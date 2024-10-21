الجيش الإسرائيلي: اعتراض 5 طائرات مسيرة في البحر المتوسط

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
القاهرة – الوكالات: قال الجيش الإسرائيلي أمس إنه اعترض خمس طائرات مسيرة في البحر المتوسط قبل دخولها إلى إسرائيل.
وجاء في بيان الجيش «تم اعتراض الطائرات المسيرة قبل عبورها الأراضي الإسرائيلية.. يجب التأكيد أنه لا يوجد مخاوف من وقوع حادث أمني في منطقة مطار بن غوريون».
وكانت السلطات الإسرائيلية قد علقت في وقت سابق حركة الملاحة الجوية في مطار بن جوريون فترة وجيزة.
وفي وقت سابق أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، اعتراض الدفاعات الجوية التابعة للجيش الإسرائيلي، صاروخاً باليستياً أطلق من جنوب لبنان.
وأعلن حزب الله أمس استهداف جنود إسرائيليين في بلدة عيتا الشعب الحدودية في جنوب لبنان، بعدما كانت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اللبنانية أفادت عن تفجير الجيش الإسرائيلي منازل داخل البلدة وسط «اشتباكات عنيفة» بين الطرفين.
وقال الحزب في بيان إن مقاتليه استهدفوا «عند الساعة 06:40 من مساء يوم الإثنين تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط بلدية عيتا الشعب بصلية صاروخية».
وأفادت الوكالة الوطنية من جهتها بأن الجيش الإسرائيلي عمد على «تفجير منازل عند أطراف بلدة عيتا الشعب في قضاء بنت جبيل لجهة بلدة رميش».
وتزامنا «تعمد جنود العدو إحراق عدد من كروم الزيتون، وإلقاء مواد حارقة في الحقول وفي أطراف بلدة رميش»، وفق الوكالة.
وقالت إن «دبابات ميركافا» إسرائيلية أطلقت «عددا من القذائف المدفعية باتجاه المنازل الواقعة بين بلدتي عيتا الشعب ورميش».
وصباحا، أفادت الوكالة بقيام «جيش العدو بعملية تفجير منازل في بلدة عيتا الشعب».
وأشارت إلى «اشتباكات عنيفة تدور بين عناصر المقاومة والعدو الاسرائيلي الذي يحاول التقدم البري على محور عيتا الشعب».
وبثّت قناة الجزيرة القطرية مشاهد حية أظهرت وجود دبابات إسرائيلية عند أطراف البلدة.
واستهدف حزب الله أمس بحسب بيانات سابقة، قوات إسرائيلية في أطراف بلدة مركبا الجنوبية ثلاث مرات، واستهدفوا جنودا إسرائيليين أثناء محاولتهم إجلاء الجنود في أطراف بلدة مركبا، كما استهدف ثكنة كيلع
ومستوطنة معالوت الإسرائيليتين بالصواريخ. كما استهدف جنودا إسرائيليين عند عبارة بلدة كفركلا الجنوبية بقذائف المدفعية، وعند مثلث رب ثلاثين - عديسة - مركبا جنوبا بالصواريخ، كما استهدفوا معسكر الـ100 شمال اييليت هشاحر ومستوطنة كرمئيل الإسرائيليتين بالصواريخ.
يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي أطلق في أول أكتوبر الجاري عملية برية في جنوب لبنان لاستهداف مواقع حزب الله ودفع عناصره بعيدا عن حدود إسرائيل الشمالية، لإعادة سكان مدن شمال إسرائيل إلى منازلهم التي غادروها جراء هجمات الحزب لدعم قطاع غزة ضد العدوان الإسرائيلي المستمر منذ أكتوبر الماضي.
وشنّ الجيش الإسرائيلي غارات جوّية في لبنان مساء الأحد على فروع لجمعيّة «مؤسّسة القرض الحسن» التابعة لحزب الله.
وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية أيضا أن ضربات استهدفت مؤسسة القرض الحسن في بعلبك والهرمل ورياق بشرق لبنان. في بعلبك، ضربت غارة سوقا تجارية فيها مبنى كانت تستخدمه مؤسسة القرض الحسن سابقا على ما أوضحت الوكالة، فيما قال مراسل لفرانس برس إن السكان أخلوا المنطقة سريعا بعدما وجّه الجيش الإسرائيلي تحذيرا بوجوب المغادرة. في مدينة صيدا الساحلية بجنوب بيروت، دفع الذعر داخل مدرسة تحوّلت إلى ملجأ قرب أحد فروع القرض الحسن، النازحين المقيمين فيها إلى المغادرة على عجل، بحسب مراسل لفرانس برس.
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