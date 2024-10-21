موجة باردة تؤثر على الأردن مساء الثلاثاء

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- Khaberni) خبرني - قال المختصون الجويون في مركز طقس العرب الإقليمي، إن آخر مخرجات النمذجة العددية الحاسوبية تشير إلى تزايد تأثر المملكة بكتلة هوائية ذات درجات حرارة أبرد من المعتاد، ينتج عنها موجة باردة مبكرة اعتباراً من مساء الثلاثاء تترافق بانخفاض ملموس على درجات الحرارة، لا سيما الملموسة في ساعات الليل والصباح الباكر مع ضرورة ارتداء ملابس دافئة خاصة لطلبة المدارس.
ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة نهار الثلاثاء؛ لتكون أقل من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بنحو 2-4 درجات مئوية.
ويكون الطقس خريفياً مشمساً مائلاً للبرودة، ويزداد انخفاض درجات الحرارة مع ساعات المساء والليل؛ ويصبح بصورة ملموسة حيث يتحول الطقس إلى بارد في عموم المناطق.
وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة، تنشط وتترافق بهبات قوية أحياناً خاصة على سفوح المرتفعات الجبلية والمناطق الشفا غورية والغورية، وتعمل بدورها على زيادة الإحساس بالبرودة بشكل لافت.
وأشار المختصون الجويون في طقس العرب إلى أن آخر البيانات الواردة من المحاكاة الحاسوبية المتطورة تبين تزايد تأثر المملكة بالموجة الباردة الأولى لهذا الموسم الأربعاء والخميس والجمعة، وبالتالي يطرأ المزيد من الانخفاض على درجات الحرارة لتكون أبرد من المعتاد بنحو 3-5 درجات مئوية. وتكون الأجواء مشمسة وخريفية مائلة للبرودة بوجه عام.
ويتوقع أن تسجل العاصمة عمان أقل درجة حرارة عظمى منذ الربيع الماضي، وتصل في ذروة النهار إلى 19 درجة مئوية فقط، على أن تكون المحسوسة، أي التي يشعر بها جسم الإنسان، بحدود 16 درجة مئوية، مما يعني شعوراً لافتاً ببرودة الأجواء خاصة في الظل نتيجة نشاط الرياح الشرقية.
كما يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة الصغرى لتتراوح بين 8-10 درجات مئوية فوق قمم المرتفعات الجبلية العالية، بما فيها العاصمة عمان ومناطق السهول الشرقية. بينما تصل درجات الحرارة الصغرى إلى قرابة 6 درجات فوق قمم جبال الشراه ومناطق البادية الشرقية، التي ستكون الأكثر برودة على مستوى المملكة نتيجة فقدان الطاقة الحرارية بالإشعاع.
ومع غياب أشعة الشمس ونشاط الرياح الشرقية، ينخفض شعور جسم الإنسان بدرجة الحرارة إلى نحو 5-6 درجات مئوية، ولذا يسود طقس بارد للغاية وغير ملائم للجلسات الخارجية؛ بسبب ظروف الأجواء الباردة.
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