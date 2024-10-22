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الطاقة الدولية: جنوب شرق آسيا بحاجة إلى زيادة استثماراتها في الطاقة المتجددة - جريدة البورصة

10/22/2024 4:37:50 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ترى وكالة الطاقة الدولية أن دول جنوب شرق آسيا بحاجة إلى زياده استثماراتها في الطاقة المتجددة، مع زيادة المبالغ المخصصة لتحول الطاقة إلى خمسة أضعاف المستوى الحالي.

وأكدت أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في المنطقة ترتفع بشكل مستمر، مع تزايد الاعتماد على النفط والغاز كمصادر أساسية لتوفير الكهرباء.

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وتتوقع الوكالة التي تتخذ من باريس مقرًا لها، ارتفاع حصة جنوب شرق آسيا في الطلب العالمي على الطاقة إلى 25% بحلول منتصف العقد المقبل، لتتفوق على الطلب الأوروبي بحلول 2050.

وسيرتفع الطلب على الكهرباء بمعدل سنوي يبلغ 4%، مع الاستخدام المتزايد لمكيفات الهواء وسط موجات الحر المتكررة، مما يزيد من الانبعاثات بنسبة 35% بحلول 2050.

وقال“فاتح بيرول” المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية: دول جنوب شرق آسيا واحدة من أكثر الاقتصادات ديناميكية ومرونة في العالم، ومن المتوقع أن تمثل ربع الطلب العالمي على الطاقة على مدى العقد المقبل مع توسع سكانها وازدهارها وصناعاتها.

وأشار إلى تمتعها بمزيج متنوع من مصادر الطاقة المتجددة، ولكنها لا تتلقى استثمارات تدفعها للتوسع بسرعة كافية، مع الاعتماد المتزايد على الوقود الأحفوري لتلبية الطلب على الكهرباء.

ووجهت وكالة الطاقة الدولية تلك الدول إلى تكثيف الاستثمارات في الطاقة المتجددة المختلفة، والتي يمكن أن تشكل ثلث الطلب الجديد على الكهرباء بحلول عام 2035.


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