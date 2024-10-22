مسؤول إسرائيلي: الكلفة اليومية للجيش بجبهة لبنان 134 مليون دولار

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN - نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية عن مسؤول اقتصادي إسرائيلي رفيع أن تحمل حرب طويلة في الشمال والجنوب صعبٌ على الاقتصاد الإسرائيلي، لافتا إلى أن توسع الحرب في الشمال كلف 6.7 مليارات دولار منذ بداية سبتمبر/أيلول الماضي.

وأضاف أن نفقات يوم واحد من القتال في لبنان تبلغ نحو 134 مليون دولار وقد تزداد قريبا، مشيرا إلى أن تكاليف الذخيرة المستخدمة في لبنان مرتفعة للغاية.

وأكد المسؤول الإسرائيلي أن توسع الحرب يقتضي زيادة الميزانية في ظل غياب مصادر التمويل.

وكانت بيانات حديثة قد أظهرت مواصلة تراجع نمو الاقتصاد الإسرائيلي خلال الربع الثاني من العام الجاري، وذلك على خلفية استمرار الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة وتوسعها إلى لبنان.

وذكرت دائرة الإحصاء المركزية الاسرائيلية، أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 0.3% فقط على أساس سنوي في الفترة من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران الماضيين، انخفاضا من مستوى نمو بنسبة 0.7% التي أعلن عنها في الشهر السابق، و1.2% التي أعلن عنها في أغسطس/آب الماضي.

وقبل 10 أيام، أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية أن عجز الميزانية بلغ 8.8 مليارات شيكل (2.34 مليار دولار) في سبتمبر/أيلول الماضي، مع تصاعد حدة الحرب على قطاع غزة واتساع نطاقها إلى لبنان وجبهات أخرى.

وارتفع العجز في الـ12 شهرا الماضية حتى سبتمبر/أيلول الماضي إلى 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي، من 8.3% خلال الأشهر الـ12 حتى أغسطس/آب السابق، مقارنة بهدف 6.6% لعام 2024 بأكمله والذي يتمسك به وزير المالية بتسلئيل سموتريتش.

ويأتي ارتفاع العجز إلى 8.5% من ارتفاع الإنفاق العسكري والمدني لتمويل الحرب، ويرتفع العجز للشهر السادس على التوالي عن الهدف السنوي الذي حددته الحكومة عند 6.6%.

يشار إلى أنه في العام 2023 كان عجز ميزانية إسرائيل عند مستوى 4.2%، وتخطط لخفضه إلى 4% العام المقبل، مما يبدو أنه بعيد المنال.

وتجاوز الإنفاق على الحرب -التي بدأت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023- 103 مليارات شيكل (27.35 مليار دولار).