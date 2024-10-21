موجة باردة تؤثر على الأردن مساء الثلاثاء

MENAFN - Khaberni) خبرني - قال المختصون الجويون في مركز طقس العرب الإقليمي، إن آخر مخرجات النمذجة العددية الحاسوبية تشير إلى تزايد تأثر المملكة بكتلة هوائية ذات درجات حرارة أبرد من المعتاد، ينتج عنها موجة باردة مبكرة اعتباراً من مساء الثلاثاء تترافق بانخفاض ملموس على درجات الحرارة، لا سيما الملموسة في ساعات الليل والصباح الباكر مع ضرورة ارتداء ملابس دافئة خاصة لطلبة المدارس.

ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة نهار الثلاثاء؛ لتكون أقل من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بنحو 2-4 درجات مئوية.

ويكون الطقس خريفياً مشمساً مائلاً للبرودة، ويزداد انخفاض درجات الحرارة مع ساعات المساء والليل؛ ويصبح بصورة ملموسة حيث يتحول الطقس إلى بارد في عموم المناطق.

وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة، تنشط وتترافق بهبات قوية أحياناً خاصة على سفوح المرتفعات الجبلية والمناطق الشفا غورية والغورية، وتعمل بدورها على زيادة الإحساس بالبرودة بشكل لافت.

وأشار المختصون الجويون في طقس العرب إلى أن آخر البيانات الواردة من المحاكاة الحاسوبية المتطورة تبين تزايد تأثر المملكة بالموجة الباردة الأولى لهذا الموسم الأربعاء والخميس والجمعة، وبالتالي يطرأ المزيد من الانخفاض على درجات الحرارة لتكون أبرد من المعتاد بنحو 3-5 درجات مئوية. وتكون الأجواء مشمسة وخريفية مائلة للبرودة بوجه عام.

ويتوقع أن تسجل العاصمة عمان أقل درجة حرارة عظمى منذ الربيع الماضي، وتصل في ذروة النهار إلى 19 درجة مئوية فقط، على أن تكون المحسوسة، أي التي يشعر بها جسم الإنسان، بحدود 16 درجة مئوية، مما يعني شعوراً لافتاً ببرودة الأجواء خاصة في الظل نتيجة نشاط الرياح الشرقية.

كما يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة الصغرى لتتراوح بين 8-10 درجات مئوية فوق قمم المرتفعات الجبلية العالية، بما فيها العاصمة عمان ومناطق السهول الشرقية. بينما تصل درجات الحرارة الصغرى إلى قرابة 6 درجات فوق قمم جبال الشراه ومناطق البادية الشرقية، التي ستكون الأكثر برودة على مستوى المملكة نتيجة فقدان الطاقة الحرارية بالإشعاع.

ومع غياب أشعة الشمس ونشاط الرياح الشرقية، ينخفض شعور جسم الإنسان بدرجة الحرارة إلى نحو 5-6 درجات مئوية، ولذا يسود طقس بارد للغاية وغير ملائم للجلسات الخارجية؛ بسبب ظروف الأجواء الباردة.