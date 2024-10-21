رئيس النواب: دعم برلماني لعلاقات الشراكة الاستراتيجية البحرينية الصينية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

مؤكدا‭ ‬الدعم‭ ‬البرلماني‭ ‬لعلاقات‭ ‬الشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الشاملة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين،‭ ‬وتحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬النتائج‭ ‬المثمرة‭ ‬التي‭ ‬تصب‭ ‬في‭ ‬صالح‭ ‬البلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الصديقين،‭ ‬تنفيذا‭ ‬للبيان‭ ‬المشترك‭ ‬الصادر‭ ‬بمناسبة‭ ‬زيارة‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬رئيس‭ ‬الدورة‭ ‬الحالية‭ ‬للقمة‭ ‬العربية،‭ ‬لجمهورية‭ ‬الصين‭ ‬الشعبية‭ ‬الصديقة،‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬مايو‭ ‬الماضي‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬استقبال‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬أمس‭ ‬تشانغ‭ ‬باوجوان‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الدائمة‭ ‬لمجلس‭ ‬الشعب‭ ‬الإقليمي‭ ‬بمحافظة‭ ‬جيانغسو‭ ‬في‭ ‬جمهورية‭ ‬الصين‭ ‬الشعبية،‭ ‬والوفد‭ ‬المرافق،‭ ‬وبحضور‭ ‬ني‭ ‬روتشي‭ ‬سفير‭ ‬جمهورية‭ ‬الصين‭ ‬الشعبية‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬والنائب‭ ‬عبدالنبي‭ ‬سلمان‭ ‬أحمد‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬والنائب‭ ‬محمد‭ ‬يوسف‭ ‬المعرفي‭ ‬عضو‭ ‬لجنة‭ ‬الصداقة‭ ‬البحرينية‭ ‬الصينية،‭ ‬والنائب‭ ‬مريم‭ ‬صالح‭ ‬الظاعن،‭ ‬والنائب‭ ‬أحمد‭ ‬صباح‭ ‬السلوم‭ ‬عضو‭ ‬لجنة‭ ‬الصداقة‭ ‬البحرينية‭ ‬الصينية،‭ ‬والنائب‭ ‬عبدالله‭ ‬خليفة‭ ‬الرميحي،‭ ‬منوهاً‭ ‬بما‭ ‬تشهده‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬من‭ ‬تطور‭ ‬وتقدم‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المجالات،‭ ‬ومشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬استمرار‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك،‭ ‬بما‭ ‬ينعكس‭ ‬على‭ ‬تطوره‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬الأصعدة،‭ ‬ويحقق‭ ‬تطلعات‭ ‬البلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الصديقين‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬أعربت‭ ‬تشانغ‭ ‬باوجوان،‭ ‬عن‭ ‬عميق‭ ‬شكرها‭ ‬وامتنانها‭ ‬لاهتمام‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بتطوير‭ ‬مجالات‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الصديقين،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬علاقات‭ ‬الصداقة‭ ‬التاريخية‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬ومرور‭ ‬35‭ ‬عاماً‭ ‬على‭ ‬إقامة‭ ‬العلاقات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬الثنائية‭.‬

‭ ‬مؤكدة‭ ‬حرص‭ ‬بلادها‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬علاقات‭ ‬الصداقة‭ ‬المتميزة‭ ‬والتعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬مجالاته‭ ‬السياسية‭ ‬والاقتصادية،‭ ‬والاستثمارية‭ ‬والبرلمانية،‭ ‬وفتح‭ ‬آفاق‭ ‬أوسع‭ ‬من‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المجالات‭ ‬التنموية‭ ‬والحيوية‭. ‬

كلمات دالة