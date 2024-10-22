الاحتلال يحتجز عددا من المواطنين في البلدة القديمة بمدينة الخليل

وقالت الوكالة الرسمية، بأن قوات الاحتلال داهمت البلدة القديمة بمدينة الخليل، واحتجزت لساعة عددا من المواطنين، بينهم سيدتان وأطفال وموظفو المكتب القانوني التابع للجنة إعمار الخليل، كما اقتحمت أزقة البلدة القديمة، وأرعبت تلاميذ المدارس.

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