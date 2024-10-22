ناوى تستهدف 150 مليار جنيه مبيعات لصالح المطورين خلال 2025

MENAFN - Al-Borsa News) قال عبدالعظيم عثمان، الشريك المؤسس ومدير التسويق التنفيذى بشركة“ناوى”، إن الشركة تستهدف تحقيق مبيعات تعاقدية لصالح المطورين العقاريين بقيمة 150 مليار جنيه خلال عام 2025.

أضاف عثمان لـ”البورصة”، أن الشركة تستهدف مبيعات تعاقدية لصالح المطورين العقاريين بقيمة 80 مليار جنيه بنهاية العام الجارى، لافتًا إلى أن الشركة تجاوزت المستهدف لها منذ بداية العام وحتى الآن.

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وأوضح أن معدل نمو مبيعات الشركة بلغ 3 أضعاف مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، حيث حققت الشركة مبيعات بقيمة 26 مليار جنيه خلال 2023.

وأشار إلى أن زيادة المبيعات التعاقدية ناتجة عن عدة عوامل أبرزها زيادة سعر الصرف، وفروق الأسعار، فضلًا عن زيادة حجم أعمال الشركة فى السوق العقارى.

وقال عثمان، إن مبيعات مشروعات الساحل الشمالى استحوذت على نحو 43% من إجمالى مبيعات الشركة خلال عام 2024، وتابع:“المعدل الطبيعى لحصة مشروعات الساحل كان 25%، ولكن صفقة رأس الحكمة ساهمت فى نمو المبيعات بالمنطقة”.

وأضاف أن مبيعات مشروعات مدينة القاهرة الجديدة ومنطقة شرق القاهرة استحوذت على 35% من إجمالى المبيعات، مقابل 14% لمشروعات غرب القاهرة، بينما بلغت نسبة مشروعات العاصمة الإدارية والمشروعات الأخرى 8%.

وأوضح أن نسبة مبيعات الأجانب تجاوزت 30% من إجمالى مبيعات الشركة التعاقدية، مشيرًا إلى أن النسبة الأكبر لصالح السوق الخليجى كالسعودية، والإمارات، فضلًا عن نسبة كبيرة من أمريكا وأوروبا.

وقال عثمان، إن الشركة حصلت فى بداية تأسيسها على تمويل بقيمة 5 ملايين دولار بقيادة عائلة ساويرس، فضلًا عن المؤسسين الآخرين.

وأضاف أن منصة“ناوى” الناشئة تجعل عملية شراء وبيع العقارات عبر الإنترنت بسيطة وخالية من المتاعب وواضحة لكل المشاركين فيها بداية من المشترى وصولًا إلى المطور العقارى.

وأوضح أن الشركة تأسست عام 2016 وحملت اسم“Cooing”، لكن أعادت الشركة تغيير علامتها التجارية إلى“ناوى”، وأسس الشركة محمد أبوغنيمة، وعبدالعظيم عثمان، وأحمد رافع، وعلى رافع، ومصطفى البلتاجى.

وقال إن منصة“ناوى” تحتوى على قاعدة بيانات ضخمة للعقارات، مما يتيح لجميع عملائها البحث وسط آلاف الخيارات، ثم تصفيتها وفقًا لمعايير عديدة مثل مساحة الوحدة والسعر والموقع، وطرق السداد.

وأضاف أن هذه المميزات تجعل قرار شراء أى وحدة بالكامل بين يدى المستخدم، على عكس الطرق التقليدية التى تتضمن تدخل العديد من الأطراف وتؤثر على قرار العميل فى الشراء.

وأوضح أن الشركة حصلت على تمويلات من السلسلة“أ”، والتى تقدر بقيمة تتراوح من 15 إلى 30 مليون دولار، من خلال جهات تمويلية مختلفة وشركات رأس مال مخاطر، ومؤسسات أجنبية متنوعة داعمة للشركات الناشئة.

وأشار إلى أن الشركة استخدمت نصف التمويلات المتاحة تقريبًا فى عدد من المحاور أبرزها، زيادة عدد العمالة بالشركة، وزيادة حجم أعمالها، والدخول فى مجالات جديدة كالتمويل العقارى من خلال شركة“ناوى ناو”، ومجال الاستثمار الجزئى من خلال شركة“ناوى شيرز”.

وقال عثمان، إن عدد العاملين بالشركة ارتفع من 20 موظف بنهاية عام 2020 إلى أكثر من 800 موظف حاليًا، وتم التعاقد مع 160 مطور عقارى، وجار الترويج والتسويق لعدد من 400 إلى 500 مشروع على المنصة، لخدمة أكثر من 500 ألف عميل.

وأضاف أن الشركة لديها خطة طموحة للتوسع خلال عام 2025 فى دول المنطقة، ومنها السعودية والإمارات والمغرب، موضحًا أنه من المخطط افتتاح فرع خارجى بنهاية العام الجارى.

وأشار إلى أن الخطة تتضمن إضافة خدمات جديدة منها الإيجارات طويلة ومتوسطة المدى، وخدمة إدارة العقارات، وجذب أعضاء جدد لفريق التكنولوجيا، بالإضافة إلى“الأون لاين بزنس”.

وقال عثمان، إن النسبة العادلة لعمولة شركات التسويق العقارى تتراوح من 3% إلى 4% من إجمالى سعر الوحدة المباعة.

وتوقع انتعاش القطاع العقارى خلال الفترة القادمة، واستبعد وجود فقاعة عقارية، خاصة أن السوق العقارى قائم على حجم طلب حقيقى، كما أن حجم المعروض بالسوق سواء من مشروعات الحكومة أو القطاع الخاص أقل بكثير من احتياجات العملاء.

وأضاف أن أسعار العقارات بكل أنواعها سكنى وتجارى وإدارى ارتفعت بنسبة كبيرة نتيجة تحرير سعر الصرف وارتفاع معدل التضخم والطفرات المستمرة فى الأسعار خاصة مواد البناء.

وتوقع تقديم المطورين العقاريين تسهيلات جديدة للعملاء مثل مد فترة السداد وتقليل نسبة المقدم على المشروعات الجديدة، ولكن لن يتم تخفيض أسعار العقارات خاصة فى ظل المتغيرات المستمرة فى الأسعار وتحمل المطور أعباء مالية كبيرة.

وتوقع انتعاش مبيعات الشركات العقارية بنهاية العام الجارى، موضحًا أن النسبة الأعلى من المبيعات تتم خلال الربع الأخير من كل عام.

وأوضح أن المنتج العقارى الأكثر طلبًا هو الوحدات السكنية، ومع ارتفاع أسعار العقارات وتراجع القدرة الشرائية لشريحة كبيرة من العملاء، لجأت الشركات العقارية والعميل للوحدات ذات المساحة الأصغر.

وأشار إلى أن زيادة الأسعار فى كل المنتجات العقارية خاصة الوحدات السكنية، سوف توجه نسبة كبيرة من العملاء إلى الإيجار كأحد الحلول المتاحة.

وقال عثمان، إن شركة“ناوى” تستهدف البحث عن شركاء جدد خلال الفترة القادمة، للحصول على تمويلات تدعم خطتها فى التوسع بالأسواق الخارجية وزيادة عدد فروعها.

وأضاف أن الشركة أسست شركة جديدة متخصصة فى التمويل العقارى باسم“ناوى ناو”، موضحًا أنه تم الحصول على رخصة الشركة خلال شهر مايو الماضى، وذلك ضمن خطة الشركة لتقديم حزمة من الخدمات المتنوعة للعملاء.

وأوضح أن رأسمال شركة“ناوى ناو” المدفوع يبلغ 100 مليون جنيه، لافتًا إلى أن الشركة تتيح تمويل وحدة للعميل من مجموعة متنوعة من العقارات الجاهزة للاستلام، وتوفر خطط دفع مرنة تصل إلى 10 سنوات.

وقال عثمان:“المشكلة الأكبر أمام العميل فى الوقت الحالى هى تراجع القدرة الشرائية، لذلك تقدم الشركة خدمة التمويل العقارى للوحدات الجاهزة بالفعل، بشروط محددة تتعلق بالوحدة وحجم دخل العميل”.

وأضاف أن الشركة أسست شركة“ناوى شيرز” المتخصصة فى الاستثمار الجزئى فى العقارات، والتى تتيح من خلالها الاستثمار فى حصص من عقارات مميزة مع أكبر مطورين عقاريين وتحقيق أعلى العوائد فى مقابل جزء بسيط من سعر العقار.

وتابع:“الاستثمار العقارى فى الماضى كان مقتصرًا على أصحاب الأموال الطائلة ورجال الأعمال والمستثمرين فقط، لذلك قامت Nawy بتوفير فرصة الاستثمار لكل فرد من خلال حصص يمكنك شرائها فى العقارات”.

وأوضح أنه يمكن لأكثر من شخص الاستثمار فى نفس العقار من خلال شراء حصة فى الوحدة بنسب مختلفة، لافتًا إلى أن الشركة لم تشترط مبلغ أو نسبة معينة ليتمكن العميل من المشاركة، ولكن يمكنه شراء حصة بالمبلغ الذى يرغب به بداية من 5% فقط.

وقال إن الشركة تختار وحدات بنظام“أوف بلان” بأسعار مناسبة وتقوم بشرائها وتقسيمها على عدد من الحصص وعرض الوحدة للبيع عند وصول العائد على المبلغ المدفوع حتى تاريخه لـ80% أو عند الاستلام“أيهما أقرب”.

وأضاف أن الاستثمار فى العقارات يعتبر من أفضل أنواع الاستثمارات فى الوقت الحالى، حيث ترتفع أسعار العقارات بشكل كبير مما يضمن أرباح مؤكدة للعميل فى وقت قصير، فوفقًا للإحصائيات ارتفعت أسعار العقارات خلال العام الحالى بنسبة تجاوزت 100%، مقارنة بالعام الماضى.