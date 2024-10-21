اتفاقية لتمويل إنشاء محطة الجسرة الـجـديـدة بـ200 مـلــيــون دولار

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تبت: ياسمين العقيدات
أحالت الحكومة إلى مجلس النواب مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية لتمويل مشروع إنشاء محطة الجسرة الجديدة وتقديم التمويل الشراء وتوريد أصول المشروع بمبلغ لا يجاوز مائتي مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى اتفاقية الوكالة لتمويل بصيغة البيع لأجل بين هيئة الكهرباء والماء والبنك الإسلامي.
وبحسب مشروع القانون فإن مشروع إنشاء المحطة سيتم على مرحلتين؛ مبلغ 150 مليون دولار أمريكي من خطة عمليات 2023م وهي المرحلة الأولى، ومبلغ 50 مليون دولار أمريكي من خطة عمليات 2024م للمرحلة الثانية، بحيث تدخل للمرحلة الثانية من التمويل حيز النفاذ بعد مضي 12 شهرا من تاريخ إعلان البنك نفاذ المرحلة الأولى من التمويل.
ويهدف المشروع إلى تمويل إنشاء محطة الجسرة الجديدة جهد 400 كيلوفولت.
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