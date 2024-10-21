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الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يزور المغرب نهاية الشهر الجاري

10/21/2024 7:14:16 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

الرباط‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يقوم‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬إيمانويل‭ ‬ماكرون‭ ‬بزيارة‭ ‬دولة‭ ‬الى‭ ‬المغرب‭ ‬من‭ ‬28‭ ‬أكتوبر‭ ‬إلى‭ ‬الثلاثين‭ ‬منه،‭ ‬بدعوة‭ ‬من‭ ‬الملك‭ ‬محمد‭ ‬السادس،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬القصر‭ ‬الملكي‭ ‬المغربي‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين،‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬لترسيخ‭ ‬عودة‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬بعد‭ ‬فترة‭ ‬فتور‭ ‬طويلة‭. ‬وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬القصور‭ ‬الملكية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬هذه‭ ‬الزيارة‭ ‬‮«‬تعكس‭ ‬عمق‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية،‭ ‬القائمة‭ ‬على‭ ‬شراكة‭ ‬راسخة‭ ‬وقوية،‭ ‬بفضل‭ ‬الإرادة‭ ‬المشتركة‭ ‬لقائدي‭ ‬البلدين‭ ‬لتوطيد‭ ‬الروابط‭ ‬المتعددة‭ ‬الأبعاد‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬البلدين‮»‬‭. ‬

وتعد‭ ‬هذه‭ ‬الزيارة‭ ‬تتويجا‭ ‬لتحسن‭ ‬العلاقات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬بعد‭ ‬إعلان‭ ‬ماكرون‭ ‬نهاية‭ ‬يوليو‭ ‬عن‭ ‬تأييد‭ ‬بلاده‭ ‬لمقترح‭ ‬الحكم‭ ‬الذاتي‭ ‬تحت‭ ‬السيادة‭ ‬المغربية،‭ ‬الذي‭ ‬قدمته‭ ‬الرباط‭ ‬للصحراء‭ ‬الغربية‭ ‬المتنازع‭ ‬عليها‭. ‬وأبلغ‭ ‬ماكرون‭ ‬العاهل‭ ‬محمد‭ ‬السادس‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬وجهها‭ ‬اليه‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬يوليو‭ ‬أن‭ ‬مخطط‭ ‬الحكم‭ ‬الذاتي‭ ‬الذي‭ ‬تقدمت‭ ‬به‭ ‬الرباط‭ ‬هو‭ ‬‮«‬الأساس‭ ‬الوحيد‮»‬‭ ‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬تسوية‭ ‬للنزاع‭ ‬المستمر‭ ‬منذ‭ ‬حوالي‭ ‬خمسين‭ ‬عاما‭ ‬مع‭ ‬جبهة‭ ‬البوليساريو‭ ‬بشأن‭ ‬مصير‭ ‬الصحراء‭ ‬الغربية،‭ ‬وأن‭ ‬‮«‬حاضر‭ ‬ومستقبل‭ ‬الصحراء‭ ‬الغربية‭ ‬يندرجان‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬السيادة‭ ‬المغربية‮»‬‭. ‬

ووضع‭ ‬هذا‭ ‬الموقف‭ ‬الفرنسي‭ ‬حدا‭ ‬لفترة‭ ‬فتور‭ ‬في‭ ‬علاقات‭ ‬البلدين‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬خلال‭ ‬الأعوام‭ ‬الماضية،‭ ‬عندما‭ ‬ضغطت‭ ‬الرباط‭ ‬على‭ ‬فرنسا‭ ‬لتحذو‭ ‬حذو‭ ‬واشنطن‭ ‬التي‭ ‬اعترفت‭ ‬بسيادة‭ ‬المملكة‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الإقليم‭ ‬أواخر‭ ‬العام‭ ‬2020،‭ ‬في‭ ‬مقابل‭ ‬استئناف‭ ‬العلاقات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬بين‭ ‬المغرب‭ ‬وإسرائيل‭. ‬ودعا‭ ‬الملك‭ ‬محمد‭ ‬السادس‭ ‬في‭ ‬خطاب‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬‮«‬بعض‭ ‬الدول‭ ‬من‭ ‬شركاء‭ ‬المغرب‭ ‬التقليديين‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬توضح‭ ‬مواقفها،‭ ‬وتراجع‭ ‬مضمونها‭ ‬بشكل‭ ‬لا‭ ‬يقبل‭ ‬التأويل‮»‬‭ ‬بخصوص‭ ‬نزاع‭ ‬الصحراء‭ ‬الغربية‭. ‬

يسيطر‭ ‬المغرب‭ ‬على‭ ‬80 % ‭ ‬من‭ ‬مساحة‭ ‬هذا‭ ‬الإقليم‭ ‬الذي‭ ‬تعتبره‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬من‭ ‬‮«‬الأقاليم‭ ‬غير‭ ‬المتمتعة‭ ‬بالحكم‭ ‬الذاتي‮»‬،‭ ‬فيما‭ ‬تطالب‭ ‬جبهة‭ ‬البوليساريو‭ ‬المدعومة‭ ‬من‭ ‬الجزائر‭ ‬والتي‭ ‬تخوض‭ ‬نزاعا‭ ‬مع‭ ‬الرباط‭ ‬منذ‭ ‬1975،‭ ‬بالسيادة‭ ‬عليه‭. ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬الضغوط‭ ‬المغربية،‭ ‬سعى‭ ‬ماكرون‭ ‬إلى‭ ‬التقارب‭ ‬مع‭ ‬الجزائر،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬قطعت‭ ‬الأخيرة‭ ‬علاقاتها‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬مع‭ ‬الرباط‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2021،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬أثار‭ ‬غضبا‭ ‬شديدا‭ ‬في‭ ‬المغرب‭. ‬

وتوترت‭ ‬علاقات‭ ‬الرباط‭ ‬وباريس‭ ‬أيضا‭ ‬بعد‭ ‬قرار‭ ‬فرنسا‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2021‭ ‬بتخفيض‭ ‬عدد‭ ‬التأشيرات‭ ‬الممنوحة‭ ‬للمغاربة‭ ‬إلى‭ ‬النصف،‭ ‬ما‭ ‬أثار‭ ‬انتقادات‭ ‬حادة‭ ‬في‭ ‬المغرب،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تتراجع‭ ‬باريس‭ ‬عن‭ ‬هذا‭ ‬الإجراء‭ ‬بعد‭ ‬عام‭ ‬ونصف‭ ‬العام‭. ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬الفرنسي،‭ ‬أبدت‭ ‬السلطات‭ ‬امتعاضها‭ ‬بعدما‭ ‬كشف‭ ‬تحقيق‭ ‬صحفي‭ ‬استقصائي‭ ‬استهداف‭ ‬المغرب‭ ‬أرقام‭ ‬هواتف‭ ‬ماكرون‭ ‬ووزراء‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2019‭ ‬ببرنامج‭ ‬التجسس‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬‮«‬بيغاسوس‮»‬،‭ ‬وهي‭ ‬اتهامات‭ ‬نفتها‭ ‬الرباط‭. ‬

تسببت‭ ‬هذه‭ ‬التوترات‭ ‬في‭ ‬تأجيل‭ ‬زيارة‭ ‬ماكرون‭ ‬إلى‭ ‬المغرب‭ ‬عدة‭ ‬مرات‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2022،‭ ‬علما‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يزر‭ ‬المملكة‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2018‭. ‬وسبق‭ ‬لقصر‭ ‬الإليزيه‭ ‬أن‭ ‬أعلن‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬سبتمبر‭ ‬أن‭ ‬ماكرون‭ ‬تلقى‭ ‬رسالة‭ ‬دعوة‭ ‬من‭ ‬الملك‭ ‬محمد‭ ‬السادس‭ ‬للقيام‭ ‬بزيارة‭ ‬دولة‭ ‬إلى‭ ‬المغرب‭. ‬يرتبط‭ ‬البلدان‭ ‬تاريخيا‭ ‬بعلاقات‭ ‬اقتصادية‭ ‬متينة،‭ ‬لكن‭ ‬عودة‭ ‬الدفء‭ ‬لعلاقاتهما‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬يفتح‭ ‬آفاقا‭ ‬اقتصادية‭ ‬وتجارية‭ ‬جديدة‭ ‬أمام‭ ‬الشركات‭ ‬الفرنسية‭ ‬التي‭ ‬تأثرت‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭ ‬جراء‭ ‬التوترات‭ ‬الأخيرة‭.‬

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