تمهيدا لقصفها.. إسرائيل تنذر بإخلاء بلدة الحوش جنوب لبنان

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN- أنذر الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، سكان بلدة الحوش بمدينة صور جنوب لبنان بإخلاء منازلهم فورا، تمهيدا لقصف ما قال إنها "أهداف لحزب الله" في المنطقة.

وقال متحدث الجيش للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، في منشور على منصة إكس: "إنذار عاجل إلى سكان منطقة الحوش في جنوب لبنان.. عليكم إخلاء منازلكم فورا والتوجه خارج البلدة لمسافة لا تقل عن كيلومتر واحد عنها".

وعادة ما تسبق هكذا إنذارات هجمات إسرائيلية.

من جهة ثانية، قال جيش الاحتلال في بيان: "أغارت طائرات حربية لسلاح الجو بتوجيه استخباري لهيئة الاستخبارات وسلاح البحرية خلال ساعات الليلة الماضية في بيروت على مستودعات أسلحة ومقرات قيادة وأهداف لحزب الله"، وفق ادعائه.

وزعم الجيش أنه "من بين الأهداف التي تمت مهاجمتها بنى تحت أرضية وقطع جوية وبحرية يستخدمها حزب الله لتنفيذ مخططات ضد إسرائيل".

كما تحدث عن مهاجمة ما سماها "القاعدة المركزية للقوة البحرية لحزب الله في بيروت، التي كانت تستخدم مركز عمل حيويا لتخزين قطع بحرية سريعة وإدارة تجارب وإرشادات للقوة" وفق ادعائه.

وأشار في بيان آخر إلى "مهاجمة 3 مقرات للوحدة (127) الجوية لحزب الله، المسؤولة من بين أمور أخرى عن إطلاق المسيرات تجاه إسرائيل".

وقال: "في الأيام الأخيرة تواصل الفرقة 91 أنشطتها الهجومية والمحدودة في منطقة جنوب لبنان"، في إشارة إلى محاولات الجيش الإسرائيلي التوغل داخل الأراضي اللبنانية.

ومساء الاثنين، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على مناطق عدة بضاحية بيروت الجنوبية، أعنفها على محيط "مستشفى رفيق الحريري" دون إنذار مسبق، أسفرت عن 13 شهيدا بينهم طفل، و57 مصابا، وفق ما أعلنته وزارة الصحة اللبنانية، صباح الثلاثاء.

كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على مناطق عدة مساء الاثنين على مناطق متفرقة في جنوب وشرق لبنان، بزعم استهداف مواقع وبنى تحتية لـ"حزب الله".

وأسفر العدوان على لبنان منذ أكتوبر 2023 إجمالا عن ألفين و483 شهيدا و11 ألفا و628 جريحا، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، فضلا عن أكثر من مليون و340 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر الماضي، وفق رصد الأناضول لآخر البيانات اللبنانية الرسمية.

ويرد "حزب الله" يوميا بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومقار استخبارية وتجمعات لعسكريين ومستوطنات، وبينما تعلن إسرائيل جانبا من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيما صارما على معظم الخسائر، حسب مراقبين.