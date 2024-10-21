الأوقاف الجعفرية: فتح 216 عطاء لاستثمار 20 عقارا وقفيا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أشاد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الأوقاف‭ ‬الجعفرية‭ ‬السيد‭ ‬يوسف‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬الصالح‭ ‬بما‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬سائر‭ ‬دور‭ ‬العبادة‭ ‬والجهات‭ ‬الوقفية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬العهد‭ ‬الزاهر‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬ومتابعة‭ ‬من‭ ‬الحكومة‭ ‬الموقرة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬منوهًا‭ ‬بالدعم‭ ‬المتواصل‭ ‬من‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬ووزارة‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف‭.‬

وأكد‭ ‬الصالح‭ ‬أنّ‭ ‬إدارة‭ ‬الأوقاف‭ ‬الجعفرية‭ ‬تمضي‭ ‬قدمًا‭ ‬في‭ ‬عرض‭ ‬العقارات‭ ‬للتأجير‭ ‬والاستثمار‭ ‬الوقفي‭ ‬وفق‭ ‬نظام‭ ‬المزايدات‭ ‬وفق‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات،‭ ‬حيث‭ ‬تتاح‭ ‬جميع‭ ‬تفاصيل‭ ‬العقارات‭ ‬المطروحة‭ ‬للاستثمار،‭ ‬وذلك‭ ‬تماشيًا‭ ‬مع‭ ‬المساعي‭ ‬الكبيرة‭ ‬والمستمرة‭ ‬للإدارة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬تنمية‭ ‬الوقف‭ ‬والمساهمة‭ ‬الفاعلة‭ ‬في‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أكد‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬المزايدات‭ ‬والمناقصات‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الأوقاف‭ ‬الجعفرية‭ ‬السيد‭ ‬فيصل‭ ‬منصور‭ ‬العلوان‭ ‬أنّ‭ ‬هذه‭ ‬الجلسة‭ ‬تأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬التوجيهات‭ ‬الدائمة‭ ‬للقيادة‭ ‬الحكيمة‭ ‬والحكومة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬نهج‭ ‬الشفافية‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬الممارسات‭ ‬الإدارية،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬تأجير‭ ‬واستثمار‭ ‬العقارات‭ ‬الوقفية،‭ ‬ونسعى‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الخطوات‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬الحوكمة‭ ‬والشفافية‭ ‬وتكافؤ‭ ‬الفرص،‭ ‬وتطوير‭ ‬الخدمات‭ ‬المقدمة‭ ‬إلى‭ ‬المستثمرين‭ ‬والمستأجرين،‭ ‬وتوثيق‭ ‬العلاقة‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬الرسمية‭ ‬المعنية‭ ‬بالقطاع‭ ‬العقاري‭ ‬والاستثماري‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬كافة،‭ ‬كما‭ ‬نعمل‭ ‬بشكل‭ ‬حثيث‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬التنسيق‭ ‬والتعاون‭ ‬المشترك‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬وقطاع‭ ‬الأعمال‭ ‬والراغبين‭ ‬في‭ ‬الاستثمار‭ ‬وبما‭ ‬يتوافق‭ ‬مع‭ ‬مبادئ‭ ‬الرؤية‭ ‬الاقتصادية‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬أوضح‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬الأوقاف‭ ‬الجعفرية‭ ‬المهندس‭ ‬السيد‭ ‬محمد‭ ‬الحسيني‭ ‬أنّ‭ ‬اللجنة‭ ‬فتحت‭ ‬216‭ ‬عطاءً‭ ‬معتمداً‭ ‬على‭ ‬20‭ ‬عقارًا‭ ‬وقفيًا،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬سيتم‭ ‬دراسة‭ ‬العطاءات‭ ‬ورفع‭ ‬التوصيات‭ ‬اللازمة‭ ‬إلى‭ ‬مجلس‭ ‬الأوقاف‭ ‬الجعفرية‭ ‬لاعتمادها‭ ‬حسب‭ ‬الإجراءات‭.‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬العطاءات‭ ‬المقدمة‭ ‬تحقق‭ ‬مشاريع‭ ‬ذات‭ ‬طبيعة‭ ‬متميزة‭ ‬من‭ ‬المؤمل‭ ‬أن‭ ‬تتحقق‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الواقع‭ ‬لتسهم‭ ‬بشكل‭ ‬نوعي‭ ‬في‭ ‬تنمية‭ ‬الوقف‭ ‬وتحقيق‭ ‬العوائد‭ ‬المجزية‭ ‬وكذلك‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬الشاملة‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬المملكة‭. ‬

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