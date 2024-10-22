75.74 مليار جنيه تمويلات عقارية لعملاء الإسكان الاجتماعى

MENAFN - Al-Borsa News) بلغت قيمة التمويلات الممنوحة لعملاء مشروع الإسكان الاجتماعى 75.74 مليار جنيه موزعة على 597.3 ألف مستفيد، وفقاً لأحدث بيانات صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى.

قالت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، إن إجمالى الدعم النقدى المقدم من الصندوق لعملاء المشروع بلغ 10 مليارات جنيه.

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أضافت عبدالحميد، أن الصندوق يستهدف طرح 10 آلاف وحدة سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص خلال الفترة القادمة، وتابعت:“جارى دراسة الفكرة بالتعاون مع عدد من الشركات العقارية التى تمتلك سابقة أعمال كبيرة بالسوق”.

وأوضحت أنه سيتم طرح 78.7 ألف وحدة ضمن مبادرة“سكن لكل المصريين 5” فى المدن الجديدة والمحافظات، خلال الأسبوع الثانى من شهر نوفمبر المقبل.

وقالت إن الأسعار الخاصة بالطرح الجديدة جاءت متنوعة كى تتناسب مع مختلف الفئات والشرائح المستهدفة.

وتابعت:“تراوح سعر الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفورى للمواطنين منخفضى ومتوسطى الدخل بالمحافظات من 184 ألف جنيه إلى 400 ألف جنيه، وسعر الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفورى للمواطنين منخفضى الدخل بالمدن الجديدة يتراوح من 415 ألف جنيه إلى 530 ألف جنيه، ووحدات سكنية تسليم خلال 36 شهرًا للمواطنين منخفضى الدخل بالمدن الجديدة يتراوح السعر من 542 ألف جنيه إلى 700 ألف جنيه”.

وأوضحت أن التعاقد بنظام التمويل العقارى للمواطنين منخفضى الدخل سوف يصبح بفائدة 8% سنويًا، وبفائدة 12% سنويًا للمواطنين متوسطى الدخل، وبمقدم يبدأ من 20% لمدة تقسيط تصل إلى 20 عامًا.

وقالت عبدالحميد، إن الطرح الجديد يحظر على صاحب الطلب شراء الوحدات نقدًا، ويلتزم بالتعاقد والسداد بنظام التمويل العقارى لمدة تصل إلى 20 عامًا حسب الموافقة الائتمانية.

أضافت أن الإعلان الجديد يتضمن 78.7 ألف وحدة سكنية، مقسمة إلى 40.6 ألف وحدة سكنية تحت الإنشاء بمساحة 90 مترًا، و1175 وحدة سكنية بمساحة 75 مترًا تحت الإنشاء، و11.9 ألف وحدة سكنية بمساحة 90 مترًا جاهزة للتسليم الفورى، و1070 وحدة سكنية بمساحة 75 مترًا جاهزة للتسليم الفورى، وذلك على مستوى المدن الجديدة، أما على مستوى المحافظات، فيتضمن الإعلان الجديد 608 وحدات سكنية جاهزة بمساحة 75 مترًا، و23.3 ألف وحدة سكنية جاهزة للتسليم الفورى بمساحة 90 مترًا.

وأوضحت أن الطرح يتضمن وحدات جاهزة للتسليم الفورى للمواطنين منخفضى الدخل، وذلك فى مدن أكتوبر الجديدة بواقع 3200 وحدة سكنية، والعاشر من رمضان بواقع 120 وحدة سكنية، وبرج العرب الجديدة بواقع ألف وحدة سكنية، والسادات بواقع 2400 وحدة سكنية، وأخميم الجديدة بواقع 1550 وحدة سكنية، وسوهاج الجديدة بواقع 420 وحدة سكنية، وقنا الجديدة بواقع ألف وحدة سكنية، وغرب قنا بواقع 1200 وحدة سكنية، وطيبة الجديدة بواقع 760 وحدة سكنية، والمنيا الجديدة بواقع 800 وحدة سكنية، وأسوان الجديدة بواقع 540 وحدة سكنية.

أشارت إلى أن الطرح الجديد يتضمن وحدات جاهزة للتسليم الفورى للمواطنين منخفضى ومتوسطى الدخل بالمحافظات، والأولوية للمواطنين منخفضى الدخل، وذلك فى عدد من المحافظات مثل الجيزة“العياط، وجزر القطورى” بواقع 2455 وحدة سكنية، والشرقية بواقع 335 وحدة سكنية، والمنوفية بواقع 3045 وحدة سكنية، والفيوم بواقع 3495 وحدة سكنية، والإسماعيلية بواقع 250 وحدة سكنية، والبحيرة بواقع 1320 وحدة سكنية، ومطروح 400 وحدة سكنية، وشمال سيناء بواقع 595 وحدة سكنية، وجنوب سيناء 250 وحدة سكنية، وبنى سويف 825 وحدة سكنية، والمنيا بواقع 777 وحدة سكنية، وسوهاج بواقع 851 وحدة سكنية، وقنا بواقع 2955 وحدة سكنية، وأسيوط بواقع 3130 وحدة سكنية، والأقصر بواقع 2610 وحدات سكنية، وأسوان بواقع 665 وحدة سكنية.

قالت إن إعلان“سكن لكل المصريين 5” سوف يشهد طرح وحدات سكنية تسليم خلال 36 شهرًا للمواطنين منخفضى الدخل بالمدن الجديدة، وذلك فى مدن حدائق العاصمة بواقع 13 ألف وحدة سكنية، و15 مايو بواقع 960 وحدة سكنية، وأكتوبر الجديدة بواقع 10 آلاف وحدة سكنية، وحدائق أكتوبر بواقع 10.2 ألف وحدة سكنية، والعاشر من رمضان بواقع 5639 وحدة سكنية، وبرج العرب الجديدة بواقع ألف وحدة سكنية، والسادات بواقع 300 وحدة سكنية، وأسوان الجديدة بواقع 504 وحدات سكنية، والمنيا الجديدة بواقع 175 وحدة سكنية.

وأضافت أن صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى سوف يطرح نحو 12 ألف وحدة سكنية ضمن إعلان جديد للمواطنين متوسطى الدخل بعد الانتهاء من الإعلان الحالى، وذلك لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المواطنين للحصول على وحدة سكنية.