إيران: استمرار عدوان إسرائيل يهدف لجعل مناطق أخرى غزة ثانية وثالثة واحتمال اندلاع حرب شاملة وارد

MENAFN - Palestine News ) طهران / PNN - أكّدت إيران أن استمرار عدوان إسرائيل على غزة وعلى لبنان كذلك، يهدف لجعل مناطق أخرى "غزة ثانية وثالثة ورابعة"، مشيرة إلى أن احتمال اندلاع حرب شاملة في المنطقة وارد.

وقال الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في تصريحات أدلى بها، اليوم الثلاثاء، أن "الوضع في غزة ولبنان كارثيّ، ويجب وضع حد لهذا العدوان"، لافتا إلى أن "الهدف من استمرار العدوان، تحويل مناطق أخرى إلى غزة ثانية وثالثة ورابعة".

وقال: "أجريت لقاءات مع عدد من قادة دول الجوار ولمسنا توافق الجميع على ضرورة تفادي الحرب"، مؤكدا أنه "إذا استمر العدوان الصهيوني في اعتداءاته، فسنردّ عليه".

وذكر أن "إيران لا تريد الحرب في المنطقة، لكنها مستعدة لأي حرب"، لافتا إلى أن طهران "بذلت قصارى جهدها لخفض التصعيد، إلا أننا جاهزون لكل السيناريوهات ومواجهتها".

وشدّد عراقجي على أن "احتمال توسع رقعة الحرب وارد، لتكون حربا شاملة في أرجاء المنطقة".

وأضاف أن "الحكومة الجديدة في إيران، ستمضي قدما في سياسة حسن الجوار"، مشيرا إلى "متابعة كل التحركات الأميركية في المنطقة، سواء في البحار أو الأجواء عن كثب".

وقال وزير الخارجية الإيراني: "كل أصدقائنا طمأنونا بعدم استخدام أراضيهم وأجوائهم في الهجوم على إيران".

وتأتي تصريحات عراقجي، فيما حذّرت إيران، أمس الإثنين، من أنّ الولايات المتحدة ستتحمّل "كامل المسؤولية"، في حال شنّت إسرائيل هجوما انتقاميا عليها، وذلك بعدما أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، أنه اطّلع على خطط إسرائيلية بهذا الصدد.

ووصف الممثل الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، تصريحات بايدن بأنها "مقلقة للغاية واستفزازية"، وذلك في رسالة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، والرئاسة السويسرية لمجلس الأمن الدولي.

وكان الرئيس الرئيس الأميركي قد ردّ بـ"نعم ونعم"، عندما سأله أحد المراسلين، الجمعة، عمّا إذا كان قد اطّلع على نحو جيّد على كيفية وتوقيت الرد الإسرائيلي على الضربة الصاروخية التي وجّهتها إيران في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر.

وأطلقت إيران نحو مئتي صاروخ على إسرائيل، ردّا على الضربات الإسرائيلية على لبنان التي أودت في نهاية أيلول/ سبتمبر بالجنرال الإيراني في الحرس الثوري عباس نيلفوروشان، والأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله. وتوعّدت إسرائيل بالردّ على الضربة الإيرانية.

وجاء في رسالة إيرواني: "هذا البيان التحريضي (لبايدن) يثير قلقا عميقا، لأنه يشير إلى موافقة الولايات المتحدة الضمنية ودعمها الصريح لعدوان عسكري إسرائيلي غير مشروع ضد إيران".

وأضاف: "لذلك ستتحمّل الولايات المتحدة المسؤولية الكاملة عن دورها في التحريض على أي أعمال عدوانية من جانب إسرائيل ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، معتبرا أن ذلك سيشكل "انتهاكا صارخ للمبادئ الأساسية للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

ووفقا لصحيفة "واشنطن بوست"، أبلغ رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بايدن، بأنه يعتزم ضرب مواقع عسكرية إيرانية، وليس بنى تحتية نووية أو منشآت نفطية.