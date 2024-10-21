بلدي المحرق يُناقش غيـاب الدور البلدي في المشاريع الاستثمارية البلدية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
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– مروة أحمد
ناقش مجلس بلدي المحرق خلال اجتماعه أمس تطوير الجزء الواقع بالدير وسماهيج من شارع ريـا، ومستجدات إنشـاء ساحل لأهالي الدير وسماهيج بالإضافة إلى الاستعجال في استخراج قرار إداري بهدم البيوت الآيلة للسقوط والمهجورة، كما طالب المجلس خلال اجتماعه بضرورة إدراج البلديين ضمن لجـان الاستثمار التابعة للبلديات قبل طرح مناقصتها.
وحول مستجدات مشروع تطوير شـارع ريـا عرض المهندس حمد بدو رئيس إدارة مشاريع وصيانة الطرق بوزارة الأشغال المرحلة الثانية من المشروع والتي تتضمن تطوير 3.8 كيلومترات من المشروع التي تشمل توسعة الشارع إلى شارع مزدوج ذي مسارين في كل تجاه، وإنشاء شبكة لتصريف مياه الأمطار، مع وضع قنوات أرضية لإعادة استخدامها، لافتا إلى أنه تبيّن أن حرم الطريق في هذه المرحلة يتعارض مع عقارات خاصة تابعة لجهات أخرى، وجري التنسيق لحل مشكلة التعارض، وسيتم التنفيذ بعد الحصول على موافقة جميع الجهات الخدمية ذات العلاقة وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة.
وبشـأن مشروع الطريق الرابط بشارع ريـا فقد أكد المهندس حمد بدو أن المشروع يقوم على ربط شارع ريـا مع مشروع شارع المحرق الدائري مما سيزيد من انسيابية الحركة المرورية حول مناطق الدير وسماهيج وقلالي، مشيرا إلى إنجاز 10 % من أعمال طريق الربط، ومن المتوقع اكتمال الطريق الرابط في مارس المقبل، كما يجري العمل على الرد والطبقات الأساسية للطرق، وإنشاء شبكة لتصريف مياه الأمطار، لافتا إلى أن حجم الحركة المرورية على الشارع في الوقت الجاري يبلغ 1300 مركبة في الساعة وسيتم رفعها إلى 1600 مركبة في الساعة، وبعد تطوير مشروع دائري المحرق ككل سيسهم في استيعاب 4 آلاف مركبة في الساعة مما سيزيد نسبة الطاقة الاستيعابية الكُليّة إلى 250 % .
وتم الإشارة خلال الاجتماع إلى أن العقد المُوّقع مع المقاول المسؤول عن المرحلة الأولى للمشروع من المقرر أن ينتهي في أغسطس العام المقبل.
كما نـاقش المجلس البلدي مسـألة عدم دعوة الأعضـاء إلى لجـان الاستثمارات البلدية على الرغم من موافقة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة على استحداث لجنة متخصصة في الاستثمارات البلدية تركز مهامها على اطلاع المجالس البلدية بالمشاريع الاستثمارية الحاصلة في المحافظة قبل إعلانها إلا أنه حتى هذه الساعة لم يتم تفعيل دور هذه اللجنة، وأكد المهندس صالح بوهزاع نائب رئيس مجلس المحرق البلدي ضرورة ضم العضو البلدي إلى مثل هذه الاجتماعات واللجان كونه المعني بالدور الرقابي المرتبط بالدائرة إلى جانب خلفتيه المتعلقة بها والتي يمكن الانتفاع منها عند التقدم بمرئيات المشروع المراد الاستثمار به.
وخلال الاجتماع وافق المجلس البلدي بمحافظة المحرق على رفع خطاب يتضمن توضيحًا بشـأن مصير سـاحل الدير وسماهيج الذي أمر به صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم قبل عدّة سنوات إلا أنه لم ير النور حتى الآن، حيث وافق المجلس على رفع الخطاب للبلديات لتبيان مصير هذا الساحل الذي يحلم به أهالي الدير وسماهيج منذ سنين طويلة حيث كانت آخر مستجداته هو قيام البلديات بدراسة جدوى للساحل دون نتائج أو قرار واضح متعلق به كان ذلك في عام 2010.
ومن جانبه تحدث البلدي فاضل العود ممثل سادسة المحرق عن مماطلة هيئة الكهرباء والماء لطلبات الإنارة بدرّة المحرق التي يعود الكثير منها إلى عام 2019، وكشف أن وزارة شؤون البلديات والزراعة هي المسؤولة عن ميزانية الإنارة والهيئة مسؤولة عن تركيبها وبذلك بقيت الكثير من الطلبات مُعطلّة بحجة الميزانيات والأولويات دون إيجاد حل جذري لأهالي درّة المحرق.
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