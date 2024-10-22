الاحتلال يزعم اعتقال 7 مقدسيين بشبهة التجسس لإيران والتخطيط لقتل عالِم نووي

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN - زعمت الشرطة الإسرائيلية والشاباك أنها اعتقلت 7 فلسطينيين من القدس الشرقية المحتلة بشبهة التخطيط لقتل عالم إسرائيلي ورئيس بلدية في وسط اسرائيل، حسبما سمحت المحكمة بالنشر اليوم، الثلاثاء.

وحسب بيان للشرطة والشاباك، فإن اعتقال أفراد "الخلية" تم قبل تنفيذ ما ينسب إليهم.

والمعتقلون الفلسطينيون في سن 17 - 23 عاما، من سكان بيت صفافا، واعتقلوا بشبهة التجسس لصالح إيران.

ويتوقع أن تقدم الشرطة، غدا، لائحة اتهام ضدهم وأن البند المركزي فيها سيكون "مساعدة العدو أثناء الحرب".

وحسب الشاباك والشرطة، تم اعتقال المشتبهين في أيلول/سبتمبر الفائت، وأن التعليمات المركزية التي تلقاها أفراد الخلية هي قتل عالم نووي إسرائيلي ورئيس بلدية، وأن الخلية طولبت بإلقاء قنبلة على بيت جندي إسرائيلي.

وأضاف الشاباك والشرطة أن عميلا في الاستخبارات الإيرانية طلب من الخلية الحصول على تفاصيل حول رئيس بلدية في وسط إسرائيل، وأنه كان على اتصال مع الخلية على مدار عدة شهور.

وبحسبهما، فإن العميل الإيراني كان على اتصال مع أحد أفراد الخلية، الذي جنّد أعضاء الخلية الستة الآخرين. والمشتبه المركزي (23 عاما) "اعترف بكافة الشبهات المنسوبة إليه. وليس لديه ماض أمني أو جنائي".

وادعى الشاباك والشرطة أن الخلية طولبت بتنفيذ مهمات أخرى، بينها رش كتابات جدارية في أنحاء إسرائيل، وبينها "أعيدوا المخطوفين"، أي الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة، وحصلوا مقابل ذلك على مبلغ 100 دولار، وأنهم حصلوا على مبلغ يتراوح بين 13 – 15 ألف دولار مقابل شراء سلاح، بينما "طلب المشتبهون الحصول على 200 ألف دولار مقابل قتل شخص".

وحسب الشبهات، فإنه قبل تكليف أفراد الخلية بالمهمات المنسوبة إليهم، طولبوا بتنفيذ مهمات "من أجل فحص ولائهم وجهوزيتهم لتنفيذ المهمات المعقدة".

ويتوقع اتهام القاصرين في الخلية "بارتكاب عدد من المخالفات الأمنية الخطيرة في إطار الاشتباه بالتجسس في خدمة إيران، لفترة سنتين، وأثناء الحرب أيضا. ونفذ المشتبهون مهمات مقابل مئات آلاف الدولارات، وبضمن ذلك بواسطة عملات رقمية".

ويأتي النشر عن هذه الشبهات غداة تقديم النيابة العامة الإسرائيلية تصريح ادعاء ضد سبعة مواطنين يهود إسرائيليين بشبهة التجسس لصالح إيران، وتنفيذهم أكثر من 600 عملية تجسس بتوجيه من الاستخبارات الإيرانية في السنتين الأخيرتين.

وتعتزم النيابة العامة تقديم لائحة اتهام ضد المشتبهين اليهود السبعة إلى المحكمة المركزية في حيفا، يوم الجمعة المقبل.

وجاء في بيان للنيابة العامة، أن المشتبهين اليهود السبعة من أصول أذرية، ومن سكان حيفا ونوف هجليل.