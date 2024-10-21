فـتـح بـاب التـطـوع للمشاركــة في حملـة يـوم الـشهـيـد 2024

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعلن الصندوق الملكي لشهداء الواجب فتح باب التطوع للمشاركة في حملة يوم الشهيد 2024 لبيع وردة الشهيد (الرازجية)، وذلك انطلاقًا من مبدأ المشاركة المجتمعية وتعزيزًا لقيم الانتماء والمسؤولية الوطنية، وتكريمًا لشهداء الواجب الذين ضحوا بأرواحهم بكل شجاعة وبسالة من أجل الوطن.
ويمكن للراغبين في التطوع التسجيل من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للمنصة الوطنية للتطوع على الرابط: gov ، وذلك بدءًا من أمس الإثنين الموافق 21 أكتوبر حتى يوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر 2024.
الجدير بالذكر أن (الرازجية) ترمز إلى يوم الشهيد في مملكة البحرين، ويتم ارتداؤها خلال الفترة من 9 إلى 17 ديسمبر من كل عام تخليدًا لذكرى شهداء الواجب وعرفانًا لما بذلوه وقدموه من تضحيات نبيلة خلال تأدية مهامهم وواجباتهم الوطنية.
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