صندوق الثروة النرويجي يُحقق أرباحاً بأكثر من 76 مليار دولار في الربع الثالث - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) حقق صندوق الثروة النرويجي، الأكبر من نوعه على مستوى العالم، أرباحاً بقيمة 835 مليار كرونة (76.41 مليار دولار) خلال الربع الثالث من العام.

قال الصندوق الذي تبلغ قيمته 1.8 تريليون دولار في تقريره المالي الذي صدر الثلاثاء، إن هذه الأرباح كانت بفضل انخفاض أسعار الفائدة حول العالم، مما ساعد على تحسن أداء أسواق الأسهم.

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بلغ إجمالي العائد الاستثماري للصندوق خلال الأشهر الثلاثة الممتدة بين يوليو وسبتمبر 4.4%، ويعد هذا أقل 0.1% عن مؤشره الخاص الذي يتتبع أداء الصندوق.

وبلغ عائد استثمارات الصندوق في الأسهم -التي استحوذت على 71.4% من قيمته الإجمالية في الربع الثالث- 4.5%، مقارنة بـ 4.2% بالنسبة للاستثمار في أدوات الدخل الثابت، والتي ناهزت 27% من قيمة الصندوق.

قال“تروند جراند” نائب الرئيس التنفيذي لمديرة الصندوق“نورجس بنك إنفستمنت ماندجمنت” في بيان، إن الصندوق حقق عوائد إيجابية في جميع المجالات التي يستثمر بها، وذلك بفضل انتعاش أسواق الأسهم نتيجة تخفيضات الفائدة.

تأسس صندوق الثروة النرويجي في تسعينيات القرن الماضي بهدف استثمار فائض أرباح قطاع النفط والغاز في بلاده، واستثمر في أكثر من 8760 شركة في 71 دولة حول العالم حتى الآن، من بينها صانعة السيارات الكهربائية الأمريكية“تسلا”.





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