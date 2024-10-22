نابلس: وقفة دعم للمعتقلين وتنديدا بالعدوان على غزة

MENAFN - Palestine News ) نابلس / PNN - شارك عشرات المواطنين، اليوم الثلاثاء، في وقفة تضامنية نصرة للمعتقلين في سجون الاحتلال، وتنديدا باستمرار العدوان على قطاع غزة.

ورفع المشاركون في الوقفة التي دعت إليها اللجنة الوطنية لدعم الأسرى، ومؤسسات الأسرى في محافظة نابلس، صورا لمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ورددوا هتافات دعما لهم في ولأهلنا في غزة الذين يتعرضون لحرب إبادة جماعية منذ أكثر من عام.

وقال مدير نادي الأسير في نابلس مظفر ذوقان: نقف لنساند معتقلين في سجون الاحتلال الذين يتحدون الاحتلال بصبرهم وإرادتهم اللذين لن يُكسرا، ودعما لأهلنا في قطاع غزة الذين يتعرضون لأبشع الجرائم دون أن يتحرك العالم لوقفها".

بدوره، دعا عضو المكتب السياسي لحزب الشعب خالد منصور، إلى مزيد من المشاركة الشعبية والجماهيرية، دعما للمعتقلين في سجون الاحتلال، وأهلنا في قطاع غزة الذين يتعرضون للقتل والدمار والمجازر اليومية.

من جهته، قال محمد حمدان، في كلمة اللجنة الوطنية لدعم الأسرى: إن المعتقلين في سجون الاحتلال يعيشون واقعا صعبا، في ظل الإجراءات التعسفية والجرائم التي تُرتكب بحقهم في سجون الاحتلال كافة، داعيا إلى تنظيم مزيد من الوقفات الداعمة لهم.