الأمين العام لمجلس التعاون: الهوية العربية العريقة للبحرين لا تقبل التشكيك

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعرب جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن رفضه واستنكاره لتصريحات كامل خرازي رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية في إيران ووزير خارجيتها الأسبق، حول الجزر الثلاث (طنب الكبرى، طنب الصغرى، وأبو موسى) التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، والإجراءات التي قامت بها الأمم المتحدة عام 1970 بشأن استقلال وعروبة مملكة البحرين.
وذكر البديوي أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية يدين هذه التصريحات غير المسؤولة، ويدعم حق السيادة للإمارات على جزرها الثلاث، وعلى المياه الإقليمية، والإقليم الجوي، والجرف القاري، والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءا لا يتجزأ من أراضي الإمارات العربية المتحدة، وأن على إيران إنهاء احتلالها لهذه الجزر.
كما أدان الأمين العام تشكيك خرازي بشأن الإجراءات التي قامت بها الأمم المتحدة واعتمد نتائجها مجلس الأمن بالإجماع بقراره رقم 278 في مايو 1970، مؤكداً استقلال مملكة البحرين وكامل سيادتها على أراضيها.
وقال البديوي إن الهوية العربية العريقة لمملكة البحرين لا تقبل التشكيك، حيث يمتد تاريخها إلى آلاف السنين، كانت ولا تزال خلالها جزءا أصيلاً وفاعلاً من الجزيرة العربية والعالم العربي.
وأكد الأمين العام وقوف دول المجلس صفاً واحداً مع دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، مؤكداً أن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ، ومشدداً على أن مثل هذه التصريحات التي لا تمت للحقيقة بصلة، لا تخدم تعزيز العلاقات الخليجية – الإيرانية، في ظل ما تشهده هذه العلاقات من تطور وانفتاح بين الجانبين من جهة، وتطورات الأوضاع في المنطقة من جهة أخرى، ودعا إلى ضرورة وقف هذه الادعاءات، واستجابة إيران لدعوة ومساعي دولة الإمارات العربية المتحدة لحل قضية الجزر، عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، كما دعا إيران إلى احترام سيادة مملكة البحرين وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
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