التطورات الأخيرة تشير إلى أن اقتراحًا جديدًا لتبادل الأسرى قد تم تقديمه إلى مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي

(MENAFN
) تشير التطورات الأخيرة إلى أن اقتراحًا جديدًا لتبادل الأسرى قد تم تقديمه إلى مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي, مع احتمال وجود مفاوضات مع حركة المقاومة الفلسطينية حماس, ووفقًا لما ذكرته صحيفة "معاريف" العبرية, يتضمن الاقتراح إمكانية الإفراج عن خمسة أسرى إسرائيليين مقابل هدنة لمدة أسبوعين في غزة.
وفي رد فعل على هذا الاقتراح, أكد خليل الحية, وهو مسؤول بارز في حماس, أنه لن يتم الإفراج عن أي أسرى إسرائيليين دون التوصل إلى وقف إطلاق نار شامل أولاً, تتطور الوضعية, حيث أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بوجود توافق متزايد بين الوزراء الذين حضروا الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء على أن قطر قد أصبحت الوسيط الرئيسي في المناقشات المتعلقة باتفاق تبادل مع حماس, ولقد أعرب عدد من الشخصيات الرئيسية في الحكومة الإسرائيلية, مثل وزير الدفاع يوآف غالانت ووزير الخارجية يسرائيل كاتس ووزير العدل ياريف ليفين, عن دعمهم لهذه المبادرة, ومع ذلك, تعكس الأصوات المعارضة من وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتامار بن غفير انقسامًا داخل مجلس الوزراء بشأن هذا النهج.
كما تأتي هذه المناقشات بعد اجتماع مؤخر في القاهرة بين رئيس الشاباك, جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي, ورئيس المخابرات المصرية, بهدف إحياء مفاوضات الأسرى, وتفيد التقارير من "أكسيوس" بأن رئيس الشاباك أشار إلى وجود فرصة متجددة لتقدم هذه المحادثات, وبعد وفاة يحيى سنوار, أعلنت حماس أنه لن يتم الإفراج عن الأسرى حتى يتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة المحاصر, في إسرائيل, تزداد المخاوف من أنه إذا ظهرت قيادة جديدة داخل حماس, فإن ذلك قد يعقد المفاوضات الجارية بشأن الأسرى بشكل أكبر.
وعلى الرغم من المحاولات العديدة التي بذلتها الولايات المتحدة, الحليف العسكري الرئيسي لإسرائيل, لتسهيل اتفاقات وقف إطلاق النار في كل من غزة ولبنان, فإن الحكومة الإسرائيلية قد رفضت باستمرار هذه الاقتراحات, تشير التعقيدات والتوترات المتأصلة في هذه المفاوضات إلى الديناميات المعقدة التي تسود المنطقة, حيث تظل القضايا الإنسانية والأمنية في مقدمة الاهتمامات.
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