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مصر الجديدة تقرر شراء قطعة أرض في المنصورة بـ2.2 مليار جنيه

10/22/2024 4:06:06 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قررت شركة“مصر الجديدة للإسكان والتعمير”، شراء قطعة أرض في المنصورة، وفقًا للبروتوكول المبرم مع الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج.

وأوضحت الشركة أن مساحة قطعة الأرض تصل إلى 52 ألف متر، بعد التفاوض وتخفيض 10% من قيمة التقيم النهائي للأرض بقيمة 2.2 مليار جنيه.

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قررت شركة“مصر الجديدة للإسكان والتعمير”، مضاعفة رأسمال الشركة المصدر من 333.8 مليون جنيه إلى مليار جنيه.

وتقدر الزيادة بقيمة 667.54 مليون جنيه موزعة على 1.33 مليار سهم بقيمة اسمية قدرها 25 قرشًا للسهم، عن طريق توزيع أسهم مجانية بواقع 2 سهم لكل سهم أصلي وممولة من أرباح عام 2023.

تضاعفت أرباح شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، 56.9 مرة خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل 1.4 مليار جنيه، مقارنة بربح 24.61 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2023.

وزادت إيرادات الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 736.7 مليون جنيه، مقابل 258.6 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وتسعى شركة“مصر الجديدة للإسكان والتعمير”، إلى إقامة مشروعات جديدة أو الدخول في مشاركات جديدة مما يعظم عوائد الشركة ويزيد من العوائد على المساهمين.

وقالت الشركة ردًا على استفسارات البورصة حول ما يتداول عن تفاوض الشركة على شراء قطعتين أرض بقيمة 16 مليار جنيه مع هيئة المجتمعات العمرانية، أنها لن تدل بأي تصريحات بهذا الشأن.

وانتهت شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير من عقود الشراكة مع شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، لتطوير مشروع جديد في مدينة هليوبوليس الجديدة، على مساحة 491 فدان.

وذلك لتقديم مزيج من الوحدات السكنية المتنوعة بما في ذلك الشقق الفاخرة والفيلات المنفصلة والتاون هاوس والمشاريع التجارية، لتلبية احتياجات السوق العقاري المتنامية وإنشاء مجتمعات متطورة ومستدامة.

ويشمل المشروع قطعتي أرض بإجمالي مساحة 491 فدان، منقسمة إلى القطعة الأولى بمساحة 245.1 فدان والقطعة الثانية بمساحة 246.31 فدان.

وتبلغ إجمالى الإيرادات المتوقعة للمشروع 194.67 مليار جنيه خلال 12 عام. وتقدر نسبة المشاركة لشركة مدينة مصر 63.5%.

وسددت مدينة مصر دفعة التعاقد المتفق عليها عند توقيع العقد بقيمة 1.1 مليار جنيه، ويأتي إطلاق المشروع في إطار استراتيجية شركة مدينة مصر لتوسيع وتنمية محفظة أراضيها هذا بالإضافة إلى تعزيز تواجدها في شرق القاهرة، والتي تعتبر من أكثر المناطق العقارية جاذبية في مصر.

ويتميز المشروع بموقعه الاستراتيجي في قلب مدينة هليوبوليس الجديدة، حيث تقع على أرض متصلة بطريق القاهرة – الإسماعيلية من الشمال وطريق القاهرة – السويس من الجنوب. وتحيط بها مدينة“مدينتى” من الجنوب، ومدينة الشروق من الغرب، ومدينة بدر الجديدة من الشرق.

ويوفر الموقع سهولة الوصول إلى العديد من المناطق الحيوية، حيث يبعد المشروع 5 دقائق عن طريق القاهرة – الإسماعيلية الصحراوي، و5 دقائق عن مدينتي ومدينة الشروق، و10 دقائق عن العاصمة الإدارية الجديدة، و15 دقيقة من مدينة الرحاب والقاهرة الجديدة، و20 دقيقة من منطقة مصر الجديدة ومدينة نصر، و35 دقيقة فقط من الطريق الدائري والمطارالقاهرة الدولي.


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