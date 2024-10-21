فـتـح بـاب التـطـوع للمشاركــة في حملـة يـوم الـشهـيـد 2024

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ويمكن‭ ‬للراغبين‭ ‬في‭ ‬التطوع‭ ‬التسجيل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬للمنصة‭ ‬الوطنية‭ ‬للتطوع‭ ‬على‭ ‬الرابط‭: gov ، وذلك‭ ‬بدءًا‭ ‬من‭ ‬أمس‭ ‬الإثنين‭ ‬الموافق‭ ‬21‭ ‬أكتوبر‭ ‬حتى‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬الموافق‭ ‬22‭ ‬نوفمبر‭ ‬2024‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ (‬الرازجية‭) ‬ترمز‭ ‬إلى‭ ‬يوم‭ ‬الشهيد‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬ويتم‭ ‬ارتداؤها‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬9‭ ‬إلى‭ ‬17‭ ‬ديسمبر‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬عام‭ ‬تخليدًا‭ ‬لذكرى‭ ‬شهداء‭ ‬الواجب‭ ‬وعرفانًا‭ ‬لما‭ ‬بذلوه‭ ‬وقدموه‭ ‬من‭ ‬تضحيات‭ ‬نبيلة‭ ‬خلال‭ ‬تأدية‭ ‬مهامهم‭ ‬وواجباتهم‭ ‬الوطنية‭.‬

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