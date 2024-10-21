الأمين العام لمجلس التعاون: الهوية العربية العريقة للبحرين لا تقبل التشكيك

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وذكر‭ ‬البديوي‭ ‬أن‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬يدين‭ ‬هذه‭ ‬التصريحات‭ ‬غير‭ ‬المسؤولة،‭ ‬ويدعم‭ ‬حق‭ ‬السيادة‭ ‬للإمارات‭ ‬على‭ ‬جزرها‭ ‬الثلاث،‭ ‬وعلى‭ ‬المياه‭ ‬الإقليمية،‭ ‬والإقليم‭ ‬الجوي،‭ ‬والجرف‭ ‬القاري،‭ ‬والمنطقة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الخالصة‭ ‬للجزر‭ ‬الثلاث‭ ‬باعتبارها‭ ‬جزءا‭ ‬لا‭ ‬يتجزأ‭ ‬من‭ ‬أراضي‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة،‭ ‬وأن‭ ‬على‭ ‬إيران‭ ‬إنهاء‭ ‬احتلالها‭ ‬لهذه‭ ‬الجزر‭.‬

كما‭ ‬أدان‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬تشكيك‭ ‬خرازي‭ ‬بشأن‭ ‬الإجراءات‭ ‬التي‭ ‬قامت‭ ‬بها‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬واعتمد‭ ‬نتائجها‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬بالإجماع‭ ‬بقراره‭ ‬رقم‭ ‬278‭ ‬في‭ ‬مايو‭ ‬1970،‭ ‬مؤكداً‭ ‬استقلال‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وكامل‭ ‬سيادتها‭ ‬على‭ ‬أراضيها‭.‬

وقال‭ ‬البديوي‭ ‬إن‭ ‬الهوية‭ ‬العربية‭ ‬العريقة‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لا‭ ‬تقبل‭ ‬التشكيك،‭ ‬حيث‭ ‬يمتد‭ ‬تاريخها‭ ‬إلى‭ ‬آلاف‭ ‬السنين،‭ ‬كانت‭ ‬ولا‭ ‬تزال‭ ‬خلالها‭ ‬جزءا‭ ‬أصيلاً‭ ‬وفاعلاً‭ ‬من‭ ‬الجزيرة‭ ‬العربية‭ ‬والعالم‭ ‬العربي‭.‬

وأكد‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬وقوف‭ ‬دول‭ ‬المجلس‭ ‬صفاً‭ ‬واحداً‭ ‬مع‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬ومملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬أمن‭ ‬دول‭ ‬المجلس‭ ‬كل‭ ‬لا‭ ‬يتجزأ،‭ ‬ومشدداً‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬التصريحات‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تمت‭ ‬للحقيقة‭ ‬بصلة،‭ ‬لا‭ ‬تخدم‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬الخليجية‭ ‬ – ‭ ‬الإيرانية،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬ما‭ ‬تشهده‭ ‬هذه‭ ‬العلاقات‭ ‬من‭ ‬تطور‭ ‬وانفتاح‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬من‭ ‬جهة،‭ ‬وتطورات‭ ‬الأوضاع‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬ودعا‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬وقف‭ ‬هذه‭ ‬الادعاءات،‭ ‬واستجابة‭ ‬إيران‭ ‬لدعوة‭ ‬ومساعي‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬لحل‭ ‬قضية‭ ‬الجزر،‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬المفاوضات‭ ‬المباشرة‭ ‬أو‭ ‬اللجوء‭ ‬إلى‭ ‬محكمة‭ ‬العدل‭ ‬الدولية،‭ ‬كما‭ ‬دعا‭ ‬إيران‭ ‬إلى‭ ‬احترام‭ ‬سيادة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وعدم‭ ‬التدخل‭ ‬في‭ ‬شؤونها‭ ‬الداخلية‭.

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