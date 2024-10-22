صندوق الثروة النرويجي يُحقق أرباحاً بأكثر من 76 مليار دولار في الربع الثالث - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) حقق صندوق الثروة النرويجي، الأكبر من نوعه على مستوى العالم، أرباحاً بقيمة 835 مليار كرونة (76.41 مليار دولار) خلال الربع الثالث من العام.
قال الصندوق الذي تبلغ قيمته 1.8 تريليون دولار في تقريره المالي الذي صدر الثلاثاء، إن هذه الأرباح كانت بفضل انخفاض أسعار الفائدة حول العالم، مما ساعد على تحسن أداء أسواق الأسهم.
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بلغ إجمالي العائد الاستثماري للصندوق خلال الأشهر الثلاثة الممتدة بين يوليو وسبتمبر 4.4%، ويعد هذا أقل 0.1% عن مؤشره الخاص الذي يتتبع أداء الصندوق.
وبلغ عائد استثمارات الصندوق في الأسهم -التي استحوذت على 71.4% من قيمته الإجمالية في الربع الثالث- 4.5%، مقارنة بـ 4.2% بالنسبة للاستثمار في أدوات الدخل الثابت، والتي ناهزت 27% من قيمة الصندوق.
قال“تروند جراند” نائب الرئيس التنفيذي لمديرة الصندوق“نورجس بنك إنفستمنت ماندجمنت” في بيان، إن الصندوق حقق عوائد إيجابية في جميع المجالات التي يستثمر بها، وذلك بفضل انتعاش أسواق الأسهم نتيجة تخفيضات الفائدة.
تأسس صندوق الثروة النرويجي في تسعينيات القرن الماضي بهدف استثمار فائض أرباح قطاع النفط والغاز في بلاده، واستثمر في أكثر من 8760 شركة في 71 دولة حول العالم حتى الآن، من بينها صانعة السيارات الكهربائية الأمريكية“تسلا”.
المصدر:
MENAFN22102024000202011048ID1108805676
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