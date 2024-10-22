وزير الإسكان: توفير مزيد من الأراضي الصناعية بالمدن الجديدة بسعر التكلفة

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال شريف الشربيني، وزير الإسكان، إن الوزارة تعمل، من خلال هيئة المجتمعات العمرانية، على توفير مزيد من الأراضي الصناعية في المدن الجديدة بسعر التكلفة، وتقديم كل الدعم للصناعات الوطنية.
وأضاف خلال لقائه مع محافظ ولاية كوجالى التركية،، أنه يتم حالياً التنسيق بين الوزارات المعنية لتوحيد الجهة التي يتعامل معها المطور الصناعي ومنها على سبيل المثال التنسيقات التي تمت حديثا بخصوص 10 ملايين متر مربع، في عدة مدن جديدة، تم إتاحتها إلى هيئة التنمية الصناعية، حيث سيتم إسناد هذه المناطق للمطورين الصناعيين بتكلفة المرافق.
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وبحث وزير الإسكان، مع محافظ ولاية كوجالى التركية، سبل وفرص التعاون لتعظيم الصناعات المستهدفة فى قطاع المرافق في مصر، وتبادل الخبرات في ذات الشأن.
وأوضح أن زيارته لتركيا تهدف لتشجيع المصانع والشركات التركية على التواجد في مصر من خلال الشراكة مع الوزارة أو المصانع المحلية والوطنية، واستغلال الفرص المتاحة للمطورين الصناعيين، لتوطين الصناعات فى القطاعات التى تحتاج إليها الوزارة. وزير الإسكان: إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية بمختلف أنواعها
كما أكد أن الزيارة تأتى فى إطار التعاون الثنائي رفيع المستوي بين مصر وتركيا، والزيارات المتبادلة واللقاءات الثنائية بين الطرفين، وما تم توقيعه من مذكرات تفاهم خلال الفترة السابقة بين البلدين، والتي تم الإعلان عنها من خلال رئاسة مجلس الوزراء، ومنها مذكرتا تفاهم خاصتين بإنشاء مناطق صناعية تركية جديدة سواء في العاصمة الإدارية أو السادس من أكتوبر.
وناقش الشربيني، مع محافظ ولاية كوجالى التركية، التوجهات الحالية للدولة المصرية لتشجيع توطين الصناعات بمختلف أنواعها، ومنها الصناعات المرتبطة بتنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق بمختلف محافظات الجمهورية.
وأكد دعم الوزارة لجميع المصانع العالمية وشركات القطاع الخاص للتواجد في مصر، وضخ استثماراتها لتوفير احتياجات السوق المحلية والأسواق المجاورة في الوطن العربي وشمال إفريقيا، من خلال إتاحة الفرصة للمطورين الصناعيين بالاستفادة من مساحات الأراضي المخططة للمناطق الصناعية في المدن الجديدة والمحافظات، وإدارة تشغيل تلك المناطق مما يتيح الفرصة للمطورين الصناعيين لتقديم أعلى قدر من الجودة والموثوقية.
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