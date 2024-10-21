مشروع قانون لتغليظ عقوبة من أفشى رسالة أو مكالمة بدون إذن

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

كما‭ ‬يهدف‭ ‬المشروع‭ ‬إلى‭ ‬تغليظ‭ ‬العقوبة‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬فضّ‭ ‬رسالة‭ ‬أو‭ ‬برقية‭ ‬بغير‭ ‬رضى‭ ‬من‭ ‬أرسلت‭ ‬إليه‭ ‬أو‭ ‬استرق‭ ‬السمع‭ ‬في‭ ‬مكالمة‭ ‬هاتفية‭ ‬وتغليظها‭ ‬لمن‭ ‬أفشى‭ ‬الرسالة‭ ‬أو‭ ‬البرقية‭ ‬أو‭ ‬المكالمة‭ ‬لغير‭ ‬من‭ ‬وجهت‭ ‬إليه‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أذنه،‭ ‬متى‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬شأن‭ ‬ذلك‭ ‬إلحاق‭ ‬الضرر‭ ‬بالغير‭.‬

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