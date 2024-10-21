Tuesday, 22 October 2024 07:04 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الحكومة تتحفظ على تعديل قانون ((الخبراء))

10/21/2024 7:14:43 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتبت‭: ‬ياسمين‭ ‬العقيدات‭ ‬

تحفظت‭ ‬الحكومة‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬بتعديل‭ ‬بعض‭ ‬أحكام‭ ‬قانون‭ ‬الاثبات‭ ‬في‭ ‬المواد‭ ‬المدنية‭ ‬والتجارية‭ ‬الذي‭ ‬يقضي‭ ‬بوضع‭ ‬شروط‭ ‬لمن‭ ‬يتصدى‭ ‬لأعمال‭ ‬الخبرة‭ ‬أمام‭ ‬المحاكم،‭ ‬وفرض‭ ‬رقابة‭ ‬حكومية‭ ‬وقضائية‭ ‬على‭ ‬الخبراء‭ ‬وتأديبهم،‭ ‬ومنح‭ ‬المحكمة‭ ‬صلاحية‭ ‬تعيين‭ ‬خبير‭ ‬من‭ ‬جدول‭ ‬الخبراء‭.‬

وقالت‭ ‬الحكومة‭ ‬إنه‭ ‬لم‭ ‬يطرأ‭ ‬سبب‭ ‬جديد‭ ‬أو‭ ‬حاجة‭ ‬ملحة‭ ‬تدعو‭ ‬إلى‭ ‬العدول‭ ‬عن‭ ‬الاتجاه‭ ‬الذي‭ ‬تبناه‭ ‬القانون‭ ‬الحالي،‭ ‬منوهة‭
‬أنه‭ ‬لم‭ ‬تمض‭ ‬سوى‭ ‬فترة‭ ‬وجيزة‭ ‬على‭ ‬تاريخ‭ ‬العمل‭ ‬بالقانون‭ ‬الجديد‭ ‬الذي‭ ‬استحدث‭ ‬النظام‭ ‬المطلوب‭ ‬إلغاؤه‭ ‬بمقتضى‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬المعروض،‭ ‬ولعل‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬ما‭ ‬يدعو‭ ‬إلى‭ ‬المطالبة‭ ‬بعدم‭ ‬زعزعة‭ ‬النظام‭ ‬القانوني‭ ‬وما‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬ثبات،‭ ‬إذ‭ ‬ان‭ ‬مؤدى‭ ‬فكرة‭ ‬الأمن‭ ‬القانوني‭ ‬أن‭ ‬يؤخذ‭ ‬في‭ ‬الاعتبار‭ ‬مقتضيات‭ ‬الاستقرار‭ ‬في‭ ‬النظام‭ ‬القانوني،‭ ‬وعدم‭ ‬تناوله‭ ‬بالتعديل‭ ‬والتبديل‭ ‬والتغيير‭ ‬خلال‭ ‬فترات‭ ‬قصيرة‭ ‬بهتر‭ ‬معها‭ ‬الثبات‭ ‬النسبي‭ ‬المفترض‭ ‬للقاعدة‭ ‬القانونية،‭ ‬فلا‭ ‬يتمكن‭ ‬الأفراد‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬من‭ ‬ترتيب‭ ‬أمورهم‭ ‬لكثرة‭ ‬التعديلات‭ ‬المتلاحقة‭ ‬على‭ ‬التشريع‭. ‬فمن‭ ‬غير‭ ‬الملائم‭ ‬أن‭ ‬تتعدد‭ ‬تعديلات‭ ‬القانون‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬زمنية‭ ‬وجيزة‭.‬

وأضافت‭ ‬أن‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬المعروض‭ ‬لا‭ ‬يحقق‭ ‬الأهداف‭ ‬المرجوة‭ ‬منه‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الأسباب‭ ‬الداعية‭ ‬إليه‭ ‬تتحدد‭ ‬في‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬نص‭ ‬تشريعي‭ ‬يفيد‭ ‬الرقابة‭ ‬الحكومية‭ ‬على‭ ‬أعمال‭ ‬الخبراء‭ ‬والقيام‭ ‬بتأديبهم‭ ‬وتحديد‭ ‬مسؤولياتهم،‭ ‬وباستقراء‭ ‬مواد‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬نجد‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يفضي‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬هذه‭ ‬الأهداف،‭ ‬إذ‭ ‬خلت‭ ‬مواده‭ ‬من‭ ‬ثمة‭ ‬ما‭ ‬يفيد‭ ‬إحكام‭ ‬الرقابة‭ ‬المرجوة‭ ‬على‭ ‬الخبراء،‭ ‬أو‭ ‬مساءلتهم‭ ‬حال‭ ‬ارتكابهم‭ ‬خطأ‭ ‬يستوجب‭ ‬هذه‭ ‬المساءلة‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الاتجاه‭ ‬الحديث‭ ‬الذي‭ ‬أتى‭ ‬به‭ ‬القانون‭ ‬القائم‭ ‬والذي‭ ‬ألغى‭ ‬قائمة‭ ‬الخبراء‭ ‬المعهود‭ ‬اليهم‭ ‬ممارسة‭ ‬أعمال‭ ‬الخبرة‭ ‬في‭ ‬المحاكم‭ ‬بصورة‭ ‬تتماشى‭ ‬مع‭ ‬التطورات‭ ‬التي‭ ‬شهدتها‭ ‬الخبرة‭ ‬والاستشارات‭ ‬الفنية،‭ ‬حيث‭ ‬أصبحت‭ ‬المحكمة‭ ‬لا‭ ‬تعين‭ ‬الخبير‭ ‬وتترك‭ ‬للخصوم‭ ‬حرية‭ ‬اختياره‭ ‬باعتبار‭ ‬أنهم‭ ‬الذين‭ ‬يقع‭ ‬عليهم‭ ‬عبء‭ ‬الإثبات‭ ‬أمام‭ ‬المحكمة‭ ‬تلافياً‭ ‬لكل‭ ‬ما‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬إطالة‭ ‬أمد‭ ‬النزاع،‭ ‬لأسباب‭ ‬تتعلق‭ ‬بأعمال‭ ‬الخبرة‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬المنازعة‭ ‬في‭ ‬أتعاب‭ ‬الخبير‭ ‬أو‭ ‬طلب‭ ‬رده‭ ‬أو‭ ‬الطعن‭.‬

كلمات دالة

MENAFN21102024000055011008ID1108804315

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث