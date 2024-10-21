مجلس الوزراء يشيد بمضامين كلمة ولي العهد رئيس الوزراء أمام القمة الخليجية الأوروبية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

في‭ ‬بداية‭ ‬الاجتماع،‭ ‬وفي‭ ‬ضوء‭ ‬كلمة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬التي‭ ‬ألقاها‭ ‬نيابة‭ ‬عن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬القمة‭ ‬الأولى‭ ‬لمجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬والاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬التي‭ ‬عقدت‭ ‬في‭ ‬بروكسل‭ ‬بمملكة‭ ‬بلجيكا،‭ ‬أشاد‭ ‬المجلس‭ ‬بمضامين‭ ‬الكلمة‭ ‬وما‭ ‬أكدته‭ ‬بشأن‭ ‬رؤية‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬والاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬لتعزيز‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬والوحدة‭ ‬الإقليمية،‭ ‬وإيقاف‭ ‬عجلة‭ ‬التصعيد‭ ‬الحالية‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬وتجنب‭ ‬صراع‭ ‬إقليمي‭ ‬أوسع،‭ ‬وكذلك‭ ‬حث‭ ‬الدول‭ ‬على‭ ‬الانضمام‭ ‬الى‭ ‬المبادرة‭ ‬التي‭ ‬دعا‭ ‬إليها‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬بعقد‭ ‬مؤتمر‭ ‬دولي‭ ‬للسلام‭ ‬بالشرق‭ ‬الأوسط‭.‬

ثم‭ ‬تابع‭ ‬المجلس‭ ‬الإجراءات‭ ‬التنفيذية‭ ‬التي‭ ‬اتخذتها‭ ‬الوزارات‭ ‬والأجهزة‭ ‬الحكومية‭ ‬تنفيذاً‭ ‬للأمر‭ ‬الملكي‭ ‬السامي‭ ‬الذي‭ ‬أصدره‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬بالمحافظة‭ ‬على‭ ‬الهوية‭ ‬التاريخية‭ ‬والثقافية‭ ‬لمباني‭ ‬ومدن‭ ‬البحرين‭ ‬،‭ ‬وإحياء‭ ‬قصر‭ ‬عيسى‭ ‬الكبير‭ ‬وتطوير‭ ‬المحرق‭ ‬بما‭ ‬يحفظ‭ ‬هويتها‭ ‬التاريخية‭ ‬والثقافية،‭ ‬وتوجيهات‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬بالبدء‭ ‬بالإجراءات‭ ‬الفورية‭ ‬لخطة‭ ‬تطوير‭ ‬مدينة‭ ‬المحرق،‭ ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬وافق‭ ‬المجلس‭ ‬على‭ ‬استملاك‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬العقارات‭ ‬في‭ ‬المحرق‭ ‬ضمن‭ ‬متطلبات‭ ‬عملية‭ ‬التطوير‭ ‬وذلك‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬مذكرة‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭.‬

بعدها‭ ‬أشاد‭ ‬المجلس‭ ‬بالجهود‭ ‬والمتابعات‭ ‬التي‭ ‬قامت‭ ‬بها‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬ووزارة‭ ‬الخارجية،‭ ‬والتي‭ ‬تكللت‭ ‬بعودة‭ ‬المواطنين‭ ‬البحرينيين‭ ‬الخمسة‭ ‬الموقوفين‭ ‬في‭ ‬الجمهورية‭ ‬اليمنية‭ ‬الشقيقة‭.‬

ثم‭ ‬هنأ‭ ‬المجلس‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬بمناسبة‭ ‬يوم‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬مؤكداَ‭ ‬المجلس‭ ‬أهمية‭ ‬مبادئ‭ ‬وقيم‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭.‬

بعد‭ ‬ذلك‭ ‬وافق‭ ‬المجلس‭ ‬على‭ ‬المذكرات‭ ‬التالية‭:‬

1‭. ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬المرسوم‭ ‬الملكي‭ ‬السامي‭ ‬الذي‭ ‬صدر‭ ‬عن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬الماضي‭ ‬بالعفو‭ ‬عن‭ (‬457‭) ‬محكومًا،‭ ‬وذلك‭ ‬بمناسبة‭ ‬اليوبيل‭ ‬الفضي‭ ‬لتولى‭ ‬جلالته‭ ‬مقاليد‭ ‬الحكم،‭ ‬وبناء‭ ‬على‭ ‬توجيه‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬فقد‭ ‬تم‭ ‬تكليف‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬ووزير‭ ‬العمل‭ ‬بتسجيل‭ ‬المشمولين‭ ‬بالعفو‭ ‬الملكي‭ ‬السامي‭ ‬المستوفين‭ ‬للشروط‭ ‬والأنظمة‭ ‬ضمن‭ ‬المستفيدين‭ ‬من‭ ‬إعانة‭ ‬التعطل‭ ‬للباحثين‭ ‬عن‭ ‬عمل‭.‬

2‭. ‬مذكرة‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬هيئة‭ ‬جودة‭ ‬التعليم‭ ‬والتدريب‭ ‬بشأن‭ ‬اعتماد‭ ‬تقارير‭ ‬الهيئة‭.‬

3‭. ‬مذكرة‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬هيئة‭ ‬جودة‭ ‬التعليم‭ ‬والتدريب‭ ‬حول‭ ‬أداء‭ ‬قطاع‭ ‬التعليم‭ ‬والتدريب‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والذي‭ ‬أظهر‭ ‬مواصلة‭ ‬التحسن‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬المؤسسات‭ ‬التعليمية‭ ‬والتدريبية‭ ‬ومستوى‭ ‬البرامج‭ ‬الأكاديمية‭.‬

4‭. ‬مذكرة‭ ‬اللجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬للشؤون‭ ‬القانونية‭ ‬والتشريعية‭ ‬حول‭ ‬رد‭ ‬الحكومة‭ ‬على‭ ‬3‭ ‬اقتراحات‭ ‬برغبة‭ ‬و3‭ ‬اقتراحات‭ ‬بقانون‭ ‬مقدمة‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭.‬

وفي‭ ‬بند‭ ‬التقارير‭ ‬الوزارية‭ ‬فقد‭ ‬أخذ‭ ‬المجلس‭ ‬علماً‭ ‬بما‭ ‬يلي‭:‬

1‭. ‬نتائج‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬الدورة‭ (‬11‭) ‬للجنة‭ ‬العليا‭ ‬المشتركة‭ ‬البحرينية‭ ‬الكويتية‭.‬

2‭. ‬نتائج‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬الدورة‭ (‬35‭) ‬لمجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬العرب‭ ‬المسؤولين‭ ‬عن‭ ‬شؤون‭ ‬البيئة،‭ ‬وأعمال‭ ‬الدورة‭ (‬1‭) ‬للمجلس‭ ‬الوزاري‭ ‬لمبادرة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬الأخضر‭.‬

3‭. ‬نتائج‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ (‬89‭) ‬لمجلس‭ ‬وزراء‭ ‬الإسكان‭ ‬العرب‭ ‬ومجلسه‭ ‬التنفيذي‭.‬

4‭. ‬تقرير‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬حول‭ ‬استضافة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬الدولية‭ ‬2024‭.‬

5‭. ‬نتائج‭ ‬الزيارة‭ ‬الرسمية‭ ‬لوزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬إلى‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭.‬

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