الطاقة الدولية: جنوب شرق آسيا بحاجة إلى زيادة استثماراتها في الطاقة المتجددة - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) ترى وكالة الطاقة الدولية أن دول جنوب شرق آسيا بحاجة إلى زياده استثماراتها في الطاقة المتجددة، مع زيادة المبالغ المخصصة لتحول الطاقة إلى خمسة أضعاف المستوى الحالي.
وأكدت أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في المنطقة ترتفع بشكل مستمر، مع تزايد الاعتماد على النفط والغاز كمصادر أساسية لتوفير الكهرباء.
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وتتوقع الوكالة التي تتخذ من باريس مقرًا لها، ارتفاع حصة جنوب شرق آسيا في الطلب العالمي على الطاقة إلى 25% بحلول منتصف العقد المقبل، لتتفوق على الطلب الأوروبي بحلول 2050.
وسيرتفع الطلب على الكهرباء بمعدل سنوي يبلغ 4%، مع الاستخدام المتزايد لمكيفات الهواء وسط موجات الحر المتكررة، مما يزيد من الانبعاثات بنسبة 35% بحلول 2050.
وقال“فاتح بيرول” المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية: دول جنوب شرق آسيا واحدة من أكثر الاقتصادات ديناميكية ومرونة في العالم، ومن المتوقع أن تمثل ربع الطلب العالمي على الطاقة على مدى العقد المقبل مع توسع سكانها وازدهارها وصناعاتها.
وأشار إلى تمتعها بمزيج متنوع من مصادر الطاقة المتجددة، ولكنها لا تتلقى استثمارات تدفعها للتوسع بسرعة كافية، مع الاعتماد المتزايد على الوقود الأحفوري لتلبية الطلب على الكهرباء.
ووجهت وكالة الطاقة الدولية تلك الدول إلى تكثيف الاستثمارات في الطاقة المتجددة المختلفة، والتي يمكن أن تشكل ثلث الطلب الجديد على الكهرباء بحلول عام 2035.
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