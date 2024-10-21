رئيس مجلس الشورى: العلاقات التي تربط البحرين والصين تمثل أنموذجا للتعاون الاستراتيجي الثنائي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأشار‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬إلى‭ ‬المتابعة‭ ‬الحثيثة‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬لنتائج‭ ‬الزيارة‭ ‬التي‭ ‬قام‭ ‬بها‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬لجمهورية‭ ‬الصين‭ ‬الشعبية‭ ‬الصديقة،‭ ‬والتي‭ ‬شملت‭ ‬اتفاقيات‭ ‬تعاون‭ ‬ومذكرات‭ ‬تفاهم‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬مبينًا‭ ‬اهتمام‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬بتنمية‭ ‬العلاقات‭ ‬البرلمانية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تنسيق‭ ‬الرؤى‭ ‬والمواقف‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬البرلمانية‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية،‭ ‬وينهض‭ ‬أكثر‭ ‬بخدمة‭ ‬المصالح‭ ‬الثنائية‭ ‬في‭ ‬إطارها‭ ‬الشامل‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬استقبال‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬أمس‭ (‬الاثنين‭)‬،‭ ‬وفدًا‭ ‬من‭ ‬اللجنة‭ ‬الدائمة‭ ‬لمجلس‭ ‬الشعب‭ ‬الإقليمي‭ ‬بمقاطعة‭ ‬جيانغسو‭ ‬في‭ ‬جمهورية‭ ‬الصين‭ ‬الشعبية‭ ‬الصديقة،‭ ‬برئاسة‭ ‬تشانغ‭ ‬باوجوان‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة،‭ ‬بحضور‭ ‬الدكتور‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬الرميحي‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬والدفاع‭ ‬والأمن‭ ‬الوطني‭ ‬بمجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬اللجنة،‭ ‬والأمين‭ ‬العام‭ ‬للمجلس‭. ‬حيث‭ ‬استعرض‭ ‬اللقاء‭ ‬ما‭ ‬تشهده‭ ‬المملكة‭ ‬من‭ ‬تطور‭ ‬وازدهار‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬المشروع‭ ‬الإصلاحي‭ ‬الكبير‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظّم،‭ ‬الذي‭ ‬أرسى‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬قواعد‭ ‬العمل‭ ‬الديمقراطي‭ ‬ليكون‭ ‬منهاجًا‭ ‬تمضي‭ ‬عليه‭ ‬المملكة‭ ‬ضمن‭ ‬مسارات‭ ‬البناء‭ ‬والتحديث‭ ‬المستمر‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬كافة‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬أشادت‭ ‬تشانغ‭ ‬باوجوان‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الدائمة‭ ‬لمجلس‭ ‬الشعب‭ ‬الإقليمي‭ ‬بمقاطعة‭ ‬جيانغسو‭ ‬في‭ ‬جمهورية‭ ‬الصين‭ ‬الشعبية‭ ‬الصديقة،‭ ‬بحجم‭ ‬العملية‭ ‬الديمقراطية‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مثمنةً‭ ‬عاليا‭ ‬المكانة‭ ‬المرموقة‭ ‬التي‭ ‬تحتلها‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬ضمن‭ ‬وتيرة‭ ‬العمل‭ ‬الوطني‭ ‬لدى‭ ‬المملكة،‭ ‬معربةً‭ ‬عن‭ ‬الفخر‭ ‬والاعتزاز‭ ‬بما‭ ‬تشهده‭ ‬العلاقات‭ ‬البرلمانية‭ ‬من‭ ‬تطور‭ ‬ونمو‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الحرص‭ ‬المتبادل‭ ‬على‭ ‬توطيدها‭ ‬والمضي‭ ‬بها‭ ‬إلى‭ ‬آفاق‭ ‬أشمل‭. ‬

كلمات دالة