نابلس: وقفة دعم للمعتقلين وتنديدا بالعدوان على غزة

(MENAFN
- Palestine News Network
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نابلس / PNN - شارك عشرات المواطنين، اليوم الثلاثاء، في وقفة تضامنية نصرة للمعتقلين في سجون الاحتلال، وتنديدا باستمرار العدوان على قطاع غزة.
ورفع المشاركون في الوقفة التي دعت إليها اللجنة الوطنية لدعم الأسرى، ومؤسسات الأسرى في محافظة نابلس، صورا لمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ورددوا هتافات دعما لهم في ولأهلنا في غزة الذين يتعرضون لحرب إبادة جماعية منذ أكثر من عام.
وقال مدير نادي الأسير في نابلس مظفر ذوقان: نقف لنساند معتقلين في سجون الاحتلال الذين يتحدون الاحتلال بصبرهم وإرادتهم اللذين لن يُكسرا، ودعما لأهلنا في قطاع غزة الذين يتعرضون لأبشع الجرائم دون أن يتحرك العالم لوقفها".
بدوره، دعا عضو المكتب السياسي لحزب الشعب خالد منصور، إلى مزيد من المشاركة الشعبية والجماهيرية، دعما للمعتقلين في سجون الاحتلال، وأهلنا في قطاع غزة الذين يتعرضون للقتل والدمار والمجازر اليومية.
من جهته، قال محمد حمدان، في كلمة اللجنة الوطنية لدعم الأسرى: إن المعتقلين في سجون الاحتلال يعيشون واقعا صعبا، في ظل الإجراءات التعسفية والجرائم التي تُرتكب بحقهم في سجون الاحتلال كافة، داعيا إلى تنظيم مزيد من الوقفات الداعمة لهم.
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