الهلال يُحيي ذكرى التأسيس بثلاثية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

الرياض‭ (‬السعودية‭) - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬على‭ ‬وقع‭ ‬الاحتفالات‭ ‬بذكرى‭ ‬تأسيسه‭ ‬الـ67،‭ ‬علق‭ ‬الهلال‭ ‬ملف‭ ‬الدوري‭ ‬السعودي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬مؤقتا،‭ ‬بصدارة‭ ‬مطلقة‭ ‬حصّنها‭ ‬بانتصار‭ ‬سابع‭ ‬توالياً،‭ ‬ضخت‭ ‬المعنويات‭ ‬المطلوبة‭ ‬في‭ ‬عروق‭ ‬لاعبيه‭ ‬قبل‭ ‬مواجهة‭ ‬العين‭ ‬الإماراتي‭ ‬الثأرية‭ ‬امس‭ ‬الاثنين‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬آسيا‭ ‬للنخبة،‭ ‬بقيادة‭ ‬نجمه‭ ‬البرازيلي‭ ‬نيمار‭ ‬الغائب‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬سنة‭ ‬بسبب‭ ‬الإصابة‭.‬

لم‭ ‬تحجب‭ ‬الصدارة‭ ‬الهلالية‭ ‬إصرار‭ ‬ملاحقي‭ ‬الزعيم‭ ‬على‭ ‬تضييق‭ ‬الخناق،‭ ‬بعد‭ ‬تألق‭ ‬الفرنسي‭ ‬كريم‭ ‬بنزيمة‭ ‬والبرتغالي‭ ‬كريستيانو‭ ‬رونالدو،‭ ‬في‭ ‬قيادة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الوصيف‭ ‬والنصر‭ ‬الثالث‭ ‬توالياً‭ ‬إلى‭ ‬انتصارين‭ ‬مهمين‭ ‬على‭ ‬القادسية‭ ‬والشباب‭.‬

تواجد‭ ‬نوفاك‭ ‬ديوكوفيتش،‭ ‬صاحب‭ ‬الرصيد‭ ‬الأعلى‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬الكبرى‭ ‬للتنس‭ (‬24‭)‬،‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬السعودية‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬ملوك‭ ‬غراند‭ ‬سلام‭ ‬الستة‭ ‬ضمن‭ ‬فعاليات‭ ‬‮«‬موسم‭ ‬الرياض‮»‬،‭ ‬والتي‭ ‬توج‭ ‬بلقبها‭ ‬المصنف‭ ‬أول‭ ‬الإيطالي‭ ‬يانيك‭ ‬سينر‭.‬

وعاشت‭ ‬الجماهير‭ ‬الهلالية‭ ‬ليلة‭ ‬مميزة‭ ‬في‭ ‬ذكرى‭ ‬التأسيس‭ ‬خصوصاً‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬يوم‭ ‬مختلف‮»‬‭ ‬وفق‭ ‬وصف‭ ‬مدربه‭ ‬البرتغالي‭ ‬جورجي‭ ‬جيزوس‭.‬

وحقق‭ ‬جيزوس‭ ‬انتصاره‭ ‬الـ50‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬المحترفين،‭ ‬وفقاً‭ ‬لموقع‭ ‬أوبتا‭ ‬للإحصائيات،‭ ‬مكرراً‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬7‭ ‬جولات‭ ‬بعد‭ ‬موسم‭ ‬2019‭.‬

إيمينالو‭ ‬يصرح‭ ‬والرابطة‭ ‬توضح‭ ‬

وانشغلت‭ ‬الأوساط‭ ‬الكروية‭ ‬في‭ ‬السعودية‭ ‬بتوضيح‭ ‬رابطة‭ ‬الدوري‭ ‬السعودي‭ ‬لتصريح‭ ‬النيجيري‭ ‬مايكل‭ ‬إيمينالو‭ ‬المدير‭ ‬الرياضي‭ ‬لدوري‭ ‬للمحترفين،‭ ‬الذي‭ ‬‮«‬فُسر‭ ‬بطريقة‭ ‬غير‭ ‬صحيحة‮»‬،‭ ‬بحسب‭ ‬الرابطة‭ ‬عندما‭ ‬قال‭ ‬‮«‬واثق‭ ‬أن‭ ‬الهلال‭ ‬سيواجه‭ ‬تحديات‭ ‬في‭ ‬المستقبل،‭ ‬وأريد‭ ‬ذلك‭ ‬لأن‭ ‬هذا‭ ‬في‭ ‬صالح‭ ‬الدوري‮»‬‭.‬

قالت‭ ‬الرابطة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬‮«‬القصد‭ ‬من‭ ‬حديث‭ ‬مايكل‭ ‬أنه‭ ‬يطمح‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬يصل‭ ‬المستوى‭ ‬التنافسي‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬الدوري‭ ‬إلى‭ ‬أعلى‭ ‬المستويات،‭ ‬وأن‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬أكبر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الفرق‭ ‬المتنافسة‭ ‬على‭ ‬البطولة‮»‬‭.‬

في‭ ‬جدة،‭ ‬واصل‭ ‬الاتحاد‭ ‬بقيادة‭ ‬نجمه‭ ‬الفرنسي‭ ‬المخضرم‭ ‬كريم‭ ‬بنزيمة‭ ‬عروضه‭ ‬القوية،‭ ‬مؤكداً‭ ‬عزمه‭ ‬استعادة‭ ‬اللقب‭ ‬الذي‭ ‬خسره‭ ‬من‭ ‬الهلال‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭.‬

موقِعاً‭ ‬على‭ ‬هدفه‭ ‬الثامن،‭ ‬دك‭ ‬هداف‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني‭ ‬السابق‭ ‬باكراً‭ ‬مرمى‭ ‬القادسية‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يقو‭ ‬على‭ ‬مقارعة‭ ‬‮«‬العميد‮»‬،‭ ‬المؤازَر‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬35‭ ‬ألف‭ ‬متفرج‭ ‬في‭ ‬استاد‭ ‬الجوهرة‭ ‬المشعة،‭ ‬فسيّر‭ ‬مع‭ ‬مواطنه‭ ‬موسى‭ ‬ديابي‭ ‬المباراة‭ ‬لمصلحة‭ ‬المُضيف‭ ‬3‭-‬1‭.‬

‮«‬نحن‭ ‬لا‭ ‬نستسلم‭ ‬أبدا‮»‬‭. ‬بهذه‭ ‬العبارة‭ ‬التي‭ ‬دونها‭ ‬على‭ ‬منصاته‭ ‬في‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل،‭ ‬احتفل‭ ‬البرتغالي‭ ‬كريستيانو‭ ‬رونالدو‭ ‬بقيادته‭ ‬النصر‭ ‬لتحقيق‭ ‬فوز‭ ‬قاتل‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬الشباب‭ (‬2-1‭)‬،‭ ‬بترجمته‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬حاسمة‭ (‬90+7‭).‬

وشهدت‭ ‬المباراة‭ ‬أحداثاً‭ ‬دراماتيكية‭ ‬بعد‭ ‬إخفاق‭ ‬المغربي‭ ‬عبدالرزاق‭ ‬حمد‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬معادلة‭ ‬النتيجة‭ ‬للشباب‭ ‬من‭ ‬نقطة‭ ‬الجزاء‭ ‬أيضاً‭ (‬90+13‭) .‬

وأشادت‭ ‬صحيفة‭ ‬ماركا‭ ‬الإسبانية‭ ‬بتألق‭ ‬رونالدو‭ ‬الذي‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬هدفه‭ ‬الـ907‭ ‬في‭ ‬مسيرته،‭ ‬قائلة‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬نجح‭ ‬في‭ ‬إبقاء‭ ‬المعركة‭ ‬على‭ ‬الصدارة‭ ‬حية‭ ‬مع‭ ‬الهلال‮»‬‭.‬

وبعد‭ ‬خسارتين‭ ‬متتاليتين‭ ‬استعاد‭ ‬الأهلي‭ ‬توازنه‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬الخليج‭ ‬3‭-‬0،‭ ‬في‭ ‬ترجمة‭ ‬لتخلص‭ ‬الفريق‭ ‬من‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الأمور‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تنصفه‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬أدائه،‭ ‬وفق‭ ‬تعبير‭ ‬مدربه‭ ‬الألماني‭ ‬ماتياس‭ ‬يايسله‭.‬

توقف‭ ‬يايسله،‭ ‬الذي‭ ‬تكبد‭ ‬فريقه‭ ‬ثلاث‭ ‬خسارات‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬الدوري،‭ ‬عند‭ ‬دفاع‭ ‬اللاعبين‭ ‬عنه‭ ‬في‭ ‬الفترات‭ ‬الحرجة،‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬فريق‭ ‬واحد،‭ ‬ونعمل‭ ‬معاً،‭ ‬ونواجه‭ ‬التحديات‭ ‬كذلك،‭ ‬ولذا‭ ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نواصل‭ ‬هذا‭ ‬التكاتف‭ ‬لمصلحة‭ ‬فريقنا‮»‬‭.‬



