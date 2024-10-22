الاحتلال يحتجز عددا من المواطنين في البلدة القديمة بمدينة الخليل
التاريخ
10/22/2024 4:25:15 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
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الخليل / PNN– احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عددا من المواطنين في البلدة القديمة بمدينة الخليل.
وقالت الوكالة الرسمية، بأن قوات الاحتلال داهمت البلدة القديمة بمدينة الخليل، واحتجزت لساعة عددا من المواطنين، بينهم سيدتان وأطفال وموظفو المكتب القانوني التابع للجنة إعمار الخليل، كما اقتحمت أزقة البلدة القديمة، وأرعبت تلاميذ المدارس.
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