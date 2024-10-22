مغردون يطالبون بحصار السفارات الإسرائيلية والأميركية نصرة لشمال غزة

MENAFN - Palestine News ) عمّان / PNN -مع انتشار مقاطع التهجير الجماعي لأهالي شمال غزة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، أطلق رواد العالم الافتراضي دعوات ونداءات لحصار سفارات إسرائيل والولايات المتحدة حول العالم حتى وقف الحرب على غزة من خلال وسم #حصار_السفارات.

وتلبية لهذه الدعوة تظاهر بعض الأردنيين أمام السفارة الأميركية في العاصمة عمان.

وأشار مغردون إلى أنه واجبٌ على كل من يؤمن بنضال الشعب الفلسطيني، بحقه في تحرير أرضه من المحتل، الزحف نحو السفارات الأميركية والإسرائيلية في كل العواصم حول العالم ردا على مشاهد التهجير شمال غزة.

وأوضح بعض الناشطين أهمية معادلة حصار السفارات الإسرائيلية والأميركية مقابل تهجير أهالي الشمال بالقول معادلة بسيطة للنصر- لمن له عزم.

واعتبروا أن تهجير الغزيين من جباليا وإخلاءها، إذا حدثت لا قدر الله، ستكون أول هزيمة حقيقية في غزة، وستكون أول تغيير على الأرض، رغم كل ما حدث، إلا أن هذه ستكون بداية حقيقية لتهجير شمال غزة.

وإذا صمدت جباليا ورفعت مقاومتها الكلفة على العدو للحد غير المقدور عليه وقام الناس لنجدتها وكذلك شمال غزة -كما يقول المغردون- فالسؤال: كيف السبيل لهذا الأمر؟

وأجاب مدونون أنه لا سبيل أمامهم إلا القيام بشيء واحد وهو

#حصار_السفارات.

ولماذا حصار السفارات؟ وما أهمية هذا، ويجيب مدونون بأن "حصار السفارات بالمتظاهرين لا يعني الوقوف 10 دقائق وإطلاق الهتاف ثم الذهاب للبيوت، حصار السفارات يعني حصاااااار".

وأضاف المدونون أن منع الدخول والخروج، والاحتشاد والاشتباك مع أي من يحاول منعنا، أو فك الحصار".

وأشار آخرون إلى أن الحصار يكون من خلال تكوين بؤر احتجاجية صامدة حول كل سفارات أميركا وإسرائيل، وتجمع الناس حول المعتصمين وتكوين نقاط إلهام يأتي إليها المتضامنون.

وأضافوا قائلين "إذا حاصرنا سفارتين وصمدنا واشتبكنا وضحينا، ستنتشر العدوى، وستتغير المعادلة بشكل كبير وسيزيد الضغط على الاحتلال الإسرائيلي وأميركا التي تدعمه".

وأشار مغردون إلى أنه يجب الضغط على إسرائيل وأميركا سواء عبر #حصار_السفارات أو بغيرها من وسائل الضغط المؤثرة، ويجب التحرك في هذه اللحظة التي نشهد فيها أخطر مراحل الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين بقطاع غزة.

ولفتوا الانتباه إلى أن ما يحدث في جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون هو تفريغ للأرض من أهلها تمهيدا لواقع جديد من خلال وضع الناس أمام خياريْ الموت أو النزوح "ويجب أن تدركوا أن نجاح الاحتلال في مسعاه يعني تكرار الأمر في مناطق أخرى، وهذا يتضح من التصريحات الإسرائيلية. تحركوا الآن قبل أن يأتي وقت لا ينفع فيه الندم ولن يكون مفيدا أي شيء تفعلونه حينها".