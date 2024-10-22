60 مليار جنيه حجم أعمال ((كونكريت بلس)) بنهاية 2024

MENAFN - Al-Borsa News) قال المهندس طارق يوسف، رئيس مجلس إدارة شركة ((كونكريت بلس)) للمقاولات والصناعة، إنَّ حجم أعمال الشركة سوف يصل إلى 60 مليار جنيه بنهاية العام الجارى، تشمل مشروعات المقاولات والأنشطة العقارية والصناعية.

وأضاف ((يوسف)) لـ((البورصة))، أن حجم أعمال شركة ((كونكريت بلس)) بقطاع المقاولات فقط يصل إلى 35 مليار جنيه.

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وأوضح أن حجم أعمال الشركة فى قطاع المقاولات، خلال العام الماضى، بلغ 5 مليارات جنيه، وارتفع إلى 8 مليارات منذ بداية عام 2024، ومن المستهدف زيادته إلى 14 مليار جنيه بنهاية العام الجارى.

وأشار إلى أن الشركة قامت، مؤخراً، برفع رأسمالها المدفوع من 450 مليون جنيه إلى 1.2 مليار جنيه.

وتابع: ((الزيادة تهدف إلى تعزيز قدرة الشركة على تنفيذ المشروعات المسندة إليها وتسليمها بجودة عالية وفى المواعيد المحددة للعملاء)).

وقال إن الشركة تعمل حالياً على تنفيذ البنية التحتية للزراعة بمشروع ((مستقبل مصر للتنمية المستدامة))، وهو مشروع قومى يهدف إلى تحقيق نقلة نوعية فى مجال التنمية.

أضاف ((يوسف))، أن حجم الأعمال التى تنفذها الشركة فى مشروع ((مستقبل مصر للتنمية المستدامة)) يصل إلى مليار جنيه، مع دراسة إضافة أعمال جديدة ضمن المشروع.

وأوضح أن الشركة وقعت، خلال النصف الأول من العام الجارى، عقوداً لتنفيذ أعمال بقيمة 500 مليون جنيه ضمن مشروع ((جون)) التابع لشركة سوديك فى الساحل الشمالى.

وأشار إلى توقيع عقد جديد بالشراكة مع شركة ((ريدكون للتعمير)) لتنفيذ أعمال ضمن مسار القطار السريع ((السخنة ـ العلمين)) بقيمة 1.2 مليار جنيه، بالإضافة إلى مشروع إنشاء ورش صيانة ضمن المشروع بمحافظة مطروح بتكلفة 2 مليار جنيه.

وقال ((يوسف))، إن الشركة اقتربت من توقيع عقد لتنفيذ مصنع لصالح إحدى الشركات العالمية فى قطاع الغزل والنسيج باستثمارات تقدر بنحو 4 مليارات جنيه.

أضاف أن الشركة تعاقدت على إنشاء مشروعين مع شركة ((أرت لايف)) بإجمالى استثمارات تصل إلى 4 مليارات جنيه.

وتابع ((يوسف)): ((الشركة تختار المشروعات التى تعمل عليها بدقة، فالهدف ليس إضافة مشروعات جديدة فقط، ولكن يجب التأكد من قدرة الشركة على تفيذ المشروع فى الوقت المحدد وبالمواصفات المطلوبة، مع التأكد من أهمية المشروع وقيمته بحيث يضيف لسابقة أعمال الشركة وخبراتها)).

وأوضح أن الشركة انتهت من تسليم 3 مشروعات فى توشكى بقيمة 3 مليارات جنيه، وكلها مشروعات زراعية، كما أنهت أعمال بنية تحتية فى العاصمة الإدارية وقامت بتسليمها، لافتاً إلى أن الشركة قامت بتسليم 14 مشروعاً متنوعاً فى النصف الأول من 2024.

وقال ((يوسف))، إنَّ الشركة انتهت من تنفيذ جامعة السويدى خلال 9 أشهر فقط، بتكلفة بلغت نحو 750 مليون جنيه.

وفى قطاع المستشفيات، أوضح أن الشركة تنفذ حالياً مشروع مستشفى فى مدينة دهب، وجارٍ تسليم مستشفى فى العريش، بجانب العمل على مستشفيات فى مدن فارسكور ومطوبس والبلينا، ومستشفى آخر بالتعاون مع القطاع الخاص فى مدينة الشيخ زايد؛ حيث يصل حجم أعمال الشركة فى قطاع المستشفيات لحوالى 8 مليارات جنيه.

أضاف أن الشركة تنفذ مشروعاً إدارياً مكوناً من 10 مبانٍ إدارية لصالح شركة ((تعمير))، وتم الانتهاء من تنفيذ 25% من أعمال الخرسانات فى المشروع، ومن المخطط تنفيذه خلال 3 سنوات.

وقال إن ((كونكريت بلس)) تتعاون مع شركة ((إعمار مصر)) فى مشروع ((كايرو جيت)) وستقوم بتسليم 140 فيلا؛ حيث تنفذ الشركة أعمالاً بقيمة 1.5 مليار جنيه.

أضاف أن الشركة تدرس عدة مشروعات متعددة الاستخدام فى الرياض بالسعودية بقيمة تقارب 2 مليار ريال، كما سبق أن تعاقدت الشركة على مشروع مول تجارى فى سلطنة عمان باستثمارات 1.25 مليار جنيه.

وأوضح أنه جارٍ دراسة التعاقد على مشروعين بنشاط سكنى فى سلطنة عمان باستثمارات نحو 5 مليارات جنيه، وذلك ضمن خطة الشركة للتوسع فى الأسواق الخارجية خاصة الخليجية.

وأشار إلى أن الشركة تمنح أولوية للتوسع الخارجى فى السوقين السعودى والليبى، بالإضافة إلى العراق؛ حيث تأهلت لمناقصة تنفيذ مشروع مستشفيات بالعراق، استناداً إلى خبرتها فى تنفيذ العديد من المستشفيات داخل السوق المصرى.

وكانت وزارة الصحة العراقية قد أجرت مباحثات مع شركات مقاولات مصرية للمشاركة فى تنفيذ وإعادة تأهيل 12 مستشفى فى العراق بإجمالى استثمارات 480 مليون دولار.

وحول مصنع ((رولينج بلس للإطارات))، توقع ((يوسف)) أن تبدأ أعمال التنفيذ نهاية العام الجارى بعد توصل الشركة إلى اتفاق على 50% من التمويل المستهدف، والذى يقدر بنحو 350 مليون يورو سيتم توفيرها من خلال بنوك عالمية.

وقال إن المكون المحلى للمشروع سيكون من خلال المساهمين بزيادة رأسمال الشركة بحوالى 5 إلى 7 مليارات جنيه خلال عامين، مضيفاً أن ((كونكريت بلس)) ستحتفظ بحصة 51% من رأسمال شركة رولينج للصناعات المنفذة لمصنع الإطارات، و10% لمجموعة اللواء السعودية، وجارٍ التفاوض مع مستثمرين محليين وأجانب للدخول كمساهمين فى الحصة المتبقية.

ويقام المصنع على مساحة 400 ألف متر مربع بالمنطقة الاقتصادية فى العين السخنة وبطاقة إنتاجية 7.5 مليون إطار على ثلاث مراحل، وسيتم التعاقد على ماكينات المرحلتين الأولى والثانية لإنتاج 5 ملايين إطار وفقاً للمواصفات العالمية.

وأوضح ((يوسف))، أن المصنع يعمل على تقليل فاتورة الاستيراد بتوفير 50% من الإنتاج للسوق المحلى والباقى للخارج.

وأشار إلى أن الشركة تنفذ مصنع يازاكى اليابانية للأنظمة الكهربائية للسيارات باستثمارات مبدئية قدرها 30 مليون يورو، وتم تنفيذ جزء من المشروع.

كما تدرس الشركة تنفيذ مصنعين آخرين، بالإضافة إلى التعاقد مع شركة راية على تنفيذ مركز إقليمى للداتا سنتر فى منطقة غرب القاهرة باستثمارات 90 مليون دولار لصالح الشركة المصرية للاتصالات.

وقال ((يوسف))، إن ((كونكريت بلس)) تعاقدت على إنشاء محطة رفع المياه بالحى السكنى الثامن فى العاصمة الإدارية وذلك بقيمة 1.5 مليار جنيه.