الصفوة للتطوير العمرانى تستهدف 6 مليارات جنيه مبيعات خلال 2025

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال المهندس يوسف شلبى، عضو مجلس إدارة شركة الصفوة للتطوير العمرانى“SUD”، إن الشركة تستهدف تحقيق مبيعات تعاقدية بمشروعاتها بقيمة 6 مليارات جنيه خلال العام المقبل.
أضاف شلبى لـ”البورصة”، أن المبيعات المستهدفة بمشروعات الشركة بنهاية العام الجارى تصل إلى 4 مليارات جنيه.
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وأوضح أن الشركة تستهدف ضخ 4 مليارات جنيه خلال العام الجارى لاستكمال الأعمال الإنشائية فى مشروعاتها، كما تخطط لزيادة استثمارات أعمال الإنشاءات إلى 5 مليارات جنيه خلال العام المقبل.
وأشار إلى أن شركة“SUD” قامت بتوقيع تعاقدات للأعمال الإنشائية فى مشروعاتها بقيمة 3 مليارات جنيه خلال العام الماضى. الشركة تستهدف تسليم 1500 وحدة العام الجارى.. و3 آلاف وحدة فى 2025
وقال شلبى، إن استراتيجية الشركة تعتمد على سرعة تنفيذ المشروعات تجنبًا لارتفاع أسعار مواد البناء وخامات التشطيب وبالتالى ارتفاع تكلفة المنتج النهائى.
أضاف أن الشركة تستهدف تسليم حوالى 1500 وحدة فى مشروعاتها بنهاية العام الجارى، مقابل 1000 وحدة تم تسليمها خلال العام الماضى بمختلف المشروعات.
وأوضح شلبى، أن الشركة تستهدف تسليم 3 آلاف وحدة فى مشروعاتها المتنوعة خلال العام المقبل.
وأشار إلى أن“SUD” تمتلك محفظة أراضى كبيرة داخل مصر تقدر بنحو 1.1 مليون متر مربع بالعديد من المناطق المختلفة وهو ما يدعم خطط الشركة التوسعية. اقرأ أيضا: وسط البلد تترقب الرواج التجارى مع افتتاح تطوير“مجمع التحرير”
وتابع:“الشركة انتهت من تسليم 14 مشروعًا من إجمالى 25 مشروعًا تنفذها، فيما بلغ عدد الوحدات التى قامت الشركة ببيعها 11.2 ألف وحدة”.
وقال إن الشركة تعتمد فى الوقت الحالى على التمويل الذاتى نظراً لامتلاكها ملاءة مالية قوية تمكنها من تنفيذ مشروعاتها، وتابع:“لم نلجأ إلى التمويلات البنكية فى ظل الارتفاع الكبير بسعر الفائدة”.
وأضاف أن 30% من مبيعات الشركة لصالح المصريين العاملين بالخارج والأجانب وذلك ضمن خطة تصدير العقار المصرى للخارج.
وأوضح أن المنتج العقارى المصرى أصبح أكثر جاذبية سواء للمصريين فى الخارج أو الأجانب بعد انخفاض قيمة العملة الذى أدى لزيادة القدرة الشرائية لتلك الفئات. 25 مليار جنيه استثمارات مشروعات الشركة فى العاصمة الإدارية
وقال إن حجم استثمارات شركة الصفوة للتطوير العمرانى فى العاصمة الإدارية يبلغ نحو 25 مليار جنيه.
وأضاف أن تلك الاستثمارات موزعة على مشروعات“كابيتال هايتس 1′′، و”كابيتال هايتس 2′′، و”فاينانشال هاب”، و”كابيتال هاب1′′، و”كابيتال هاب 2”.
وأوضح أن الشركة تخطط للتوسع الخارجى خلال الفترة المقبلة خاصة بالسوق السعودى وجارٍ دراسة عدد من الفرص الاستثمارية التى تتماشى مع خططها فى ظل الطفرة العمرانية الكبيرة التى تشهدها المملكة.
وأشار إلى أن السوق العقارى المصرى جاذب للاستثمار رغم كل التحديات ومن أعلى الأسواق تحقيقيًا للربحية وذلك لأنه قائم على طلب حقيقى لا يتوقف وإن كان شكل المنتج نفسه قد يتغير وفقًا لمتطلبات العميل.
وقال شلبى، إن القطاع الإدارى والتجارى من القطاعات الأكثر ربحية والأقل فى حجم المشاكل مقارنة بالمشروعات السكنية، إلا أنها فى الوقت نفسه أصعب فى التنفيذ.
وأضاف أن الشركة تخطط للاستثمار فى القطاع الفندقى ضمن خطة الدولة لزيادة عدد الغرف الفندقية والاستفادة من النمو الكبير الذى تشهده حركة السياحة فى مصر.
أوضح أن الشركة أطلقت مؤخرًا مشروع“SUD Pixel” فى مدينة القاهرة الجديدة بحجم استثمارات يصل إلى 5 مليارات جنيه.
وأشار إلى أن المشروع بنشاط تجارى إدارى على مساحة 3680 مترا مربعا ويتكون من 2 بدروم وأرضى ودور تجارى و5 أدوار إدارية بمساحات متنوعة.
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