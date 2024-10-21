اتفاقية لتمويل إنشاء محطة الجسرة الـجـديـدة بـ200 مـلــيــون دولار

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

أحالت‭ ‬الحكومة‭ ‬إلى‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬بالتصديق‭ ‬على‭ ‬الاتفاقية‭ ‬الإطارية‭ ‬واتفاقيتي‭ ‬الوكالة‭ ‬والضمان‭ ‬بين‭ ‬حكومة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والبنك‭ ‬الإسلامي‭ ‬للتنمية‭ ‬لتمويل‭ ‬مشروع‭ ‬إنشاء‭ ‬محطة‭ ‬الجسرة‭ ‬الجديدة‭ ‬وتقديم‭ ‬التمويل‭ ‬الشراء‭ ‬وتوريد‭ ‬أصول‭ ‬المشروع‭ ‬بمبلغ‭ ‬لا‭ ‬يجاوز‭ ‬مائتي‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬اتفاقية‭ ‬الوكالة‭ ‬لتمويل‭ ‬بصيغة‭ ‬البيع‭ ‬لأجل‭ ‬بين‭ ‬هيئة‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬والبنك‭ ‬الإسلامي‭.‬

وبحسب‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬فإن‭ ‬مشروع‭ ‬إنشاء‭ ‬المحطة‭ ‬سيتم‭ ‬على‭ ‬مرحلتين؛‭ ‬مبلغ‭ ‬150‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬من‭ ‬خطة‭ ‬عمليات‭ ‬2023م‭ ‬وهي‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى،‭ ‬ومبلغ‭ ‬50‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬من‭ ‬خطة‭ ‬عمليات‭ ‬2024م‭ ‬للمرحلة‭ ‬الثانية،‭ ‬بحيث‭ ‬تدخل‭ ‬للمرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬التمويل‭ ‬حيز‭ ‬النفاذ‭ ‬بعد‭ ‬مضي‭ ‬12‭ ‬شهرا‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬إعلان‭ ‬البنك‭ ‬نفاذ‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬التمويل‭.‬

ويهدف‭ ‬المشروع‭ ‬إلى‭ ‬تمويل‭ ‬إنشاء‭ ‬محطة‭ ‬الجسرة‭ ‬الجديدة‭ ‬جهد‭ ‬400‭ ‬كيلوفولت‭.‬

كلمات دالة