الهلال يُحيي ذكرى التأسيس بثلاثية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
الرياض (السعودية) - (أ ف ب): على وقع الاحتفالات بذكرى تأسيسه الـ67، علق الهلال ملف الدوري السعودي لكرة القدم مؤقتا، بصدارة مطلقة حصّنها بانتصار سابع توالياً، ضخت المعنويات المطلوبة في عروق لاعبيه قبل مواجهة العين الإماراتي الثأرية امس الاثنين في دوري أبطال آسيا للنخبة، بقيادة نجمه البرازيلي نيمار الغائب منذ أكثر من سنة بسبب الإصابة.
لم تحجب الصدارة الهلالية إصرار ملاحقي الزعيم على تضييق الخناق، بعد تألق الفرنسي كريم بنزيمة والبرتغالي كريستيانو رونالدو، في قيادة الاتحاد الوصيف والنصر الثالث توالياً إلى انتصارين مهمين على القادسية والشباب.
تواجد نوفاك ديوكوفيتش، صاحب الرصيد الأعلى في البطولات الكبرى للتنس (24)، في العاصمة السعودية على هامش مشاركته في بطولة ملوك غراند سلام الستة ضمن فعاليات «موسم الرياض»، والتي توج بلقبها المصنف أول الإيطالي يانيك سينر.
وعاشت الجماهير الهلالية ليلة مميزة في ذكرى التأسيس خصوصاً أنه «يوم مختلف» وفق وصف مدربه البرتغالي جورجي جيزوس.
وحقق جيزوس انتصاره الـ50 في دوري المحترفين، وفقاً لموقع أوبتا للإحصائيات، مكرراً تحقيق الفوز في أول 7 جولات بعد موسم 2019.
إيمينالو يصرح والرابطة توضح
وانشغلت الأوساط الكروية في السعودية بتوضيح رابطة الدوري السعودي لتصريح النيجيري مايكل إيمينالو المدير الرياضي لدوري للمحترفين، الذي «فُسر بطريقة غير صحيحة»، بحسب الرابطة عندما قال «واثق أن الهلال سيواجه تحديات في المستقبل، وأريد ذلك لأن هذا في صالح الدوري».
قالت الرابطة في بيان إن «القصد من حديث مايكل أنه يطمح إلى أن يصل المستوى التنافسي في بطولة الدوري إلى أعلى المستويات، وأن يكون هناك أكبر عدد من الفرق المتنافسة على البطولة».
في جدة، واصل الاتحاد بقيادة نجمه الفرنسي المخضرم كريم بنزيمة عروضه القوية، مؤكداً عزمه استعادة اللقب الذي خسره من الهلال الموسم الماضي.
موقِعاً على هدفه الثامن، دك هداف ريال مدريد الإسباني السابق باكراً مرمى القادسية الذي لم يقو على مقارعة «العميد»، المؤازَر بأكثر من 35 ألف متفرج في استاد الجوهرة المشعة، فسيّر مع مواطنه موسى ديابي المباراة لمصلحة المُضيف 3-1.
«نحن لا نستسلم أبدا». بهذه العبارة التي دونها على منصاته في مواقع التواصل، احتفل البرتغالي كريستيانو رونالدو بقيادته النصر لتحقيق فوز قاتل على مضيفه الشباب (2-1)، بترجمته ركلة جزاء حاسمة (90+7).
وشهدت المباراة أحداثاً دراماتيكية بعد إخفاق المغربي عبدالرزاق حمد الله في معادلة النتيجة للشباب من نقطة الجزاء أيضاً (90+13) .
وأشادت صحيفة ماركا الإسبانية بتألق رونالدو الذي وصل إلى هدفه الـ907 في مسيرته، قائلة إنه «نجح في إبقاء المعركة على الصدارة حية مع الهلال».
وبعد خسارتين متتاليتين استعاد الأهلي توازنه بفوزه على مضيفه الخليج 3-0، في ترجمة لتخلص الفريق من كثير من الأمور التي لا تنصفه بناءً على أدائه، وفق تعبير مدربه الألماني ماتياس يايسله.
توقف يايسله، الذي تكبد فريقه ثلاث خسارات منذ بداية الدوري، عند دفاع اللاعبين عنه في الفترات الحرجة، «نحن فريق واحد، ونعمل معاً، ونواجه التحديات كذلك، ولذا علينا أن نواصل هذا التكاتف لمصلحة فريقنا».
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