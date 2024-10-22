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وقفة إسنادية للمعتقلين في جنين

10/22/2024 4:25:12 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) جنين / PNN- نظم أهالي المعتقلين في جنين، اليوم الثلاثاء، وقفة إسناد للمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

ونُظمت الوقفة بدعوة من مؤسسات الأسرى في ساحة الشهيد سار عرفات بمشاركة عشرات المواطنين وأهالي المعتقلين وممثلين عن فصائل العمل الوطني والإسلامي ونادي الأسير والأطر النسوية.

وعبر أهالي المعتقلين عن قلقهم على أبنائهم في ظل سياسة التنكيل التي يتعرضون لها وحرمان أهاليهم من زيارتهم، وحمّلوا الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة أبنائهم وصحتهم، وناشدوا كل المؤسسات الدولية الضغط على إسرائيل للإفراج عنهم.

وقال مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، إن هذه الوقفة الأسبوعية تأتي للوقوف على أوضاع المعتقلين ودعمهم وإسناد ذويهم، في ظل ما يتعرضون له من أبشع أساليب التعنيف والتعذيب في السجون، وهي دعوة للمنظمات الحقوقية الدولية إلى القيام بواجبها تجاه حماية المعتقلين والضغط على إسرائيل للالتزام بالقانون الدولي الإنساني تجاههم.

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