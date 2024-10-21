Tuesday, 22 October 2024 07:04 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مجلس الوزراء يشيد بمضامين كلمة ولي العهد رئيس الوزراء أمام القمة الخليجية الأوروبية

10/21/2024 7:14:34 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ترأس‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬الاجتماع‭ ‬الاعتيادي‭ ‬الأسبوعي‭ ‬لمجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬أمس،‭ ‬بقصر‭ ‬القضيبية‭.‬

في‭ ‬بداية‭ ‬الاجتماع،‭ ‬وفي‭ ‬ضوء‭ ‬كلمة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬التي‭ ‬ألقاها‭ ‬نيابة‭ ‬عن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬القمة‭ ‬الأولى‭ ‬لمجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬والاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬التي‭ ‬عقدت‭ ‬في‭ ‬بروكسل‭ ‬بمملكة‭ ‬بلجيكا،‭ ‬أشاد‭ ‬المجلس‭ ‬بمضامين‭ ‬الكلمة‭ ‬وما‭ ‬أكدته‭ ‬بشأن‭ ‬رؤية‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬والاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬لتعزيز‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬والوحدة‭ ‬الإقليمية،‭ ‬وإيقاف‭ ‬عجلة‭ ‬التصعيد‭ ‬الحالية‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬وتجنب‭ ‬صراع‭ ‬إقليمي‭ ‬أوسع،‭ ‬وكذلك‭ ‬حث‭ ‬الدول‭ ‬على‭ ‬الانضمام‭ ‬الى‭ ‬المبادرة‭ ‬التي‭ ‬دعا‭ ‬إليها‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬بعقد‭ ‬مؤتمر‭ ‬دولي‭ ‬للسلام‭ ‬بالشرق‭ ‬الأوسط‭.‬

ثم‭ ‬تابع‭ ‬المجلس‭ ‬الإجراءات‭ ‬التنفيذية‭ ‬التي‭ ‬اتخذتها‭ ‬الوزارات‭ ‬والأجهزة‭ ‬الحكومية‭ ‬تنفيذاً‭ ‬للأمر‭ ‬الملكي‭ ‬السامي‭ ‬الذي‭ ‬أصدره‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬بالمحافظة‭ ‬على‭ ‬الهوية‭ ‬التاريخية‭ ‬والثقافية‭ ‬لمباني‭ ‬ومدن‭ ‬البحرين‭ ‬،‭ ‬وإحياء‭ ‬قصر‭ ‬عيسى‭ ‬الكبير‭ ‬وتطوير‭ ‬المحرق‭ ‬بما‭ ‬يحفظ‭ ‬هويتها‭ ‬التاريخية‭ ‬والثقافية،‭ ‬وتوجيهات‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬بالبدء‭ ‬بالإجراءات‭ ‬الفورية‭ ‬لخطة‭ ‬تطوير‭ ‬مدينة‭ ‬المحرق،‭ ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬وافق‭ ‬المجلس‭ ‬على‭ ‬استملاك‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬العقارات‭ ‬في‭ ‬المحرق‭ ‬ضمن‭ ‬متطلبات‭ ‬عملية‭ ‬التطوير‭ ‬وذلك‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬مذكرة‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭.‬

بعدها‭ ‬أشاد‭ ‬المجلس‭ ‬بالجهود‭ ‬والمتابعات‭ ‬التي‭ ‬قامت‭ ‬بها‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬ووزارة‭ ‬الخارجية،‭ ‬والتي‭ ‬تكللت‭ ‬بعودة‭ ‬المواطنين‭ ‬البحرينيين‭ ‬الخمسة‭ ‬الموقوفين‭ ‬في‭ ‬الجمهورية‭ ‬اليمنية‭ ‬الشقيقة‭.‬

ثم‭ ‬هنأ‭ ‬المجلس‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬بمناسبة‭ ‬يوم‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬مؤكداَ‭ ‬المجلس‭ ‬أهمية‭ ‬مبادئ‭ ‬وقيم‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭.‬

بعد‭ ‬ذلك‭ ‬وافق‭ ‬المجلس‭ ‬على‭ ‬المذكرات‭ ‬التالية‭:‬

1‭. ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬المرسوم‭ ‬الملكي‭ ‬السامي‭ ‬الذي‭ ‬صدر‭ ‬عن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬الماضي‭ ‬بالعفو‭ ‬عن‭ (‬457‭) ‬محكومًا،‭ ‬وذلك‭ ‬بمناسبة‭ ‬اليوبيل‭ ‬الفضي‭ ‬لتولى‭ ‬جلالته‭ ‬مقاليد‭ ‬الحكم،‭ ‬وبناء‭ ‬على‭ ‬توجيه‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬فقد‭ ‬تم‭ ‬تكليف‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬ووزير‭ ‬العمل‭ ‬بتسجيل‭ ‬المشمولين‭ ‬بالعفو‭ ‬الملكي‭ ‬السامي‭ ‬المستوفين‭ ‬للشروط‭ ‬والأنظمة‭ ‬ضمن‭ ‬المستفيدين‭ ‬من‭ ‬إعانة‭ ‬التعطل‭ ‬للباحثين‭ ‬عن‭ ‬عمل‭.‬

2‭. ‬مذكرة‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬هيئة‭ ‬جودة‭ ‬التعليم‭ ‬والتدريب‭ ‬بشأن‭ ‬اعتماد‭ ‬تقارير‭ ‬الهيئة‭.‬

3‭. ‬مذكرة‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬هيئة‭ ‬جودة‭ ‬التعليم‭ ‬والتدريب‭ ‬حول‭ ‬أداء‭ ‬قطاع‭ ‬التعليم‭ ‬والتدريب‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والذي‭ ‬أظهر‭ ‬مواصلة‭ ‬التحسن‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬المؤسسات‭ ‬التعليمية‭ ‬والتدريبية‭ ‬ومستوى‭ ‬البرامج‭ ‬الأكاديمية‭.‬

4‭. ‬مذكرة‭ ‬اللجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬للشؤون‭ ‬القانونية‭ ‬والتشريعية‭ ‬حول‭ ‬رد‭ ‬الحكومة‭ ‬على‭ ‬3‭ ‬اقتراحات‭ ‬برغبة‭ ‬و3‭ ‬اقتراحات‭ ‬بقانون‭ ‬مقدمة‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭.‬

وفي‭ ‬بند‭ ‬التقارير‭ ‬الوزارية‭ ‬فقد‭ ‬أخذ‭ ‬المجلس‭ ‬علماً‭ ‬بما‭ ‬يلي‭:‬

1‭. ‬نتائج‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬الدورة‭ (‬11‭) ‬للجنة‭ ‬العليا‭ ‬المشتركة‭ ‬البحرينية‭ ‬الكويتية‭.‬

2‭. ‬نتائج‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬الدورة‭ (‬35‭) ‬لمجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬العرب‭ ‬المسؤولين‭ ‬عن‭ ‬شؤون‭ ‬البيئة،‭ ‬وأعمال‭ ‬الدورة‭ (‬1‭) ‬للمجلس‭ ‬الوزاري‭ ‬لمبادرة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬الأخضر‭.‬

3‭. ‬نتائج‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ (‬89‭) ‬لمجلس‭ ‬وزراء‭ ‬الإسكان‭ ‬العرب‭ ‬ومجلسه‭ ‬التنفيذي‭.‬

4‭. ‬تقرير‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬حول‭ ‬استضافة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬الدولية‭ ‬2024‭.‬

5‭. ‬نتائج‭ ‬الزيارة‭ ‬الرسمية‭ ‬لوزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬إلى‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭.‬

كلمات دالة

MENAFN21102024000055011008ID1108804306

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث