مذكرة تفاهم بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومجلس الأعمال المصري الياباني

MENAFN - Al-Borsa News) وقع مجلس الأعمال المصري الياباني مذكرة تفاهم مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، بهدف تفعيل العمل المشترك في عدة مجالات.

وتشمل هذه المجالات، المشاركة في تنظيم الأحداث المشتركة، والمشاركة الفاعلة في المبادرات المقدمة من البرنامج والمبادرات الحكومية المصرية، وبرامج دعم الأعمال، وتشجيع الاستثمار، وبرامج بناء القدرات، والتعاون البحثي والتواصل مع الشركات، والتعاون في الجهود التي تدعم أهداف التنمية المستدامة ضمن الإطار التنظيمي لمصر.

موضوعاتالإسكان: توفير مزيد من الأراضي الصناعية بالمدن الجديدة بسعر التكلفة وزير الاستثمار: وضع سياسات ومعايير واضحة لتنظيم قطاع السيارات في مصر بحلول 2030..“الزراعة” تخطط لخفض استهلاك المبيدات الكيماوية بنسبة 50%

واستعرض حسن الخطيب وزير الاستثمار ، التطورات الإيجابية التي أقرتها الحكومة المصرية مؤخراً لتشجيع الاستثمارات الأجنبية في مصر، منوهاً إلى أن مصر تولي أولوية خاصة للاستثمارات اليابانية وللبرامج والمشروعات التي يقدمها البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة للتنمية المستدامة وبناء القدرات.

وأضاف أن هذه الاتفاقية ستسهم في دمج التجربة اليابانية من خلال مجلس الأعمال المصري الياباني مع البرامج المقدمة من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة لتوسيع أنشطتهما في مصر، وهو ما تدعمه وزارة الاستثمار بقوة خلال الفترة الحالية لتشجيع مؤسسات ومجالس الأعمال للقيام بدورها في دعم الاقتصاد القومي.

ومن جانبه، أشار هيروشي أوكا السفير الياباني بالقاهرة إلى أهمية مثل هذه الاتفاقيات في دعم العمل التنموي وهو ما توليه اليابان أهمية قصوى في مصر من خلال هيئات جايكا وجيترو وغيرها، لافتا إلى أن هذه الاتفاقية ستكون نافذة قوية لتقديم المزيد من برامج بناء القدرات ونقل التكنولوجيا لشركات القطاعين العام والخاص في مصر.

وبدورهم أعرب مسؤولو البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة عن تقديرهم للتوصل لهذه الاتفاقية والتي تعتبر بمثابة انطلاقة رائدة للعمل عن قرب مع شركات القطاع الخاص المصرية بالشراكة مع القطاع العام.

وأشاروا إلى أن مجلس الأعمال المصري الياباني يمثل نموذجاً للشريك الناجح مع اليابان، وهو ما يتماشى مع سياسات وبرامج البرنامج الإنمائي في مصر والدول العربية.