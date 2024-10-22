وزير الإسكان: توفير مزيد من الأراضي الصناعية بالمدن الجديدة بسعر التكلفة

MENAFN - Al-Borsa News) قال شريف الشربيني، وزير الإسكان، إن الوزارة تعمل، من خلال هيئة المجتمعات العمرانية، على توفير مزيد من الأراضي الصناعية في المدن الجديدة بسعر التكلفة، وتقديم كل الدعم للصناعات الوطنية.

وأضاف خلال لقائه مع محافظ ولاية كوجالى التركية،، أنه يتم حالياً التنسيق بين الوزارات المعنية لتوحيد الجهة التي يتعامل معها المطور الصناعي ومنها على سبيل المثال التنسيقات التي تمت حديثا بخصوص 10 ملايين متر مربع، في عدة مدن جديدة، تم إتاحتها إلى هيئة التنمية الصناعية، حيث سيتم إسناد هذه المناطق للمطورين الصناعيين بتكلفة المرافق.

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وبحث وزير الإسكان، مع محافظ ولاية كوجالى التركية، سبل وفرص التعاون لتعظيم الصناعات المستهدفة فى قطاع المرافق في مصر، وتبادل الخبرات في ذات الشأن.

وأوضح أن زيارته لتركيا تهدف لتشجيع المصانع والشركات التركية على التواجد في مصر من خلال الشراكة مع الوزارة أو المصانع المحلية والوطنية، واستغلال الفرص المتاحة للمطورين الصناعيين، لتوطين الصناعات فى القطاعات التى تحتاج إليها الوزارة.

كما أكد أن الزيارة تأتى فى إطار التعاون الثنائي رفيع المستوي بين مصر وتركيا، والزيارات المتبادلة واللقاءات الثنائية بين الطرفين، وما تم توقيعه من مذكرات تفاهم خلال الفترة السابقة بين البلدين، والتي تم الإعلان عنها من خلال رئاسة مجلس الوزراء، ومنها مذكرتا تفاهم خاصتين بإنشاء مناطق صناعية تركية جديدة سواء في العاصمة الإدارية أو السادس من أكتوبر.

وناقش الشربيني، مع محافظ ولاية كوجالى التركية، التوجهات الحالية للدولة المصرية لتشجيع توطين الصناعات بمختلف أنواعها، ومنها الصناعات المرتبطة بتنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق بمختلف محافظات الجمهورية.

وأكد دعم الوزارة لجميع المصانع العالمية وشركات القطاع الخاص للتواجد في مصر، وضخ استثماراتها لتوفير احتياجات السوق المحلية والأسواق المجاورة في الوطن العربي وشمال إفريقيا، من خلال إتاحة الفرصة للمطورين الصناعيين بالاستفادة من مساحات الأراضي المخططة للمناطق الصناعية في المدن الجديدة والمحافظات، وإدارة تشغيل تلك المناطق مما يتيح الفرصة للمطورين الصناعيين لتقديم أعلى قدر من الجودة والموثوقية.