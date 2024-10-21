الجيش الإسرائيلي: اعتراض 5 طائرات مسيرة في البحر المتوسط

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

القاهرة‭ ‬ – ‭ ‬الوكالات‭: ‬قال‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أمس‭ ‬إنه‭ ‬اعترض‭ ‬خمس‭ ‬طائرات‭ ‬مسيرة‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬المتوسط‭ ‬قبل‭ ‬دخولها‭ ‬إلى‭ ‬إسرائيل‭. ‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬الجيش‭ ‬‮«‬تم‭ ‬اعتراض‭ ‬الطائرات‭ ‬المسيرة‭ ‬قبل‭ ‬عبورها‭ ‬الأراضي‭ ‬الإسرائيلية‭.. ‬يجب‭ ‬التأكيد‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬مخاوف‭ ‬من‭ ‬وقوع‭ ‬حادث‭ ‬أمني‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬مطار‭ ‬بن‭ ‬غوريون‮»‬‭.

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وكانت‭ ‬السلطات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬قد‭ ‬علقت‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬حركة‭ ‬الملاحة‭ ‬الجوية‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬بن‭ ‬جوريون‭ ‬فترة‭ ‬وجيزة‭.‬

وفي‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬أعلنت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬إسرائيلية،‭ ‬اعتراض‭ ‬الدفاعات‭ ‬الجوية‭ ‬التابعة‭ ‬للجيش‭ ‬الإسرائيلي،‭ ‬صاروخاً‭ ‬باليستياً‭ ‬أطلق‭ ‬من‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭.‬

وأعلن‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬أمس‭ ‬استهداف‭ ‬جنود‭ ‬إسرائيليين‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬عيتا‭ ‬الشعب‭ ‬الحدودية‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان،‭ ‬بعدما‭ ‬كانت‭ ‬الوكالة‭ ‬الوطنية‭ ‬للإعلام‭ ‬الرسمية‭ ‬اللبنانية‭ ‬أفادت‭ ‬عن‭ ‬تفجير‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬منازل‭ ‬داخل‭ ‬البلدة‭ ‬وسط‭ ‬‮«‬اشتباكات‭ ‬عنيفة‮»‬‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭. ‬

وقال‭ ‬الحزب‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬مقاتليه‭ ‬استهدفوا‭ ‬‮«‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬06‭:‬40‭ ‬من‭ ‬مساء‭ ‬يوم‭ ‬الإثنين‭ ‬تجمعا‭ ‬لجنود‭ ‬العدو‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬بلدية‭ ‬عيتا‭ ‬الشعب‭ ‬بصلية‭ ‬صاروخية‮»‬‭. ‬

وأفادت‭ ‬الوكالة‭ ‬الوطنية‭ ‬من‭ ‬جهتها‭ ‬بأن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬عمد‭ ‬على‭ ‬‮«‬تفجير‭ ‬منازل‭ ‬عند‭ ‬أطراف‭ ‬بلدة‭ ‬عيتا‭ ‬الشعب‭ ‬في‭ ‬قضاء‭ ‬بنت‭ ‬جبيل‭ ‬لجهة‭ ‬بلدة‭ ‬رميش‮»‬‭.

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وتزامنا‭ ‬‮«‬تعمد‭ ‬جنود‭ ‬العدو‭ ‬إحراق‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬كروم‭ ‬الزيتون،‭ ‬وإلقاء‭ ‬مواد‭ ‬حارقة‭ ‬في‭ ‬الحقول‭ ‬وفي‭ ‬أطراف‭ ‬بلدة‭ ‬رميش‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬الوكالة‭.

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وقالت‭ ‬إن‭ ‬‮«‬دبابات‭ ‬ميركافا‮»‬‭ ‬إسرائيلية‭ ‬أطلقت‭ ‬‮«‬عددا‭ ‬من‭ ‬القذائف‭ ‬المدفعية‭ ‬باتجاه‭ ‬المنازل‭ ‬الواقعة‭ ‬بين‭ ‬بلدتي‭ ‬عيتا‭ ‬الشعب‭ ‬ورميش‮»‬‭. ‬

وصباحا،‭ ‬أفادت‭ ‬الوكالة‭ ‬بقيام‭ ‬‮«‬جيش‭ ‬العدو‭ ‬بعملية‭ ‬تفجير‭ ‬منازل‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬عيتا‭ ‬الشعب‮»‬‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬اشتباكات‭ ‬عنيفة‭ ‬تدور‭ ‬بين‭ ‬عناصر‭ ‬المقاومة‭ ‬والعدو‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬الذي‭ ‬يحاول‭ ‬التقدم‭ ‬البري‭ ‬على‭ ‬محور‭ ‬عيتا‭ ‬الشعب‮»‬‭.

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وبثّت‭ ‬قناة‭ ‬الجزيرة‭ ‬القطرية‭ ‬مشاهد‭ ‬حية‭ ‬أظهرت‭ ‬وجود‭ ‬دبابات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬عند‭ ‬أطراف‭ ‬البلدة‭. ‬

واستهدف‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬أمس‭ ‬بحسب‭ ‬بيانات‭ ‬سابقة،‭ ‬قوات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬في‭ ‬أطراف‭ ‬بلدة‭ ‬مركبا‭ ‬الجنوبية‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات،‭ ‬واستهدفوا‭ ‬جنودا‭ ‬إسرائيليين‭ ‬أثناء‭ ‬محاولتهم‭ ‬إجلاء‭ ‬الجنود‭ ‬في‭ ‬أطراف‭ ‬بلدة‭ ‬مركبا،‭ ‬كما‭ ‬استهدف‭ ‬ثكنة‭ ‬كيلع‭

‬ومستوطنة‭ ‬معالوت‭ ‬الإسرائيليتين‭ ‬بالصواريخ‭. ‬كما‭ ‬استهدف‭ ‬جنودا‭ ‬إسرائيليين‭ ‬عند‭ ‬عبارة‭ ‬بلدة‭ ‬كفركلا‭ ‬الجنوبية‭ ‬بقذائف‭ ‬المدفعية،‭ ‬وعند‭ ‬مثلث‭ ‬رب‭ ‬ثلاثين‭ - ‬عديسة‭ - ‬مركبا‭ ‬جنوبا‭ ‬بالصواريخ،‭ ‬كما‭ ‬استهدفوا‭ ‬معسكر‭ ‬الـ100‭ ‬شمال‭ ‬اييليت‭ ‬هشاحر‭ ‬ومستوطنة‭ ‬كرمئيل‭ ‬الإسرائيليتين‭ ‬بالصواريخ‭.

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يشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أطلق‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري‭ ‬عملية‭ ‬برية‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬لاستهداف‭ ‬مواقع‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬ودفع‭ ‬عناصره‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬حدود‭ ‬إسرائيل‭ ‬الشمالية،‭ ‬لإعادة‭ ‬سكان‭ ‬مدن‭ ‬شمال‭ ‬إسرائيل‭ ‬إلى‭ ‬منازلهم‭ ‬التي‭ ‬غادروها‭ ‬جراء‭ ‬هجمات‭ ‬الحزب‭ ‬لدعم‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬ضد‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬المستمر‭ ‬منذ‭ ‬أكتوبر‭ ‬الماضي‭.‬

وشنّ‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬غارات‭ ‬جوّية‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬مساء‭ ‬الأحد‭ ‬على‭ ‬فروع‭ ‬لجمعيّة‭ ‬‮«‬مؤسّسة‭ ‬القرض‭ ‬الحسن‮»‬‭ ‬التابعة‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭.‬

وذكرت‭ ‬الوكالة‭ ‬الوطنية‭ ‬اللبنانية‭ ‬أيضا‭ ‬أن‭ ‬ضربات‭ ‬استهدفت‭ ‬مؤسسة‭ ‬القرض‭ ‬الحسن‭ ‬في‭ ‬بعلبك‭ ‬والهرمل‭ ‬ورياق‭ ‬بشرق‭ ‬لبنان‭. ‬في‭ ‬بعلبك،‭ ‬ضربت‭ ‬غارة‭ ‬سوقا‭ ‬تجارية‭ ‬فيها‭ ‬مبنى‭ ‬كانت‭ ‬تستخدمه‭ ‬مؤسسة‭ ‬القرض‭ ‬الحسن‭ ‬سابقا‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أوضحت‭ ‬الوكالة،‭ ‬فيما‭ ‬قال‭ ‬مراسل‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬السكان‭ ‬أخلوا‭ ‬المنطقة‭ ‬سريعا‭ ‬بعدما‭ ‬وجّه‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬تحذيرا‭ ‬بوجوب‭ ‬المغادرة‭. ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬صيدا‭ ‬الساحلية‭ ‬بجنوب‭ ‬بيروت،‭ ‬دفع‭ ‬الذعر‭ ‬داخل‭ ‬مدرسة‭ ‬تحوّلت‭ ‬إلى‭ ‬ملجأ‭ ‬قرب‭ ‬أحد‭ ‬فروع‭ ‬القرض‭ ‬الحسن،‭ ‬النازحين‭ ‬المقيمين‭ ‬فيها‭ ‬إلى‭ ‬المغادرة‭ ‬على‭ ‬عجل،‭ ‬بحسب‭ ‬مراسل‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭. ‬