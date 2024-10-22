قبل الانتخابات الأمريكية.. تحول تاريخي في مراكز الدولار وتقلص الرهانات السلبية

MENAFN - Al-Borsa News) قبل أسبوعين من انطلاق الانتخابات الرئاسية الأمريكية، أقدم المتداولون في العملات الذين تذبذبوا طوال العام بين توقعات صعود وهبوط الدولار، على أكبر خطوة إيجابية لعملة منذ ثلاث سنوات.

ففي الأسبوع الثاني من أكتوبر الجاري، خفضت صناديق التحوط ومديرو الأصول مراكزهم القصيرة على الدولار بمقدار 8 مليارات دولار، ما يعد أكبر تحولا إيجابيا منذ ذروة جائحة كورونا في 2021 بعد أن كانوا يحملون رهانات سلبية تتجاوز 13 مليار دولار في بداية الشهر، أصبحوا الآن في وضع متوازن؛ وفق ما أوردته وكالة بلومبرج.

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وكتب رئيس استراتيجية العملات لدى أكبر البنوك الكندية مارك مكورميك، في مذكرة حديثة:“مع اقتراب الانتخابات، لم يعد بإمكان السوق تجاهل المخاطر المرتبطة بها”.

وأكد أن النتائج المحتملة تحمل مخاطر كبيرة على الأسواق، مشددًا على أهمية التمسك بالدولار، مضيفا أن“الانتخابات باتت قريبة جدًا من أن يُتنبأ بنتيجتها، مما يزيد من حالة عدم اليقين”.

وارتفع مقياس بلومبرج التحليلي للدولار بنحو 2.8% حتى الآن في أكتوبر، متجهًا نحو أفضل أداء شهري له منذ عامين.

وفقًا لتقارير سيتي جروب، يقوم المتداولون في السندات بتأمين أنفسهم من مخاطر الانتخابات عبر تقليل التعرض لفئات أصول متعددة، بدءًا من أسعار الفائدة إلى العملات الأجنبية، إذا كان العام 2020 هو دليل، فإن عملات مثل اليورو والبيزو المكسيكي والتشيلي قد شهدت انخفاضات قبل الانتخابات الرئاسية الامريكية.

وفيما يتعلق بالتحركات قصيرة الأجل، يقوم المتداولون بشراء الدولار وتقليل مراكزهم طويلة الأجل إلا أن بعض الرهانات المرتبطة بفوز دونالد ترامب بدلاً من نائبة الرئيس كامالا هاريس قد تشهد جني أرباح قبل يوم الانتخابات.

كان بنك“جيه بي مورجان” قد أشار إلى أن الطلب على الدولار ارتفع الأسبوع الماضي، مع توقعات استمرار عمليات الشراء في الفترة التي تسبق الانتخابات الأمريكية.

وكتب خبراء البنك في تقرير، أن الصفقة الأكثر شعبية بين المستثمرين كانت شراء العملة الأمريكية أمام نظيرتيها السنغافورية والأسترالية، وهي علامة على التحوط ضد العملات الأكثر انفتاحًا على الصين.

وحسبما نقلت بلومبرج، أكد الخبراء على الطلب القوي لشراء الدولار الأمريكي مقابل البيزو المكسيكي واليورو.

وأظهرت استطلاعات الرأي تقاربا كبيرا بين المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس والمرشح الجمهوري دونالد ترامب، وهي نتيجة واضحة لاحتدام حملتي المرشحين اللذين يجوبان الولايات الأكثر تأثيرا مثل ميشيجان وبنسلفانيا وويسكنسن شرقي البلاد.

كما واصل دونالد ترامب هجومه اللفظي اللاذع على هاريس ووصمها“بنائبة الرئيس الفاشلة”.

ونما الاقتصاد الأمريكي بوتيرة فاقت التوقعات في القراءة الأولية للربع الثاني من العام، بدعم من زيادة الإنفاق الاستهلاكي، والاستثمار في المخزون، والاستثمار الثابت غير السكني، فضلاً عن تراجع الواردات.

وحسب بيانات صدرت عن مكتب التحليلات الاقتصادية نما الناتج المحلي الإجمالي -المقوم بالأسعار الحقيقية- بنسبة 2.8% على أساس سنوي في الربع الثاني من 2024، مقابل نموه 1.4% فقط في الربع الأول من العام.