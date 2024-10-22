الاتحاد للطيران تشتري 16 محركاً من سند الإماراتية بقيمة 1.5 مليار درهم - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت شركة“سند” عن بيع 16 محركاً إلى الناقل الوطني لدولة الإمارات“الاتحاد للطيران” في بلغت قيمتها 1.5 مليار درهم، وفق بيان صادر اليوم الثلاثاء.

“سند” التابعة لشركة“مبادلة للاستثمار” التي تعد أحد صناديق أبوظبي السيادية، ستبيع تسعة محركات“GEnx” لتشغيل طائرات“بوينغ 787′′، وخمسة محركات من طراز“GP7200” لطائرات“إيرباص A380′′، ومحرك من طراز“Trent XWB” لطائرات“إيرباص A350′′، ومحرك من طراز“V2500” لطائرات“إيرباص A320”.

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شركة“الاتحاد للطيران” التي قد تطرح أسهمها طرحاً عاماً أولياً في السوق خلال الفترة المقبلة، تجري حالياً محادثات مع مع شركتي“بوينغ” و”إيرباص” على طلبية محتملة لطائرات عريضة البدن، حيث تهدف الناقلة الإماراتية إلى مضاعفة حجمها في السنوات القادمة، وفق ما نقلته بلومبرغ في وقت سابق.



