركة 20 شركة أوراق مالية وصناديق في تشغيل برنامج تسهيل مقايضة شركات الأوراق المالية والصناديق والتأمين.

وأعلن بنك الاستثمار، شركة رأس المال الدولي الصينية المحدودة، أنه أكمل صفقة من خلال برنامج تسهيل مقايضة شركات الأوراق المالية والصناديق والتأمين.

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