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مشروع قانون لتغليظ عقوبة من أفشى رسالة أو مكالمة بدون إذن

10/21/2024 7:14:41 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ناقشت‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬والدفاع‭ ‬والأمن‭ ‬الوطني‭ ‬بمجلس‭ ‬الشورى‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬لسنة‭ ‬2019‭ ‬بتعديل‭ ‬بعض‭ ‬أحكام‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات‭ ‬الصادر‭ ‬بالمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ ‬15‭ ‬لسنة‭ ‬1976م،‭ ‬المرافق‭ ‬للمرسوم‭ ‬رقم‭ (‬83‭) ‬لسنة‭ ‬2019،‭ ‬الذي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬حماية‭ ‬الحياة‭ ‬الخاصة‭ ‬أو‭ ‬العائلية‭ ‬للأفراد‭ ‬من‭ ‬الاعتداء‭ ‬عليها‭ ‬وتجريم‭ ‬كل‭ ‬فعل‭ ‬ينتهكها،‭ ‬جراء‭ ‬الاستخدام‭ ‬السيئ‭ ‬لوسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬أو‭ ‬غيرها‭ ‬من‭ ‬الوسائل‭ ‬سواء‭ ‬بالتقاط‭ ‬الصور‭ ‬أو‭ ‬نشرها‭ ‬أو‭ ‬إذاعتها‭.‬

كما‭ ‬يهدف‭ ‬المشروع‭ ‬إلى‭ ‬تغليظ‭ ‬العقوبة‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬فضّ‭ ‬رسالة‭ ‬أو‭ ‬برقية‭ ‬بغير‭ ‬رضى‭ ‬من‭ ‬أرسلت‭ ‬إليه‭ ‬أو‭ ‬استرق‭ ‬السمع‭ ‬في‭ ‬مكالمة‭ ‬هاتفية‭ ‬وتغليظها‭ ‬لمن‭ ‬أفشى‭ ‬الرسالة‭ ‬أو‭ ‬البرقية‭ ‬أو‭ ‬المكالمة‭ ‬لغير‭ ‬من‭ ‬وجهت‭ ‬إليه‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أذنه،‭ ‬متى‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬شأن‭ ‬ذلك‭ ‬إلحاق‭ ‬الضرر‭ ‬بالغير‭.‬

كلمات دالة

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