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بلدي المحرق يُناقش غيـاب الدور البلدي في المشاريع الاستثمارية البلدية

10/21/2024 7:14:33 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تغطية‭ ‬ ‭ ‬مروة‭ ‬أحمد


ناقش‭ ‬مجلس‭ ‬بلدي‭ ‬المحرق‭ ‬خلال‭ ‬اجتماعه‭ ‬أمس‭ ‬تطوير‭ ‬الجزء‭ ‬الواقع‭ ‬بالدير‭ ‬وسماهيج‭ ‬من‭ ‬شارع‭ ‬ريـا،‭ ‬ومستجدات‭ ‬إنشـاء‭ ‬ساحل‭ ‬لأهالي‭ ‬الدير‭ ‬وسماهيج‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الاستعجال‭ ‬في‭ ‬استخراج‭ ‬قرار‭ ‬إداري‭ ‬بهدم‭ ‬البيوت‭ ‬الآيلة‭ ‬للسقوط‭ ‬والمهجورة،‭ ‬كما‭ ‬طالب‭ ‬المجلس‭ ‬خلال‭ ‬اجتماعه‭ ‬بضرورة‭ ‬إدراج‭ ‬البلديين‭ ‬ضمن‭ ‬لجـان‭ ‬الاستثمار‭ ‬التابعة‭ ‬للبلديات‭ ‬قبل‭ ‬طرح‭ ‬مناقصتها‭.‬

وحول‭ ‬مستجدات‭ ‬مشروع‭ ‬تطوير‭ ‬شـارع‭ ‬ريـا‭ ‬عرض‭ ‬المهندس‭ ‬حمد‭ ‬بدو‭ ‬رئيس‭ ‬إدارة‭ ‬مشاريع‭ ‬وصيانة‭ ‬الطرق‭ ‬بوزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬المشروع‭ ‬والتي‭ ‬تتضمن‭ ‬تطوير‭ ‬3‭.‬8‭ ‬كيلومترات‭ ‬من‭ ‬المشروع‭ ‬التي‭ ‬تشمل‭ ‬توسعة‭ ‬الشارع‭ ‬إلى‭ ‬شارع‭ ‬مزدوج‭ ‬ذي‭ ‬مسارين‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬تجاه،‭ ‬وإنشاء‭ ‬شبكة‭ ‬لتصريف‭ ‬مياه‭ ‬الأمطار،‭ ‬مع‭ ‬وضع‭ ‬قنوات‭ ‬أرضية‭ ‬لإعادة‭ ‬استخدامها،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬تبيّن‭ ‬أن‭ ‬حرم‭ ‬الطريق‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭ ‬يتعارض‭ ‬مع‭ ‬عقارات‭ ‬خاصة‭ ‬تابعة‭ ‬لجهات‭ ‬أخرى،‭ ‬وجري‭ ‬التنسيق‭ ‬لحل‭ ‬مشكلة‭ ‬التعارض،‭ ‬وسيتم‭ ‬التنفيذ‭ ‬بعد‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬موافقة‭ ‬جميع‭ ‬الجهات‭ ‬الخدمية‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬وتوفير‭ ‬الاعتمادات‭ ‬المالية‭ ‬اللازمة‭.‬

وبشـأن‭ ‬مشروع‭ ‬الطريق‭ ‬الرابط‭ ‬بشارع‭ ‬ريـا‭ ‬فقد‭ ‬أكد‭ ‬المهندس‭ ‬حمد‭ ‬بدو‭ ‬أن‭ ‬المشروع‭ ‬يقوم‭ ‬على‭ ‬ربط‭ ‬شارع‭ ‬ريـا‭ ‬مع‭ ‬مشروع‭ ‬شارع‭ ‬المحرق‭ ‬الدائري‭ ‬مما‭ ‬سيزيد‭ ‬من‭ ‬انسيابية‭ ‬الحركة‭ ‬المرورية‭ ‬حول‭ ‬مناطق‭ ‬الدير‭ ‬وسماهيج‭ ‬وقلالي،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬إنجاز‭ ‬10 % ‭ ‬من‭ ‬أعمال‭ ‬طريق‭ ‬الربط،‭ ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬اكتمال‭ ‬الطريق‭ ‬الرابط‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬المقبل،‭ ‬كما‭ ‬يجري‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬الرد‭ ‬والطبقات‭ ‬الأساسية‭ ‬للطرق،‭ ‬وإنشاء‭ ‬شبكة‭ ‬لتصريف‭ ‬مياه‭ ‬الأمطار،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬حجم‭ ‬الحركة‭ ‬المرورية‭ ‬على‭ ‬الشارع‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الجاري‭ ‬يبلغ‭ ‬1300‭ ‬مركبة‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬وسيتم‭ ‬رفعها‭ ‬إلى‭ ‬1600‭ ‬مركبة‭ ‬في‭ ‬الساعة،‭ ‬وبعد‭ ‬تطوير‭ ‬مشروع‭ ‬دائري‭ ‬المحرق‭ ‬ككل‭ ‬سيسهم‭ ‬في‭ ‬استيعاب‭ ‬4‭ ‬آلاف‭ ‬مركبة‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬مما‭ ‬سيزيد‭ ‬نسبة‭ ‬الطاقة‭ ‬الاستيعابية‭ ‬الكُليّة‭ ‬إلى‭ ‬250 % ‭.‬

وتم‭ ‬الإشارة‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬العقد‭ ‬المُوّقع‭ ‬مع‭ ‬المقاول‭ ‬المسؤول‭ ‬عن‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى‭ ‬للمشروع‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬ينتهي‭ ‬في‭ ‬أغسطس‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭.‬

كما‭ ‬نـاقش‭ ‬المجلس‭ ‬البلدي‭ ‬مسـألة‭ ‬عدم‭ ‬دعوة‭ ‬الأعضـاء‭ ‬إلى‭ ‬لجـان‭ ‬الاستثمارات‭ ‬البلدية‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬موافقة‭ ‬المهندس‭ ‬وائل‭ ‬بن‭ ‬ناصر‭ ‬المبارك‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬على‭ ‬استحداث‭ ‬لجنة‭ ‬متخصصة‭ ‬في‭ ‬الاستثمارات‭ ‬البلدية‭ ‬تركز‭ ‬مهامها‭ ‬على‭ ‬اطلاع‭ ‬المجالس‭ ‬البلدية‭ ‬بالمشاريع‭ ‬الاستثمارية‭ ‬الحاصلة‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭ ‬قبل‭ ‬إعلانها‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬حتى‭ ‬هذه‭ ‬الساعة‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬تفعيل‭ ‬دور‭ ‬هذه‭ ‬اللجنة،‭ ‬وأكد‭ ‬المهندس‭ ‬صالح‭ ‬بوهزاع‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬المحرق‭ ‬البلدي‭ ‬ضرورة‭ ‬ضم‭ ‬العضو‭ ‬البلدي‭ ‬إلى‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الاجتماعات‭ ‬واللجان‭ ‬كونه‭ ‬المعني‭ ‬بالدور‭ ‬الرقابي‭ ‬المرتبط‭ ‬بالدائرة‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬خلفتيه‭ ‬المتعلقة‭ ‬بها‭ ‬والتي‭ ‬يمكن‭ ‬الانتفاع‭ ‬منها‭ ‬عند‭ ‬التقدم‭ ‬بمرئيات‭ ‬المشروع‭ ‬المراد‭ ‬الاستثمار‭ ‬به‭.‬

وخلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬وافق‭ ‬المجلس‭ ‬البلدي‭ ‬بمحافظة‭ ‬المحرق‭ ‬على‭ ‬رفع‭ ‬خطاب‭ ‬يتضمن‭ ‬توضيحًا‭ ‬بشـأن‭ ‬مصير‭ ‬سـاحل‭ ‬الدير‭ ‬وسماهيج‭ ‬الذي‭ ‬أمر‭ ‬به‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬قبل‭ ‬عدّة‭ ‬سنوات‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬ير‭ ‬النور‭ ‬حتى‭ ‬الآن،‭ ‬حيث‭ ‬وافق‭ ‬المجلس‭ ‬على‭ ‬رفع‭ ‬الخطاب‭ ‬للبلديات‭ ‬لتبيان‭ ‬مصير‭ ‬هذا‭ ‬الساحل‭ ‬الذي‭ ‬يحلم‭ ‬به‭ ‬أهالي‭ ‬الدير‭ ‬وسماهيج‭ ‬منذ‭ ‬سنين‭ ‬طويلة‭ ‬حيث‭ ‬كانت‭ ‬آخر‭ ‬مستجداته‭ ‬هو‭ ‬قيام‭ ‬البلديات‭ ‬بدراسة‭ ‬جدوى‭ ‬للساحل‭ ‬دون‭ ‬نتائج‭ ‬أو‭ ‬قرار‭ ‬واضح‭ ‬متعلق‭ ‬به‭ ‬كان‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2010‭. ‬

ومن‭ ‬جانبه‭ ‬تحدث‭ ‬البلدي‭ ‬فاضل‭ ‬العود‭ ‬ممثل‭ ‬سادسة‭ ‬المحرق‭ ‬عن‭ ‬مماطلة‭ ‬هيئة‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬لطلبات‭ ‬الإنارة‭ ‬بدرّة‭ ‬المحرق‭ ‬التي‭ ‬يعود‭ ‬الكثير‭ ‬منها‭ ‬إلى‭ ‬عام‭ ‬2019،‭ ‬وكشف‭ ‬أن‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬هي‭ ‬المسؤولة‭ ‬عن‭ ‬ميزانية‭ ‬الإنارة‭ ‬والهيئة‭ ‬مسؤولة‭ ‬عن‭ ‬تركيبها‭ ‬وبذلك‭ ‬بقيت‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الطلبات‭ ‬مُعطلّة‭ ‬بحجة‭ ‬الميزانيات‭ ‬والأولويات‭ ‬دون‭ ‬إيجاد‭ ‬حل‭ ‬جذري‭ ‬لأهالي‭ ‬درّة‭ ‬المحرق‭. ‬

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