مبعوث الرئيس الأمريكي يقوم مؤخرًا بعقد اجتماعات حاسمة في بيروت مع قادة لبنانيين بارزين

(MENAFN
) في ظل تصاعد الاشتباكات بين حزب الله والقوات الإسرائيلية, قام آموس هوكشتين, مبعوث الرئيس الأمريكي, مؤخرًا بعقد اجتماعات حاسمة في بيروت مع قادة لبنانيين بارزين, بما في ذلك رئيس البرلمان
نبيه بري, الحليف المهم لحزب الله, ورئيس الوزراء المُستقيل نجيب ميقاتي, تهدف هذه المناقشات الدبلوماسية إلى إقامة وقف لإطلاق النار في ظل التوترات المستمرة, وبدأ هوكشتين زيارته بلقاء في منزل بري, تلاه محادثات مع رئيس الوزراء ميقاتي في وقت لاحق من اليوم, وأكد أن الهدف الرئيسي من زيارته هو إنشاء إطار لحل النزاع من خلال التطبيق العادل والشفاف لقرار الأمم المتحدة 1701, وأعاد التأكيد على التزام الولايات المتحدة بإنهاء العنف وأبرز الجهود المشتركة مع الحكومة اللبنانية وإسرائيل لإيجاد حل سلمي.
كما أكد رئيس الوزراء ميقاتي أن قرار 1701 يظل النهج الوحيد القابل للتطبيق لمعالجة الأزمة, مشيرًا إلى أن أي اتفاقيات جديدة يجب أن تُبنى على هذا القرار لضمان تنفيذها الفعال, وتشير التقارير من أكسيوس إلى أن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين كشفوا عن أن إسرائيل قد شاركت مؤخرًا وثيقة مبادئ مع الولايات المتحدة, تتضمن شروطها لحل دبلوماسي للنزاع في لبنان, من المتوقع أن تركز محادثات هوكشتين مع المسؤولين اللبنانيين على هذه المسارات الدبلوماسية المحتملة.
وذكرت صحيفة والا الإسرائيلية أن وثيقة المبادئ تتضمن أحكامًا تسمح للنازحين من الجانبين بالعودة إلى منازلهم, بالإضافة إلى ذلك, توضح التدابير اللازمة لضمان قدرة الجيش الإسرائيلي على منع حزب الله من إعادة التسلح وتمنح سلاح الجو الإسرائيلي حرية العمليات في الأجواء اللبنانية, ورغم هذه الاقتراحات, قد تواجه الشروط الواردة في الوثيقة مقاومة من المجتمع الدولي, هناك مؤشرات على أن بعض شروط إسرائيل قد لا تحظى بقبول واسع, ومع تقدم هذه الجهود الدبلوماسية, تبرز الديناميكيات المعقدة للوضع الحاجة الملحة إلى حل شامل للنزاع المستمر في المنطقة.
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