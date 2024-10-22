75.74 مليار جنيه تمويلات عقارية لعملاء الإسكان الاجتماعى

(MENAFN
- Al-Borsa News) بلغت قيمة التمويلات الممنوحة لعملاء مشروع الإسكان الاجتماعى 75.74 مليار جنيه موزعة على 597.3 ألف مستفيد، وفقاً لأحدث بيانات صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى.
قالت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، إن إجمالى الدعم النقدى المقدم من الصندوق لعملاء المشروع بلغ 10 مليارات جنيه.
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أضافت عبدالحميد، أن الصندوق يستهدف طرح 10 آلاف وحدة سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص خلال الفترة القادمة، وتابعت:“جارى دراسة الفكرة بالتعاون مع عدد من الشركات العقارية التى تمتلك سابقة أعمال كبيرة بالسوق”.
وأوضحت أنه سيتم طرح 78.7 ألف وحدة ضمن مبادرة“سكن لكل المصريين 5” فى المدن الجديدة والمحافظات، خلال الأسبوع الثانى من شهر نوفمبر المقبل.
وقالت إن الأسعار الخاصة بالطرح الجديدة جاءت متنوعة كى تتناسب مع مختلف الفئات والشرائح المستهدفة.
وتابعت:“تراوح سعر الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفورى للمواطنين منخفضى ومتوسطى الدخل بالمحافظات من 184 ألف جنيه إلى 400 ألف جنيه، وسعر الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفورى للمواطنين منخفضى الدخل بالمدن الجديدة يتراوح من 415 ألف جنيه إلى 530 ألف جنيه، ووحدات سكنية تسليم خلال 36 شهرًا للمواطنين منخفضى الدخل بالمدن الجديدة يتراوح السعر من 542 ألف جنيه إلى 700 ألف جنيه”.
وأوضحت أن التعاقد بنظام التمويل العقارى للمواطنين منخفضى الدخل سوف يصبح بفائدة 8% سنويًا، وبفائدة 12% سنويًا للمواطنين متوسطى الدخل، وبمقدم يبدأ من 20% لمدة تقسيط تصل إلى 20 عامًا.
وقالت عبدالحميد، إن الطرح الجديد يحظر على صاحب الطلب شراء الوحدات نقدًا، ويلتزم بالتعاقد والسداد بنظام التمويل العقارى لمدة تصل إلى 20 عامًا حسب الموافقة الائتمانية.
أضافت أن الإعلان الجديد يتضمن 78.7 ألف وحدة سكنية، مقسمة إلى 40.6 ألف وحدة سكنية تحت الإنشاء بمساحة 90 مترًا، و1175 وحدة سكنية بمساحة 75 مترًا تحت الإنشاء، و11.9 ألف وحدة سكنية بمساحة 90 مترًا جاهزة للتسليم الفورى، و1070 وحدة سكنية بمساحة 75 مترًا جاهزة للتسليم الفورى، وذلك على مستوى المدن الجديدة، أما على مستوى المحافظات، فيتضمن الإعلان الجديد 608 وحدات سكنية جاهزة بمساحة 75 مترًا، و23.3 ألف وحدة سكنية جاهزة للتسليم الفورى بمساحة 90 مترًا.
وأوضحت أن الطرح يتضمن وحدات جاهزة للتسليم الفورى للمواطنين منخفضى الدخل، وذلك فى مدن أكتوبر الجديدة بواقع 3200 وحدة سكنية، والعاشر من رمضان بواقع 120 وحدة سكنية، وبرج العرب الجديدة بواقع ألف وحدة سكنية، والسادات بواقع 2400 وحدة سكنية، وأخميم الجديدة بواقع 1550 وحدة سكنية، وسوهاج الجديدة بواقع 420 وحدة سكنية، وقنا الجديدة بواقع ألف وحدة سكنية، وغرب قنا بواقع 1200 وحدة سكنية، وطيبة الجديدة بواقع 760 وحدة سكنية، والمنيا الجديدة بواقع 800 وحدة سكنية، وأسوان الجديدة بواقع 540 وحدة سكنية.
أشارت إلى أن الطرح الجديد يتضمن وحدات جاهزة للتسليم الفورى للمواطنين منخفضى ومتوسطى الدخل بالمحافظات، والأولوية للمواطنين منخفضى الدخل، وذلك فى عدد من المحافظات مثل الجيزة“العياط، وجزر القطورى” بواقع 2455 وحدة سكنية، والشرقية بواقع 335 وحدة سكنية، والمنوفية بواقع 3045 وحدة سكنية، والفيوم بواقع 3495 وحدة سكنية، والإسماعيلية بواقع 250 وحدة سكنية، والبحيرة بواقع 1320 وحدة سكنية، ومطروح 400 وحدة سكنية، وشمال سيناء بواقع 595 وحدة سكنية، وجنوب سيناء 250 وحدة سكنية، وبنى سويف 825 وحدة سكنية، والمنيا بواقع 777 وحدة سكنية، وسوهاج بواقع 851 وحدة سكنية، وقنا بواقع 2955 وحدة سكنية، وأسيوط بواقع 3130 وحدة سكنية، والأقصر بواقع 2610 وحدات سكنية، وأسوان بواقع 665 وحدة سكنية.
قالت إن إعلان“سكن لكل المصريين 5” سوف يشهد طرح وحدات سكنية تسليم خلال 36 شهرًا للمواطنين منخفضى الدخل بالمدن الجديدة، وذلك فى مدن حدائق العاصمة بواقع 13 ألف وحدة سكنية، و15 مايو بواقع 960 وحدة سكنية، وأكتوبر الجديدة بواقع 10 آلاف وحدة سكنية، وحدائق أكتوبر بواقع 10.2 ألف وحدة سكنية، والعاشر من رمضان بواقع 5639 وحدة سكنية، وبرج العرب الجديدة بواقع ألف وحدة سكنية، والسادات بواقع 300 وحدة سكنية، وأسوان الجديدة بواقع 504 وحدات سكنية، والمنيا الجديدة بواقع 175 وحدة سكنية.
وأضافت أن صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى سوف يطرح نحو 12 ألف وحدة سكنية ضمن إعلان جديد للمواطنين متوسطى الدخل بعد الانتهاء من الإعلان الحالى، وذلك لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المواطنين للحصول على وحدة سكنية.
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