الأورومتوسطي/ إسرائيل تطرد الفسطينيين بالمجازر وقصف المستشفيات ومراكز الإيواء لتفريغ شمال غزة

MENAFN - Palestine News ) غزة / PNN - اتهم المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إسرائيل بالعمل بشكل منهجي وواسع النطاق على طرد السكان الفلسطينيين وتهجيرهم قسرًا من مناطق سكناهم شمالي قطاع غزة، تحت وطأة المجازر والقتل الجماعي وقصف المستشفيات ومراكز الإيواء وتدمير مقومات الحياة المتهالكة أساسًا.

وأكد المرصد في تقرير رصد جديد، أن المجازر التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي على الأرض، تشير إلى أن“مخطط تفريغ الأرض من سكانها وتدمير الوجود الفلسطيني يجري تطبيقه بسرعة غير مسبوقة، فيما يُعامل السكان الذين يرفضون أو لا يتمكنون من إخلاء منازلهم كإرهابيين، ويُواجهون بالقتل والاستهداف المباشر”.

وأشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، وسع وصعد عملياته الحربية لتشمل مشروع بيت لاهيا إلى جانب مخيم جباليا شمالي القطاع، حيث ألقت الطائرات الإسرائيلية منشورات تطالب سكان بيت لاهيا، بمن في ذلك من هم في مراكز الإيواء والمستشفيات، بإخلائها قسرًا، والتوجه باتجاه مستشفى“الإندونيسي” في جباليا، حيث تقيم قوات الاحتلال حاجزًا للتفتيش قبل إجبار السكان على مغادرة شمال غزة، كما حدث خلال اليومين الماضيين مع الآلاف الذين كانوا يتواجدون في مراكز الإيواء بمحيط مستشفى“الإندونيسي”.

وذكر المرصد أن أمر التهجير القسري هذا يطال مستشفى“كمال عدوان” في مشروع بيت لاهيا، الذي يستقبل أكبر عدد من ضحايا العدوان الإسرائيلي، حيث أمر الجيش الإسرائيلي بإخلائه مجددًا، بعد أن كان طالب بإخلائه خلال الأيام الأولى للعدوان الأخير، وهو ما رفضته الطواقم الطبية في حينه.

وأشار المرصد إلى أن هذا المشفى يواجه تحديات كبيرة في العمل، بعد نفاد وحدات الدم والمستهلكات الطبية، وبسبب القصف المتواصل في محيطه، إلى جانب استنزاف طاقة الطواقم الطبية بعد أن استقبلت على مدار 18 يومًا مئات الحالات من القتلى والجرحى.

وأوضح أن القوات الإسرائيلية قصفت غالبية“مراكز الإيواء” في مخيم جباليا وجباليا، مستهدفة النازحين فيهما لإجبارهم على الانصياع لأوامر ومخططات التهجير، كما استهدفتهم خلال استجابتهم لذلك، وهو ما تكرر يوم أمس الإثنين، حين استهدفت مدارس“الفوقة”، ما أدى إلى استشهاد

17 فلسطينيًّا وإصابة العشرات.

وأكد أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعمل بشكل ممنهج على“تدمير مقومات الحياة من خلال استهدافه وتدميره للشوارع والمخابز وآبار المياه ومحطات المياه، وتدمير الأراضي الزراعية التي أعيد زراعة جزء منها لتلبية احتياجات السكان بعد منع إدخال أي خضروات في الأشهر الماضية”.

وأكد الأورومتوسطي أن الجيش الإسرائيلي دمر وأحرق مئات المنازل في شمال غزة، خاصة مخيم جباليا، خلال الـ 18 يومًا الماضية، فيما ارتفع عدد الشهداء إلى قرابة 700 والجرحى إلى أكثر من ألف آخرين، في حين ما تزال أعداد كبيرة من الضحايا تحت أنقاض المنازل المدمرة وفي مراكز الإيواء المستهدفة يتعذر انتشالهم وإجلاؤهم نتيجة الحصار الإسرائيلي الشامل وفرض حظر التحرك تحت تهديد القتل.

وشدد على أن صم المجتمع الدولي آذانه وتعاجزه عن وقف ما يجري“يجعله شريكًا في الإبادة الأكثر وحشية”.

وكان المرصد أكد أن أكثر من 400 ألف فلسطيني يواجهون“خطر الموت قتلًا بالقصف أو الموت جوعًا شمالي وادي غزة”، حيث تمنع القوات الإسرائيلية إدخال أي مساعدات منذ بداية الشهر الجاري، فيما تواصل اجتياح شمالي القطاع.

وأوضح أن فريقه الميداني وثق مئات الاستهدافات الإسرائيلية وعمليات القصف التي دمرت المنازل ومراكز الإيواء والشوارع شمالي غزة، وتستمر دون توقف، فيما ما يزال العديد من الضحايا والمصابين في الشوارع أو المنازل لتعذر نقلهم إلى المستشفيات، حيث تفرض القوات الإسرائيلية حظرًا بالنار على حركة سيارات الإسعاف وطواقم الدفاع المدني في أغلب أنحاء جباليا ومخيمها.

وحذر الأورومتوسطي من أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعمل بشكل منهجي على إخراج ما تبقى من المنظومة الصحية عن العمل بالكامل هناك، خاصة وأنها تعمل أصلًا بشكل جزئي، واستهداف طواقمها، بعد أن عمل خلال الأيام الماضية على استهداف وتدمير آبار المياه المتبقية وقصف مقاسم الاتصالات والإنترنت، ما أدى إلى انقطاعها عن المنطقة.