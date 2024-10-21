مركز الملك حمد العالمي للتعايش يشارك في الكونغرس العالمي للحوار بين الأديان

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
يشارك مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي في الكونغرس العالمي حول الحوار بين الأديان، الذي تنظمه النيابة الرسولية لشمال شبه الجزيرة العربية التابعة للكنيسة الكاثوليكية، خلال الفترة من 20-22 أكتوبر الجاري، تحت شعار (إيجاد الجمال في الآخر)، وذلك بمقر مركز عيسى الثقافي، بحضور شخصيات دبلوماسية وأكاديمية ودينية من مختلف أنحاء العالم.
وحضر افتتاح الكونغرس العالمي علي عبدالله العرادي نائب رئيس مجلس أمناء المركز، والمطران يوجين مارتن السفير البابوي في البحرين، والنائب الرسولي لشمال شبه الجزيرة العربية المطران ألدو بيراردي، والمونسنيور خالد عكاشة رئيس لجنة العلاقات الدينية مع المسلمين في المجلس البابوي للحوار بين الأديان في حاضرة الفاتيكان، والسيد أنطونيو سيرانو النائب العام للنظام الثالوثي، وعدد من الشخصيات من خلفيات دينية متنوعة.
وأعرب العرادي عن اعتزازه باستضافة البحرين لهذا المؤتمر في إطار التزامها الراسخ بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، بإرساء قيم التسامح والتعايش السلمي وقبول الآخر، ودعم الحوار بين الأديان كضرورة ملحة لتعزيز روح التعاون والسلام، ونشر قيم الرحمة والعدالة والمحبة والتآخي الإنساني، ونبذ العنف والتعصب والنزاعات، وتجاوز الاختلافات.
كما أكد حرص مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي على تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في ترسيخ الحريات الدينية والحوار بين الأديان والحضارات وتبادل المعرفة، ونقل نموذج البحرين إلى العالم أجمع كمنارة للتسامح والتعددية وحاضنة للحوار واحترام الأديان، بما يتسق مع مبادئ (إعلان مملكة البحرين) لحرية الدين والمعتقد، ومخرجات ملتقى البحرين للحوار (الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني)، الذي عقد بمشاركة قداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان في نوفمبر 2022.
كلمات دالة
MENAFN21102024000055011008ID1108804309
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.