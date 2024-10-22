الاتحاد للطيران تشتري 16 محركاً من سند الإماراتية بقيمة 1.5 مليار درهم - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلنت شركة“سند” عن بيع 16 محركاً إلى الناقل الوطني لدولة الإمارات“الاتحاد للطيران” في صفقة
بلغت قيمتها 1.5 مليار درهم، وفق بيان صادر اليوم الثلاثاء.
“سند” التابعة لشركة“مبادلة للاستثمار” التي تعد أحد صناديق أبوظبي السيادية، ستبيع تسعة محركات“GEnx” لتشغيل طائرات“بوينغ 787′′، وخمسة محركات من طراز“GP7200” لطائرات“إيرباص A380′′، ومحرك من طراز“Trent XWB” لطائرات“إيرباص A350′′، ومحرك من طراز“V2500” لطائرات“إيرباص A320”.
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شركة“الاتحاد للطيران” التي قد تطرح أسهمها طرحاً عاماً أولياً في السوق خلال الفترة المقبلة، تجري حالياً محادثات مع مع شركتي“بوينغ” و”إيرباص” على طلبية محتملة لطائرات عريضة البدن، حيث تهدف الناقلة الإماراتية إلى مضاعفة حجمها في السنوات القادمة، وفق ما نقلته بلومبرغ في وقت سابق.
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