وفد أردني يشارك بنشاط في الاجتماعات السنوية لعام 2024 لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي

(MENAFN
) تشارك وفد أردني بنشاط في الاجتماعات السنوية لعام 2024 لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي, التي بدأت يوم الاثنين الموافق 21 أكتوبر, في واشنطن العاصمة, يتكون الوفد من شخصيات بارزة مثل وزيرة
التخطيط والتعاون الدولي زينة توكان, ووزير المالية عبد الحكيم شبلي, ومحافظ البنك المركزي عدل الشركس, ويتركز على تعزيز التعاون مع المانحين الدوليين.
ومن المقرر أن تستمر هذه الاجتماعات من 21 إلى 26 أكتوبر, حيث تجمع ممثلين من مختلف القطاعات, بما في ذلك الحكومة, والأعمال, والمنظمات الدولية, والمجتمع المدني, والأكاديميا, ستتناول المشاركون مجموعة من القضايا الملحة, مثل تعقيدات الاقتصاد الغذائي, ومبادرات تعزيز المساواة بين الجنسين, واستراتيجيات التنمية المستدامة, والتعقيدات التي تواجه الأسواق المالية العالمية, وفي مقابلة مع "الغد", أوضح عصام المجالي, المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط والتعاون الدولي, أهداف الوفد الأردني خلال مناقشات مجموعة البنك الدولي, وأشار إلى أن الفريق موجود في واشنطن لعقد سلسلة من الاجتماعات المكثفة مع إدارة البنك الدولي, والمانحين, والمؤسسات التمويلية خلال الاجتماعات السنوية.
كذلك أكد المجالي أن الهدف الرئيسي للوفد هو تعزيز الشراكات الدولية للأردن مع مختلف المانحين, لدعم أولويات التنمية في البلاد بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة الطريق المفصلة لإصلاح القطاع العام, علاوة على ذلك, يهدف الوفد إلى مراجعة محفظة التمويل الأردنية مع البنك الدولي ومناقشة كيفية توجيه المساعدات التنموية المستقبلية لتلبية احتياجات التمويل الضرورية لتنفيذ مبادرات التحديث الاقتصادي والإداري, وحالياً, تُقدّر محفظة البنك الدولي النشطة في الأردن بحوالي 4, 1 مليار دولار, وتشمل حوالي 18 مشروعًا واستثمارًا قيد التنفيذ بقيمة 538, 4 مليون دولار, تؤكد هذه المشاركة في الاجتماعات السنوية التزام الأردن بتعزيز التنمية المستدامة وتقوية المرونة الاقتصادية من خلال التعاون الاستراتيجي مع الشركاء الدوليين.
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