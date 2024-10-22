التهديدات الإيرانية بإغلاق مضيق هرمز تتصاعد

(MENAFN
) تسارعت التهديدات الإيرانية بإغلاق مضيق هرمز, وهو ممر بحري حيوي تمر من خلاله حوالي 30 في المئة من صادرات النفط من الشرق الأوسط إلى مناطق متعددة, بما في ذلك آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية, مما زاد من مخاوف تصاعد النزاع في المنطقة, مع استمرار الصراعات في غزة ولبنان, تزداد القلق بشأن احتمال تصعيد إيران لمشاركتها العسكرية, مما قد يحول الديناميات الحالية إلى ما يسميه المحللون "حرب الطاقة", خاصة بمشاركة حركة الحوثيين في اليمن.
في حين ان هذه التهديدات الإيرانية تتوافق مع تحذيرات مماثلة من مجموعة الحوثيين وكتائب حزب الله العراقية, تاريخياً, استخدمت إيران تهديدات إغلاق المضيق في فترات فرض العقوبات من الغرب, وهددت دائماً بقطع هذا الطريق الملاحي الحيوي, وقد عادت هذه الاستراتيجية للظهور في ضوء التهديدات الإسرائيلية الأخيرة المدعومة من الولايات المتحدة, التي تشير إلى احتمال تنفيذ عمليات عسكرية ضد مصافي النفط الإيرانية, والتي تعد من الأصول المالية الرئيسية التي تدعم الأنشطة العسكرية الإيرانية وحلفائها الإقليميين من وجهة نظر أمريكية إسرائيلية, علاوة على ذلك, شددت المسؤولون الإيرانيون من لهجتهم, محذرين من أن ليس فقط المنشآت العسكرية الأمريكية في المنطقة مهددة, بل أيضاً مصافي النفط في الدول المجاورة قد تكون مستهدفة إذا سمحت تلك الدول باستخدام أراضيها لأي اعتداء ضد إيران, هذا التحول في موقف إيران الدفاعي يوسع نطاق المشاركة العسكرية المحتملة, مما يشير إلى نهج أكثر تصعيداً.
وفي الوقت نفسه, أعادت مجموعة الحوثيين التأكيد على تهديداتها بإغلاق مضيق باب المندب بالكامل وسط تصاعد التوترات ومخاوف من الضربات العسكرية الإسرائيلية, على مدى العام الماضي, استهدف الحوثيون بشكل نشط السفن المرتبطة بإسرائيل, سواء كانت مملوكة بالكامل أو جزئياً, وكذلك السفن التي ترفع العلم الإسرائيلي, مما أثر بشكل فعال على العمليات البحرية في الممرات المائية الحرجة مثل البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب, ومع تطور هذه التهديدات, يصبح الوضع الجيوسياسي أكثر تعقيدًا, مما يثير القلق بشأن احتمال حدوث صراعات عسكرية أوسع وتأثيراتها على أسواق الطاقة العالمية, تسلط هذه الحالة الضوء على العلاقات المعقدة بين القوى الإقليمية والمخاطر التي تتعرض لها نتيجة التصعيد العسكري في منطقة ذات أهمية استراتيجية كبيرة, إن التفاعل بين هذه العوامل يبرز الحاجة الملحة إلى حلول دبلوماسية لخفض التوترات وضمان استقرار طرق الطاقة الحيوية.
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