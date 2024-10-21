مركز الملك حمد العالمي للتعايش يشارك في الكونغرس العالمي للحوار بين الأديان

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وحضر‭ ‬افتتاح‭ ‬الكونغرس‭ ‬العالمي‭ ‬علي‭ ‬عبدالله‭ ‬العرادي‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬المركز،‭ ‬والمطران‭ ‬يوجين‭ ‬مارتن‭ ‬السفير‭ ‬البابوي‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬والنائب‭ ‬الرسولي‭ ‬لشمال‭ ‬شبه‭ ‬الجزيرة‭ ‬العربية‭ ‬المطران‭ ‬ألدو‭ ‬بيراردي،‭ ‬والمونسنيور‭ ‬خالد‭ ‬عكاشة‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬العلاقات‭ ‬الدينية‭ ‬مع‭ ‬المسلمين‭ ‬في‭ ‬المجلس‭ ‬البابوي‭ ‬للحوار‭ ‬بين‭ ‬الأديان‭ ‬في‭ ‬حاضرة‭ ‬الفاتيكان،‭ ‬والسيد‭ ‬أنطونيو‭ ‬سيرانو‭ ‬النائب‭ ‬العام‭ ‬للنظام‭ ‬الثالوثي،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الشخصيات‭ ‬من‭ ‬خلفيات‭ ‬دينية‭ ‬متنوعة‭.‬

وأعرب‭ ‬العرادي‭ ‬عن‭ ‬اعتزازه‭ ‬باستضافة‭ ‬البحرين‭ ‬لهذا‭ ‬المؤتمر‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬التزامها‭ ‬الراسخ‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬بإرساء‭ ‬قيم‭ ‬التسامح‭ ‬والتعايش‭ ‬السلمي‭ ‬وقبول‭ ‬الآخر،‭ ‬ودعم‭ ‬الحوار‭ ‬بين‭ ‬الأديان‭ ‬كضرورة‭ ‬ملحة‭ ‬لتعزيز‭ ‬روح‭ ‬التعاون‭ ‬والسلام،‭ ‬ونشر‭ ‬قيم‭ ‬الرحمة‭ ‬والعدالة‭ ‬والمحبة‭ ‬والتآخي‭ ‬الإنساني،‭ ‬ونبذ‭ ‬العنف‭ ‬والتعصب‭ ‬والنزاعات،‭ ‬وتجاوز‭ ‬الاختلافات‭.‬

كما‭ ‬أكد‭ ‬حرص‭ ‬مركز‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬العالمي‭ ‬للتعايش‭ ‬السلمي‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الدولي‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬في‭ ‬ترسيخ‭ ‬الحريات‭ ‬الدينية‭ ‬والحوار‭ ‬بين‭ ‬الأديان‭ ‬والحضارات‭ ‬وتبادل‭ ‬المعرفة،‭ ‬ونقل‭ ‬نموذج‭ ‬البحرين‭ ‬إلى‭ ‬العالم‭ ‬أجمع‭ ‬كمنارة‭ ‬للتسامح‭ ‬والتعددية‭ ‬وحاضنة‭ ‬للحوار‭ ‬واحترام‭ ‬الأديان،‭ ‬بما‭ ‬يتسق‭ ‬مع‭ ‬مبادئ‭ (‬إعلان‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭) ‬لحرية‭ ‬الدين‭ ‬والمعتقد،‭ ‬ومخرجات‭ ‬ملتقى‭ ‬البحرين‭ ‬للحوار‭ (‬الشرق‭ ‬والغرب‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التعايش‭ ‬الإنساني‭)‬،‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬بمشاركة‭ ‬قداسة‭ ‬البابا‭ ‬فرانسيس‭ ‬بابا‭ ‬الفاتيكان‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭ ‬2022‭. ‬

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