ريفي توقع اتفاقية تعاون مع ضامن لتقديم حلول دفع للعملاء - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) عقدت شركة خدمات المشاريع متناهية الصغر“ريفي” شراكة استراتيجية مع“ضامن للمدفوعات الإلكترونية”، لتعزيز التعاون بين الشركتين لتقديم حلول دفع رقمية شاملة تلبي احتياجات العملاء المتنوعة وتُحسّن من تجربتهم بشكل كبير من خلال الجمع بين خدمات التمويل متناهي الصغر والحلول الرقمية للدفع.

وقال أحمد لبيب، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة” ريفى” إن إبرام اتفاقية التعاون مع شركة“ضامن” كونها أحد الشركات المتخصصة في مجال الدفع الإلكتروني، مؤكدًا على أهمية الاستفادة من الانتشار الجغرافي الواسع لشركة“ضامن” لتعزيز نطاق الخدمات المالية المقدمة من شركة“ريفى” لعملائها وتأكيداً على عزمها الدفع بالشمول المالي في إطار رؤيتنا الرامية إلى تطوير مجال خدمات المشاريع متناهية الصغر ودعم الاقتصاد المصري.

موضوعات“بلتون للتأجير التمويلي” تنهى أول إصدار سندات توريق بـ1.33 مليار جنيه مؤشر البورصة الرئيسي يتراجع 0.26% بتداولات 1.84 مليار جنيه “النساجون الشرقيون” تنفي وجود عرض استحواذ على أسهمها

وأضاف لبيب أن شركة ريفي تقدم خدماتها التمويلية لعملائها من خلال 180 فرع للشركة منتشرة في ربوع 21 محافظة بما يخدم أكثر من 160 ألف عميل، كما تسعى الشركة إلى التوسع في قاعدة عملائها من خلال استهداف المناطق الأكثر احتياجاً لتلك الخدمات.

وقال سامح الملاح، الرئيس التنفيذي لشركة ضامن، إن الشراكة ستساهم في تعزيز الشمول المالي وصولاً إلى شرائح جديدة من العملاء، خاصةً في المناطق النائية، وأنها تأتي في إطار استراتيجية الشركتين لتوسيع نطاق الخدمات المالية المبتكرة والرقمية في السوق المصري.

وتأسست ضامن في عام 2018 بهدف تقديم حلول الدفع الإلكتروني على مستوى التعاملات المالية التي تخص الأفراد والمؤسسات، وتقديم الخدمات للمؤسسات المالية في إطار مبادرة الحكومة المصرية الخاصة ببرامج الشمول المالي، وتمتلك أكثر من 23 فرع على مستوى محافظات مصر.

وتقدم ما يزيد على 600 خدمة دفع وتحصيل إلكتروني عبر منصة ضامن للمدفوعات، مثل تحصيل الأقساط والتبرعات للمؤسسات والجمعيات الخيرية وشحن كروت الكهرباء وفواتير الغاز ودفع فواتير الهاتف المحمول والخط الأرضي وتقدم خدمتها من خلال شبكة تزيد عن 100 ألف تاجر في جميع محافظات مصر.