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الولايات المتحدة: اعتقال 11 متضامنا مع فلسطين بجامعة مينيسوتا

10/22/2024 4:25:19 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) واشنطن/PNN- اعتقلت الشرطة الأميركية 11 متظاهرا احتجوا أمام المبنى الإداري لجامعة مينيسوتا، ضد الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحقّ أهالي قطاع غزة منذ أكثر من عام.

وأشارت شبكة "سي بي إس نيوز"، اليوم الثلاثاء، إلى أن 30 شخصا من المجموعة التي نظمت مظاهرة أمام قاعة موريل، المبنى الإداري للجامعة، دخلوا المبنى واعتصموا داخله.

ولاحقا اعتقلت الشرطة 11 من المحتجين، بدعوى "تسببهم بأضرار مادية وإغلاق مداخل المبنى ومخارجه".

وطالب مسؤولو الجامعة الموجودين في قاعة موريل مغادرة المبنى، والآخرين بالابتعاد عن المنطقة حتى إشعار آخر.

وقالت ميرلين فان ألستين، وهي إحدى منظمي الاحتجاج قبل توقيفها: "لن يغادر الذين دخلوا المبنى حتى تتم تلبية مطالبنا أو يُخرجوا قسرا".

من جانبه، أشار متحدث الجامعة في بيان إلى أن الطلاب الذين دخلوا المبنى الإداري قاموا بتغطية عدسات الكاميرات الأمنية في المبنى بالطلاء، وكسروا النوافذ، وحصنوا نقاط الدخول والخروج من المبنى.

يُذكر أن جامعات أميركية بدأت باتخاذ إجراءات أكثر صرامة في العام الدراسي الجديد عقب احتجاجات متضامنة مع الفلسطينيين انطلقت من جامعة كولومبيا منتصف نيسان/ أبريل الماضي، وامتدت إلى كثير من الجامعات حول العالم.

وبدعم أميركي تشن إسرائيل منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إبادة جماعية على غزة، خلّفت أكثر من 142 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

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