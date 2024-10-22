بلتون للتأجير التمويلي تنهى أول إصدار سندات توريق بـ1.33 مليار جنيه - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) أنهت شركة بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم- إحدى شركات بلتون القابضة الإصدار الأول لسندات توريق بـقيمة 1.33 مليار جنيه.
وقامت بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب وقسم أسواق ترتيب وإصدار الدين، بدور المستشار المالي ومدير الإصدارالرئيسي والمروج للإصدار.
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وأكدت نسبة تغطية الاكتتاب التي تجاوزت 1.5 مرة على قدرة الشركة على الاستفادة من أسواق رأس المال الأكثر ازدهارًا داخل مصر، مما يثمر عن جذب مزيد من الاستثمارات المتنوعة.
وتم طرح الإصدار على ثلاث شرائح، لتبلغ قيمة الشريحة 164 مليون جنيه ومدتها 12 شهرًا، بينما تبلغ قيمة الشريحة 945 مليون جنيه ومدتها 36 شهرًا، وبالنسبة للشريحة فبلغت قيمتها 224 مليون جنيه، لمدة 48 شهرًا.
وفي هذا السياق قال أمير غنام، نائب رئيس الخدمات المالية غير المصرفية للتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل الاستهلاكي في بلتون، إن إتمام الإصدار الأول لسندات التوريق للشركة، لا يؤكد فقط على تنوع محفظة بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم، بل يعكس أيضًا ثقة المستثمرين في رؤية بلتون للنهوض بقطاع الخدمات المالية غير المصرفية في مصر.
وأشار غنام إلى أن نسبة تغطية الاكتتاب التي تجاوزت 1.5 مرة تعتبر بمثابة تأكيد على الثقة في قدرة الشركة في جذب محفظه تتمتع بجداره ائتمانيه قوية.
وأضاف أن الصفقة تعكس مركز الشركة القوي وستمهد الطريق نحو تنوع مصدر التمويل التي ستدفع بدورها عجلة النمو والابتكار، لتحافظ بلتون بذلك على ريادتها في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية.
ومن جانبه قال شريف حسن، أمين صندوق المجموعة والعضو المنتدب لقسم أسواق ترتيب وإصدار الدين التابع لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب، إن نجاح إتمام هذا الإصدار يشكل خطوة هامة لشركة بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب، مما يعكس التزامنا بتغيير المشهد المالي.
وأضاف حسن، يعد الإصدار مجرد بداية في سلسلة من الإنجازات المستقبلية لقسم أسواق ترتيب وإصدار الدين ببلتون، كما نعمل على تقديم حلول مالية مبتكرة من شأنها تطوير السوق وتقديم حلول مصممة خصيصاً لعملائنا لدفع عجلة النمو.
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