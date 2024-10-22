ريفي توقع اتفاقية تعاون مع ضامن لتقديم حلول دفع للعملاء - جريدة البورصة

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- Al-Borsa News) عقدت شركة خدمات المشاريع متناهية الصغر“ريفي” شراكة استراتيجية مع“ضامن للمدفوعات الإلكترونية”، لتعزيز التعاون بين الشركتين لتقديم حلول دفع رقمية شاملة تلبي احتياجات العملاء المتنوعة وتُحسّن من تجربتهم بشكل كبير من خلال الجمع بين خدمات التمويل متناهي الصغر والحلول الرقمية للدفع.
وقال أحمد لبيب، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة” ريفى” إن إبرام اتفاقية التعاون مع شركة“ضامن” كونها أحد الشركات المتخصصة في مجال الدفع الإلكتروني، مؤكدًا على أهمية الاستفادة من الانتشار الجغرافي الواسع لشركة“ضامن” لتعزيز نطاق الخدمات المالية المقدمة من شركة“ريفى” لعملائها وتأكيداً على عزمها الدفع بالشمول المالي في إطار رؤيتنا الرامية إلى تطوير مجال خدمات المشاريع متناهية الصغر ودعم الاقتصاد المصري.
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وأضاف لبيب أن شركة ريفي تقدم خدماتها التمويلية لعملائها من خلال 180 فرع للشركة منتشرة في ربوع 21 محافظة بما يخدم أكثر من 160 ألف عميل، كما تسعى الشركة إلى التوسع في قاعدة عملائها من خلال استهداف المناطق الأكثر احتياجاً لتلك الخدمات.
وقال سامح الملاح، الرئيس التنفيذي لشركة ضامن، إن الشراكة ستساهم في تعزيز الشمول المالي وصولاً إلى شرائح جديدة من العملاء، خاصةً في المناطق النائية، وأنها تأتي في إطار استراتيجية الشركتين لتوسيع نطاق الخدمات المالية المبتكرة والرقمية في السوق المصري.
وتأسست ضامن في عام 2018 بهدف تقديم حلول الدفع الإلكتروني على مستوى التعاملات المالية التي تخص الأفراد والمؤسسات، وتقديم الخدمات للمؤسسات المالية في إطار مبادرة الحكومة المصرية الخاصة ببرامج الشمول المالي، وتمتلك أكثر من 23 فرع على مستوى محافظات مصر.
وتقدم ما يزيد على 600 خدمة دفع وتحصيل إلكتروني عبر منصة ضامن للمدفوعات، مثل تحصيل الأقساط والتبرعات للمؤسسات والجمعيات الخيرية وشحن كروت الكهرباء وفواتير الغاز ودفع فواتير الهاتف المحمول والخط الأرضي وتقدم خدمتها من خلال شبكة تزيد عن 100 ألف تاجر في جميع محافظات مصر.
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