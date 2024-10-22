وقفة إسنادية للمعتقلين في جنين

(MENAFN
- Palestine News Network
)
جنين / PNN- نظم أهالي المعتقلين
في جنين، اليوم الثلاثاء، وقفة إسناد للمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
ونُظمت الوقفة بدعوة من مؤسسات الأسرى في ساحة الشهيد سار عرفات بمشاركة عشرات المواطنين وأهالي المعتقلين وممثلين عن فصائل العمل الوطني والإسلامي ونادي الأسير والأطر النسوية.
وعبر أهالي المعتقلين عن قلقهم على أبنائهم في ظل سياسة التنكيل التي يتعرضون لها وحرمان أهاليهم من زيارتهم، وحمّلوا الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة أبنائهم وصحتهم، وناشدوا كل المؤسسات الدولية الضغط على إسرائيل للإفراج عنهم.
وقال مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، إن هذه الوقفة الأسبوعية تأتي للوقوف على أوضاع المعتقلين ودعمهم وإسناد ذويهم، في ظل ما يتعرضون له من أبشع أساليب التعنيف والتعذيب في السجون، وهي دعوة للمنظمات الحقوقية الدولية إلى القيام بواجبها تجاه حماية المعتقلين والضغط على إسرائيل للالتزام بالقانون الدولي الإنساني تجاههم.
MENAFN22102024000205011050ID1108805629
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.