بلتون للتأجير التمويلي تنهى أول إصدار سندات توريق بـ1.33 مليار جنيه - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أنهت شركة بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم- إحدى شركات بلتون القابضة الإصدار الأول لسندات توريق بـقيمة 1.33 مليار جنيه.

وقامت بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب وقسم أسواق ترتيب وإصدار الدين، بدور المستشار المالي ومدير الإصدارالرئيسي والمروج للإصدار.

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وأكدت نسبة تغطية الاكتتاب التي تجاوزت 1.5 مرة على قدرة الشركة على الاستفادة من أسواق رأس المال الأكثر ازدهارًا داخل مصر، مما يثمر عن جذب مزيد من الاستثمارات المتنوعة.

وتم طرح الإصدار على ثلاث شرائح، لتبلغ قيمة الشريحة 164 مليون جنيه ومدتها 12 شهرًا، بينما تبلغ قيمة الشريحة 945 مليون جنيه ومدتها 36 شهرًا، وبالنسبة للشريحة فبلغت قيمتها 224 مليون جنيه، لمدة 48 شهرًا.

وفي هذا السياق قال أمير غنام، نائب رئيس الخدمات المالية غير المصرفية للتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل الاستهلاكي في بلتون، إن إتمام الإصدار الأول لسندات التوريق للشركة، لا يؤكد فقط على تنوع محفظة بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم، بل يعكس أيضًا ثقة المستثمرين في رؤية بلتون للنهوض بقطاع الخدمات المالية غير المصرفية في مصر.

وأشار غنام إلى أن نسبة تغطية الاكتتاب التي تجاوزت 1.5 مرة تعتبر بمثابة تأكيد على الثقة في قدرة الشركة في جذب محفظه تتمتع بجداره ائتمانيه قوية.

وأضاف أن الصفقة تعكس مركز الشركة القوي وستمهد الطريق نحو تنوع مصدر التمويل التي ستدفع بدورها عجلة النمو والابتكار، لتحافظ بلتون بذلك على ريادتها في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية.

ومن جانبه قال شريف حسن، أمين صندوق المجموعة والعضو المنتدب لقسم أسواق ترتيب وإصدار الدين التابع لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب، إن نجاح إتمام هذا الإصدار يشكل خطوة هامة لشركة بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب، مما يعكس التزامنا بتغيير المشهد المالي.

وأضاف حسن، يعد الإصدار مجرد بداية في سلسلة من الإنجازات المستقبلية لقسم أسواق ترتيب وإصدار الدين ببلتون، كما نعمل على تقديم حلول مالية مبتكرة من شأنها تطوير السوق وتقديم حلول مصممة خصيصاً لعملائنا لدفع عجلة النمو.