60 مليار جنيه حجم أعمال ((كونكريت بلس)) بنهاية 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال المهندس طارق يوسف، رئيس مجلس إدارة شركة ((كونكريت بلس)) للمقاولات والصناعة، إنَّ حجم أعمال الشركة سوف يصل إلى 60 مليار جنيه بنهاية العام الجارى، تشمل مشروعات المقاولات والأنشطة العقارية والصناعية.
وأضاف ((يوسف)) لـ((البورصة))، أن حجم أعمال شركة ((كونكريت بلس)) بقطاع المقاولات فقط يصل إلى 35 مليار جنيه.
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وأوضح أن حجم أعمال الشركة فى قطاع المقاولات، خلال العام الماضى، بلغ 5 مليارات جنيه، وارتفع إلى 8 مليارات منذ بداية عام 2024، ومن المستهدف زيادته إلى 14 مليار جنيه بنهاية العام الجارى.
وأشار إلى أن الشركة قامت، مؤخراً، برفع رأسمالها المدفوع من 450 مليون جنيه إلى 1.2 مليار جنيه.
وتابع: ((الزيادة تهدف إلى تعزيز قدرة الشركة على تنفيذ المشروعات المسندة إليها وتسليمها بجودة عالية وفى المواعيد المحددة للعملاء)).
وقال إن الشركة تعمل حالياً على تنفيذ البنية التحتية للزراعة بمشروع ((مستقبل مصر للتنمية المستدامة))، وهو مشروع قومى يهدف إلى تحقيق نقلة نوعية فى مجال التنمية.
أضاف ((يوسف))، أن حجم الأعمال التى تنفذها الشركة فى مشروع ((مستقبل مصر للتنمية المستدامة)) يصل إلى مليار جنيه، مع دراسة إضافة أعمال جديدة ضمن المشروع. مفاوضات لتنفيذ مصنع بقطاع الغزل والنسيج باستثمارات 4 مليارات جنيه
وأوضح أن الشركة وقعت، خلال النصف الأول من العام الجارى، عقوداً لتنفيذ أعمال بقيمة 500 مليون جنيه ضمن مشروع ((جون)) التابع لشركة سوديك فى الساحل الشمالى.
وأشار إلى توقيع عقد جديد بالشراكة مع شركة ((ريدكون للتعمير)) لتنفيذ أعمال ضمن مسار القطار السريع ((السخنة ـ العلمين)) بقيمة 1.2 مليار جنيه، بالإضافة إلى مشروع إنشاء ورش صيانة ضمن المشروع بمحافظة مطروح بتكلفة 2 مليار جنيه.
وقال ((يوسف))، إن الشركة اقتربت من توقيع عقد لتنفيذ مصنع لصالح إحدى الشركات العالمية فى قطاع الغزل والنسيج باستثمارات تقدر بنحو 4 مليارات جنيه.
أضاف أن الشركة تعاقدت على إنشاء مشروعين مع شركة ((أرت لايف)) بإجمالى استثمارات تصل إلى 4 مليارات جنيه.
وتابع ((يوسف)): ((الشركة تختار المشروعات التى تعمل عليها بدقة، فالهدف ليس إضافة مشروعات جديدة فقط، ولكن يجب التأكد من قدرة الشركة على تفيذ المشروع فى الوقت المحدد وبالمواصفات المطلوبة، مع التأكد من أهمية المشروع وقيمته بحيث يضيف لسابقة أعمال الشركة وخبراتها)). اقرأ أيضا: شركات المقاولات المصرية تبحث عن“المزيد من الفرص” فى السعودية
وأوضح أن الشركة انتهت من تسليم 3 مشروعات فى توشكى بقيمة 3 مليارات جنيه، وكلها مشروعات زراعية، كما أنهت أعمال بنية تحتية فى العاصمة الإدارية وقامت بتسليمها، لافتاً إلى أن الشركة قامت بتسليم 14 مشروعاً متنوعاً فى النصف الأول من 2024.
وقال ((يوسف))، إنَّ الشركة انتهت من تنفيذ جامعة السويدى خلال 9 أشهر فقط، بتكلفة بلغت نحو 750 مليون جنيه.
وفى قطاع المستشفيات، أوضح أن الشركة تنفذ حالياً مشروع مستشفى فى مدينة دهب، وجارٍ تسليم مستشفى فى العريش، بجانب العمل على مستشفيات فى مدن فارسكور ومطوبس والبلينا، ومستشفى آخر بالتعاون مع القطاع الخاص فى مدينة الشيخ زايد؛ حيث يصل حجم أعمال الشركة فى قطاع المستشفيات لحوالى 8 مليارات جنيه.
أضاف أن الشركة تنفذ مشروعاً إدارياً مكوناً من 10 مبانٍ إدارية لصالح شركة ((تعمير))، وتم الانتهاء من تنفيذ 25% من أعمال الخرسانات فى المشروع، ومن المخطط تنفيذه خلال 3 سنوات.
وقال إن ((كونكريت بلس)) تتعاون مع شركة ((إعمار مصر)) فى مشروع ((كايرو جيت)) وستقوم بتسليم 140 فيلا؛ حيث تنفذ الشركة أعمالاً بقيمة 1.5 مليار جنيه. الشركة تدرس مشروعات متعددة الاستخدام فى السعودية بقيمة 2 مليار ريال
أضاف أن الشركة تدرس عدة مشروعات متعددة الاستخدام فى الرياض بالسعودية بقيمة تقارب 2 مليار ريال، كما سبق أن تعاقدت الشركة على مشروع مول تجارى فى سلطنة عمان باستثمارات 1.25 مليار جنيه.
وأوضح أنه جارٍ دراسة التعاقد على مشروعين بنشاط سكنى فى سلطنة عمان باستثمارات نحو 5 مليارات جنيه، وذلك ضمن خطة الشركة للتوسع فى الأسواق الخارجية خاصة الخليجية.
وأشار إلى أن الشركة تمنح أولوية للتوسع الخارجى فى السوقين السعودى والليبى، بالإضافة إلى العراق؛ حيث تأهلت لمناقصة تنفيذ مشروع مستشفيات بالعراق، استناداً إلى خبرتها فى تنفيذ العديد من المستشفيات داخل السوق المصرى.
وكانت وزارة الصحة العراقية قد أجرت مباحثات مع شركات مقاولات مصرية للمشاركة فى تنفيذ وإعادة تأهيل 12 مستشفى فى العراق بإجمالى استثمارات 480 مليون دولار.
وحول مصنع ((رولينج بلس للإطارات))، توقع ((يوسف)) أن تبدأ أعمال التنفيذ نهاية العام الجارى بعد توصل الشركة إلى اتفاق على 50% من التمويل المستهدف، والذى يقدر بنحو 350 مليون يورو سيتم توفيرها من خلال بنوك عالمية. اقرأ أيضا: كراسة شروط وعقد موحد لمقاولات المشروعات الحكومية
وقال إن المكون المحلى للمشروع سيكون من خلال المساهمين بزيادة رأسمال الشركة بحوالى 5 إلى 7 مليارات جنيه خلال عامين، مضيفاً أن ((كونكريت بلس)) ستحتفظ بحصة 51% من رأسمال شركة رولينج للصناعات المنفذة لمصنع الإطارات، و10% لمجموعة اللواء السعودية، وجارٍ التفاوض مع مستثمرين محليين وأجانب للدخول كمساهمين فى الحصة المتبقية.
ويقام المصنع على مساحة 400 ألف متر مربع بالمنطقة الاقتصادية فى العين السخنة وبطاقة إنتاجية 7.5 مليون إطار على ثلاث مراحل، وسيتم التعاقد على ماكينات المرحلتين الأولى والثانية لإنتاج 5 ملايين إطار وفقاً للمواصفات العالمية.
وأوضح ((يوسف))، أن المصنع يعمل على تقليل فاتورة الاستيراد بتوفير 50% من الإنتاج للسوق المحلى والباقى للخارج.
وأشار إلى أن الشركة تنفذ مصنع يازاكى اليابانية للأنظمة الكهربائية للسيارات باستثمارات مبدئية قدرها 30 مليون يورو، وتم تنفيذ جزء من المشروع.
كما تدرس الشركة تنفيذ مصنعين آخرين، بالإضافة إلى التعاقد مع شركة راية على تنفيذ مركز إقليمى للداتا سنتر فى منطقة غرب القاهرة باستثمارات 90 مليون دولار لصالح الشركة المصرية للاتصالات.
وقال ((يوسف))، إن ((كونكريت بلس)) تعاقدت على إنشاء محطة رفع المياه بالحى السكنى الثامن فى العاصمة الإدارية وذلك بقيمة 1.5 مليار جنيه.
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