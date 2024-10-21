Tuesday, 22 October 2024 07:04 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأمين العام لمجلس التعاون: الهوية العربية العريقة للبحرين لا تقبل التشكيك

10/21/2024 7:14:37 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعرب‭ ‬جاسم‭ ‬محمد‭ ‬البديوي‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لمجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية،‭ ‬عن‭ ‬رفضه‭ ‬واستنكاره‭ ‬لتصريحات‭ ‬كامل‭ ‬خرازي‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬للعلاقات‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬إيران‭ ‬ووزير‭ ‬خارجيتها‭ ‬الأسبق،‭ ‬حول‭ ‬الجزر‭ ‬الثلاث‭ (‬طنب‭ ‬الكبرى،‭ ‬طنب‭ ‬الصغرى،‭ ‬وأبو‭ ‬موسى‭) ‬التابعة‭ ‬لدولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة،‭ ‬والإجراءات‭ ‬التي‭ ‬قامت‭ ‬بها‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬عام‭ ‬1970‭ ‬بشأن‭ ‬استقلال‭ ‬وعروبة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وذكر‭ ‬البديوي‭ ‬أن‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬يدين‭ ‬هذه‭ ‬التصريحات‭ ‬غير‭ ‬المسؤولة،‭ ‬ويدعم‭ ‬حق‭ ‬السيادة‭ ‬للإمارات‭ ‬على‭ ‬جزرها‭ ‬الثلاث،‭ ‬وعلى‭ ‬المياه‭ ‬الإقليمية،‭ ‬والإقليم‭ ‬الجوي،‭ ‬والجرف‭ ‬القاري،‭ ‬والمنطقة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الخالصة‭ ‬للجزر‭ ‬الثلاث‭ ‬باعتبارها‭ ‬جزءا‭ ‬لا‭ ‬يتجزأ‭ ‬من‭ ‬أراضي‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة،‭ ‬وأن‭ ‬على‭ ‬إيران‭ ‬إنهاء‭ ‬احتلالها‭ ‬لهذه‭ ‬الجزر‭.‬

كما‭ ‬أدان‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬تشكيك‭ ‬خرازي‭ ‬بشأن‭ ‬الإجراءات‭ ‬التي‭ ‬قامت‭ ‬بها‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬واعتمد‭ ‬نتائجها‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬بالإجماع‭ ‬بقراره‭ ‬رقم‭ ‬278‭ ‬في‭ ‬مايو‭ ‬1970،‭ ‬مؤكداً‭ ‬استقلال‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وكامل‭ ‬سيادتها‭ ‬على‭ ‬أراضيها‭.‬

وقال‭ ‬البديوي‭ ‬إن‭ ‬الهوية‭ ‬العربية‭ ‬العريقة‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لا‭ ‬تقبل‭ ‬التشكيك،‭ ‬حيث‭ ‬يمتد‭ ‬تاريخها‭ ‬إلى‭ ‬آلاف‭ ‬السنين،‭ ‬كانت‭ ‬ولا‭ ‬تزال‭ ‬خلالها‭ ‬جزءا‭ ‬أصيلاً‭ ‬وفاعلاً‭ ‬من‭ ‬الجزيرة‭ ‬العربية‭ ‬والعالم‭ ‬العربي‭.‬

وأكد‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬وقوف‭ ‬دول‭ ‬المجلس‭ ‬صفاً‭ ‬واحداً‭ ‬مع‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬ومملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬أمن‭ ‬دول‭ ‬المجلس‭ ‬كل‭ ‬لا‭ ‬يتجزأ،‭ ‬ومشدداً‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬التصريحات‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تمت‭ ‬للحقيقة‭ ‬بصلة،‭ ‬لا‭ ‬تخدم‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬الخليجية‭ ‬ ‭ ‬الإيرانية،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬ما‭ ‬تشهده‭ ‬هذه‭ ‬العلاقات‭ ‬من‭ ‬تطور‭ ‬وانفتاح‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬من‭ ‬جهة،‭ ‬وتطورات‭ ‬الأوضاع‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬ودعا‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬وقف‭ ‬هذه‭ ‬الادعاءات،‭ ‬واستجابة‭ ‬إيران‭ ‬لدعوة‭ ‬ومساعي‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬لحل‭ ‬قضية‭ ‬الجزر،‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬المفاوضات‭ ‬المباشرة‭ ‬أو‭ ‬اللجوء‭ ‬إلى‭ ‬محكمة‭ ‬العدل‭ ‬الدولية،‭ ‬كما‭ ‬دعا‭ ‬إيران‭ ‬إلى‭ ‬احترام‭ ‬سيادة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وعدم‭ ‬التدخل‭ ‬في‭ ‬شؤونها‭ ‬الداخلية‭.

كلمات دالة

MENAFN21102024000055011008ID1108804311

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث