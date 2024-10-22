بريطانيا في مواجهة فجوة مالية هائلة قد تدفع الحكومة لقرارات صعبة

MENAFN - Al-Borsa News) سجلت بريطانيا عجزًا ماليا حكوميًا أكبر من المتوقع في النصف الأول من السنة المالية لعام 2024؛ ما يزيد الضغط على وزارة الخزانة لرفع الضرائب واستدانة المزيد لتغطية الإنفاق المرتفع في الميزانية القادمة والفجوة المالية الهائلة.

وأظهرت الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية البريطانية، بحسب ما أوردته صحيفة الجارديان، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة البريطانية اقترضت 79.6 مليار جنيه إسترليني أي ما يعادل نحو 103.6 مليار دولار بين أبريل وسبتمبر الماضي، بزيادة قدرها 6.7 مليار جنيه عن التوقعات الرسمية.

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وعلى الرغم من أن العجز المالي لحكومة بريطانيا في سبتمبر الماضي سجل 16.6 مليار جنيه أي أقل من توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى 17.5 مليار جنيه، لكنه لا يزال ثالث أعلى عجز مسجل في هذا الشهر.

ويزيد ذلك من الضغط على ريفز لرفع الضرائب واستدانة المزيد في السنوات المقبلة لتغطية الإنفاق المرتفع، بما في ذلك زيادات الأجور في القطاع العام وتنفيذ وعود حزب العمال الانتخابية.

بدوره، قال الاقتصادي في“كابيتال إيكونوميكس” أليكس كير، إن“الأرقام تسلط الضوء على الحدود الضيقة التي تواجهها الوزيرة ريفز لزيادة الإنفاق اليومي دون رفع الضرائب”.

وأضاف:“ومع ذلك، إذا عدلت قواعدها المالية، فسيظل لديها مجال لزيادة الاستثمارات العامة”.

وأشار الصحيفة البريطانية، إلى أنه على الرغم من أن الوضع يبدو قاتما إلا أن الاقتصاد قد حقق أداءً أفضل مما كان متوقعًا في 2024.

وعقب صدور البيانات، جدد سكرتير الخزانة البريطاني دارين جونز، تأكيد رسالة حزب العمال البريطاني بشأن الإرث السيء الذي ورثوه، قائلًا إن الحكومة السابقة“لم يكن لديها خطة لتمويل اتفاقيات الأجور لملايين من العاملين في القطاع العام”.

وأضاف أن إصلاح الفجوة المالية – التي تُقدَّر بـ22 مليار جنيه إسترليني من قبل الحكومة الجديدة – سيتطلب“قرارات صعبة” في ميزانية الأسبوع المقبل.