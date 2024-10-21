الحكومة تتحفظ على تعديل قانون ((الخبراء))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

تحفظت‭ ‬الحكومة‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬بتعديل‭ ‬بعض‭ ‬أحكام‭ ‬قانون‭ ‬الاثبات‭ ‬في‭ ‬المواد‭ ‬المدنية‭ ‬والتجارية‭ ‬الذي‭ ‬يقضي‭ ‬بوضع‭ ‬شروط‭ ‬لمن‭ ‬يتصدى‭ ‬لأعمال‭ ‬الخبرة‭ ‬أمام‭ ‬المحاكم،‭ ‬وفرض‭ ‬رقابة‭ ‬حكومية‭ ‬وقضائية‭ ‬على‭ ‬الخبراء‭ ‬وتأديبهم،‭ ‬ومنح‭ ‬المحكمة‭ ‬صلاحية‭ ‬تعيين‭ ‬خبير‭ ‬من‭ ‬جدول‭ ‬الخبراء‭.‬

وقالت‭ ‬الحكومة‭ ‬إنه‭ ‬لم‭ ‬يطرأ‭ ‬سبب‭ ‬جديد‭ ‬أو‭ ‬حاجة‭ ‬ملحة‭ ‬تدعو‭ ‬إلى‭ ‬العدول‭ ‬عن‭ ‬الاتجاه‭ ‬الذي‭ ‬تبناه‭ ‬القانون‭ ‬الحالي،‭ ‬منوهة‭

‬أنه‭ ‬لم‭ ‬تمض‭ ‬سوى‭ ‬فترة‭ ‬وجيزة‭ ‬على‭ ‬تاريخ‭ ‬العمل‭ ‬بالقانون‭ ‬الجديد‭ ‬الذي‭ ‬استحدث‭ ‬النظام‭ ‬المطلوب‭ ‬إلغاؤه‭ ‬بمقتضى‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬المعروض،‭ ‬ولعل‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬ما‭ ‬يدعو‭ ‬إلى‭ ‬المطالبة‭ ‬بعدم‭ ‬زعزعة‭ ‬النظام‭ ‬القانوني‭ ‬وما‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬ثبات،‭ ‬إذ‭ ‬ان‭ ‬مؤدى‭ ‬فكرة‭ ‬الأمن‭ ‬القانوني‭ ‬أن‭ ‬يؤخذ‭ ‬في‭ ‬الاعتبار‭ ‬مقتضيات‭ ‬الاستقرار‭ ‬في‭ ‬النظام‭ ‬القانوني،‭ ‬وعدم‭ ‬تناوله‭ ‬بالتعديل‭ ‬والتبديل‭ ‬والتغيير‭ ‬خلال‭ ‬فترات‭ ‬قصيرة‭ ‬بهتر‭ ‬معها‭ ‬الثبات‭ ‬النسبي‭ ‬المفترض‭ ‬للقاعدة‭ ‬القانونية،‭ ‬فلا‭ ‬يتمكن‭ ‬الأفراد‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬من‭ ‬ترتيب‭ ‬أمورهم‭ ‬لكثرة‭ ‬التعديلات‭ ‬المتلاحقة‭ ‬على‭ ‬التشريع‭. ‬فمن‭ ‬غير‭ ‬الملائم‭ ‬أن‭ ‬تتعدد‭ ‬تعديلات‭ ‬القانون‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬زمنية‭ ‬وجيزة‭.‬

وأضافت‭ ‬أن‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬المعروض‭ ‬لا‭ ‬يحقق‭ ‬الأهداف‭ ‬المرجوة‭ ‬منه‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الأسباب‭ ‬الداعية‭ ‬إليه‭ ‬تتحدد‭ ‬في‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬نص‭ ‬تشريعي‭ ‬يفيد‭ ‬الرقابة‭ ‬الحكومية‭ ‬على‭ ‬أعمال‭ ‬الخبراء‭ ‬والقيام‭ ‬بتأديبهم‭ ‬وتحديد‭ ‬مسؤولياتهم،‭ ‬وباستقراء‭ ‬مواد‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬نجد‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يفضي‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬هذه‭ ‬الأهداف،‭ ‬إذ‭ ‬خلت‭ ‬مواده‭ ‬من‭ ‬ثمة‭ ‬ما‭ ‬يفيد‭ ‬إحكام‭ ‬الرقابة‭ ‬المرجوة‭ ‬على‭ ‬الخبراء،‭ ‬أو‭ ‬مساءلتهم‭ ‬حال‭ ‬ارتكابهم‭ ‬خطأ‭ ‬يستوجب‭ ‬هذه‭ ‬المساءلة‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الاتجاه‭ ‬الحديث‭ ‬الذي‭ ‬أتى‭ ‬به‭ ‬القانون‭ ‬القائم‭ ‬والذي‭ ‬ألغى‭ ‬قائمة‭ ‬الخبراء‭ ‬المعهود‭ ‬اليهم‭ ‬ممارسة‭ ‬أعمال‭ ‬الخبرة‭ ‬في‭ ‬المحاكم‭ ‬بصورة‭ ‬تتماشى‭ ‬مع‭ ‬التطورات‭ ‬التي‭ ‬شهدتها‭ ‬الخبرة‭ ‬والاستشارات‭ ‬الفنية،‭ ‬حيث‭ ‬أصبحت‭ ‬المحكمة‭ ‬لا‭ ‬تعين‭ ‬الخبير‭ ‬وتترك‭ ‬للخصوم‭ ‬حرية‭ ‬اختياره‭ ‬باعتبار‭ ‬أنهم‭ ‬الذين‭ ‬يقع‭ ‬عليهم‭ ‬عبء‭ ‬الإثبات‭ ‬أمام‭ ‬المحكمة‭ ‬تلافياً‭ ‬لكل‭ ‬ما‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬إطالة‭ ‬أمد‭ ‬النزاع،‭ ‬لأسباب‭ ‬تتعلق‭ ‬بأعمال‭ ‬الخبرة‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬المنازعة‭ ‬في‭ ‬أتعاب‭ ‬الخبير‭ ‬أو‭ ‬طلب‭ ‬رده‭ ‬أو‭ ‬الطعن‭.‬

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