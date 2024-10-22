إم جي موتور تكشف عن مستودع إقليمي لقطع الغيار في جدة: يوفّر 100% من قطع الغيار وبخدمات أسرع

إم جي موتور تفتتح مستودعًا جديدًا لقطع الغيار في مدينة جدة، مما يعزز شبكة وسلسلة التوريد عبر المملكة

- توم لي، المدير التنفيذي لشركة إم جي موتور الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

RIYADH, SAUDI ARABIA, October 22, 2024 /EINPresswire / -- أعلنت إم جي موتور بالتعاون مع جياد الحديثة للسيارات، إحدى شركات محمد يوسف ناغي والوكيل المعتمد لعلامة إم جي موتور في المملكة العربية السعودية، عن الافتتاح الرسمي لمستودع إقليمي جديد لقطع الغيار في مدينة جدة يوم الثلاثاء، 15 أكتوبر، كما يمتد المستودع على مساحة 5,200 متر مربع، ويأتي كجزء من خطة توسّعية تتضمن مستودعًا آخر في منطقة جبل علي. تهدف التوسعة إلى تعزيز توفر وتوزيع قطع الغيار لمركبات إم جي موتور في جميع أنحاء المملكة، إضافة إلى دول مجلس التعاون الخليجي والمشرق العربي.

ويؤكد افتتاح المستودع إصرار إم جي موتور في تعزيز حضورها بالمملكة، والتي تعدّ سوقًا رئيسيًا ضمن استراتيجية نمو العلامة التجارية، كما يحتوي المستودع على 10 آلاف قطعة من قطع الغيار بحلول نهاية هذا العام، مع وجود خطط مستقبلية لزيادة العدد إلى 15 ألف قطعة العام المقبل، ممّا يضمن توفر نسبة 100% من قطع الغيار الاستهلاكية بشكل مستمر.

وبهذه المناسبة؛ علّق ((توم لي))، توم لي، المدير التنفيذي لشركة إم جي موتور الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يؤكد مستودع جدة الجديد التزامنا بتقديم خدمة سريعة وموثوقة لعملائنا في جميع أنحاء المملكة والمنطقة. ومن خلال هذا المرفق، نحن لا نعزز فقط شبكتنا اللوجستية، بل نؤكد أيضًا الثقة التي يوليها عملاؤنا في خدمات ما بعد البيع لدى ((إم جي موتور)). مما يُمثل خطوة بارزة في رحلتنا لضمان توفر قطع الغيار دائمًا عند حاجة عملائنا إليها."

وإضافةً إلى ذلك، تم تصميم المستودع بهدف ضمان تحقيق أرقام قياسية في التسليم، حيث سيتمكن مالكو مركبات ((إم جي)) من جميع أنحاء المملكة من استلام قطع الغيار في غضون 72 ساعة كحد أقصى. تأتي هذه الخطوة نتيجة تعاون مع شركات لوجستية رائدة، مما يتيح لـ((إم جي موتور)) تقديم خدمات لوجستية شاملة وفق أعلى معايير الصناعة، حيث يعكس هذا التزام إم جي موتور بتقديم خدمات استثنائية تضمن رضا العملاء في المنطقة.

حول إم جي موتو

إم جي موتور هي علامة تجارية بريطانية في صناعة السيارات تأسست عام 1924، تتميز بطرازاتها التاريخية والجوائز والإنجازات التي حققتها على مدار 100 عام مضت، حيث تأسست إم جي على يد ويليام موريس وسيسيل كيمبر، وتمتلك أحد أقدم نوادي السيارات في صناعة السيارات، كما تُعرف بشكل أساسي بسياراتها الرياضية ذات المقعدين، وأنتجت إم جي أيضًا سيارات سيدان وكوبيه، ومنذ استحواذها على إم جي، صنعت شركة سايك موتور، كواحدة من أفضل 500 شركة عالمية كفصلٍ جديد لعلامتها البريطانية، وبذلك تتصدر إم جي موتور تقديم تقنيات مبتكرة ومركبات الطاقة الجديدة لملّاك السيارات.

Abrar Alsharief

BPG Group Arabia

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