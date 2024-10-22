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الصفوة للتطوير العمرانى تستهدف 6 مليارات جنيه مبيعات خلال 2025

10/22/2024 4:06:36 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال المهندس يوسف شلبى، عضو مجلس إدارة شركة الصفوة للتطوير العمرانى“SUD”، إن الشركة تستهدف تحقيق مبيعات تعاقدية بمشروعاتها بقيمة 6 مليارات جنيه خلال العام المقبل.

أضاف شلبى لـ”البورصة”، أن المبيعات المستهدفة بمشروعات الشركة بنهاية العام الجارى تصل إلى 4 مليارات جنيه.

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وأوضح أن الشركة تستهدف ضخ 4 مليارات جنيه خلال العام الجارى لاستكمال الأعمال الإنشائية فى مشروعاتها، كما تخطط لزيادة استثمارات أعمال الإنشاءات إلى 5 مليارات جنيه خلال العام المقبل.

وأشار إلى أن شركة“SUD” قامت بتوقيع تعاقدات للأعمال الإنشائية فى مشروعاتها بقيمة 3 مليارات جنيه خلال العام الماضى.

الشركة تستهدف تسليم 1500 وحدة العام الجارى.. و3 آلاف وحدة فى 2025

وقال شلبى، إن استراتيجية الشركة تعتمد على سرعة تنفيذ المشروعات تجنبًا لارتفاع أسعار مواد البناء وخامات التشطيب وبالتالى ارتفاع تكلفة المنتج النهائى.

أضاف أن الشركة تستهدف تسليم حوالى 1500 وحدة فى مشروعاتها بنهاية العام الجارى، مقابل 1000 وحدة تم تسليمها خلال العام الماضى بمختلف المشروعات.

وأوضح شلبى، أن الشركة تستهدف تسليم 3 آلاف وحدة فى مشروعاتها المتنوعة خلال العام المقبل.

وأشار إلى أن“SUD” تمتلك محفظة أراضى كبيرة داخل مصر تقدر بنحو 1.1 مليون متر مربع بالعديد من المناطق المختلفة وهو ما يدعم خطط الشركة التوسعية.

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وتابع:“الشركة انتهت من تسليم 14 مشروعًا من إجمالى 25 مشروعًا تنفذها، فيما بلغ عدد الوحدات التى قامت الشركة ببيعها 11.2 ألف وحدة”.

وقال إن الشركة تعتمد فى الوقت الحالى على التمويل الذاتى نظراً لامتلاكها ملاءة مالية قوية تمكنها من تنفيذ مشروعاتها، وتابع:“لم نلجأ إلى التمويلات البنكية فى ظل الارتفاع الكبير بسعر الفائدة”.

وأضاف أن 30% من مبيعات الشركة لصالح المصريين العاملين بالخارج والأجانب وذلك ضمن خطة تصدير العقار المصرى للخارج.

وأوضح أن المنتج العقارى المصرى أصبح أكثر جاذبية سواء للمصريين فى الخارج أو الأجانب بعد انخفاض قيمة العملة الذى أدى لزيادة القدرة الشرائية لتلك الفئات.

25 مليار جنيه استثمارات مشروعات الشركة فى العاصمة الإدارية

وقال إن حجم استثمارات شركة الصفوة للتطوير العمرانى فى العاصمة الإدارية يبلغ نحو 25 مليار جنيه.

وأضاف أن تلك الاستثمارات موزعة على مشروعات“كابيتال هايتس 1′′، و”كابيتال هايتس 2′′، و”فاينانشال هاب”، و”كابيتال هاب1′′، و”كابيتال هاب 2”.

وأوضح أن الشركة تخطط للتوسع الخارجى خلال الفترة المقبلة خاصة بالسوق السعودى وجارٍ دراسة عدد من الفرص الاستثمارية التى تتماشى مع خططها فى ظل الطفرة العمرانية الكبيرة التى تشهدها المملكة.

وأشار إلى أن السوق العقارى المصرى جاذب للاستثمار رغم كل التحديات ومن أعلى الأسواق تحقيقيًا للربحية وذلك لأنه قائم على طلب حقيقى لا يتوقف وإن كان شكل المنتج نفسه قد يتغير وفقًا لمتطلبات العميل.

وقال شلبى، إن القطاع الإدارى والتجارى من القطاعات الأكثر ربحية والأقل فى حجم المشاكل مقارنة بالمشروعات السكنية، إلا أنها فى الوقت نفسه أصعب فى التنفيذ.

وأضاف أن الشركة تخطط للاستثمار فى القطاع الفندقى ضمن خطة الدولة لزيادة عدد الغرف الفندقية والاستفادة من النمو الكبير الذى تشهده حركة السياحة فى مصر.

أوضح أن الشركة أطلقت مؤخرًا مشروع“SUD Pixel” فى مدينة القاهرة الجديدة بحجم استثمارات يصل إلى 5 مليارات جنيه.

وأشار إلى أن المشروع بنشاط تجارى إدارى على مساحة 3680 مترا مربعا ويتكون من 2 بدروم وأرضى ودور تجارى و5 أدوار إدارية بمساحات متنوعة.

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