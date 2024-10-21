الهلال يتفوق بـ ((هاتريك)) الدوسري على العين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

‭(‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭) ‬–‭ ‬قاد‭ ‬سالم‭ ‬الدوسري‭ ‬فريق‭ ‬الهلال‭ ‬السعودي‭ ‬للفوز‭ ‬على‭ ‬العين‭ ‬الإماراتي‭ ‬5‭/‬4،‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين،‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬آسيا‭ ‬للنخبة‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬وتقدم‭ ‬الهلال‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬رينان‭ ‬لودي‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬26،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يدرك‭ ‬العين‭ ‬التعادل‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬سفيان‭ ‬رحيمي‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬39،‭ ‬وفي‭ ‬الدقيقة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬المحتسب‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬الضائع‭ ‬للشوط‭ ‬الأول‭ ‬سجل‭ ‬سيرجي‭ ‬ميلنكوفيتش‭ ‬سافيتش‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬للهلال،‭ ‬فيما‭ ‬أضاف‭ ‬سالم‭ ‬الدوسري‭ ‬الهدف‭ ‬الثالث‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬بثلاث‭ ‬دقائق‭.‬

وفي‭ ‬الدقيقة‭ ‬63‭ ‬سجل‭ ‬العين‭ ‬هدفه‭ ‬الثاني‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬ماتيو‭ ‬سنابريا،‭ ‬لكن‭ ‬الهلال‭ ‬رد‭ ‬بهدف‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الدوسري‭ ‬مجددا‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬بدقيقتين،‭ ‬فيما‭ ‬سجل‭ ‬رحيمي‭ ‬هدفا‭ ‬ثالثا‭ ‬للعين‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬67،‭ ‬سجل‭ ‬الهلال‭ ‬الهدف‭ ‬الخامس‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬سالم‭ ‬الدوسري‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬75،‭ ‬بينما‭ ‬جاء‭ ‬هدف‭ ‬العين‭ ‬الرابع‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬سفيان‭ ‬رحيمي‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬السادسة‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬المحتسب‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬الضائع‭ ‬للشوط‭ ‬الثاني‭.‬

ورفع‭ ‬الهلال‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬تسع‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الأول،‭ ‬فيما‭ ‬تجمد‭ ‬رصيد‭ ‬العين‭ ‬عند‭ ‬نقطة‭ ‬واحدة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الحادي‭ ‬عشر‭ (‬قبل‭ ‬الأخير‭).‬

فرض‭ ‬باختاكور‭ ‬الأوزبكي‭ ‬التعادل‭ ‬السلبي‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬الشرطة‭ ‬العراقي‭ ‬اليوم‭ ‬الاثنين‭ ‬في‭ ‬كربلاء،‭ ‬وحصد‭ ‬كل‭ ‬فريق‭ ‬نقطة‭ ‬واحدة‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬حقق‭ ‬كلاهما‭ ‬التعادل‭ ‬الثاني‭ ‬مقابل‭ ‬هزيمة‭ ‬وبسجل‭ ‬خال‭ ‬من‭ ‬الانتصارات‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬ثلاث‭ ‬جولات‭.‬

ورفع‭ ‬الشرطة‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬نقطتين‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬التاسع‭ ‬بفارق‭ ‬الأهداف‭ ‬عن‭ ‬باختاكور‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الثامن‭ ‬وكان‭ ‬الشرطة‭ ‬تعادل‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬مع‭ ‬النصر‭ ‬السعودي‭ ‬1‭ / ‬1‭ ‬في‭ ‬بغداد،‭ ‬ثم‭ ‬خسر‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬صفر‭/ ‬5‭ ‬أمام‭ ‬الهلال‭ ‬السعودي‭ ‬في‭ ‬الرياض‭.‬

في‭ ‬المقابل‭ ‬خسر‭ ‬باختاكور‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬بهدف‭ ‬دون‭ ‬رد‭ ‬أمام‭ ‬الوصل‭ ‬الإماراتي‭ ‬في‭ ‬طشقند،‭ ‬وتعادل‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬مع‭ ‬بيرسيبوليس‭ ‬الإيراني‭ ‬بهدف‭ ‬لمثله‭ ‬في‭ ‬شهري‭ ‬قدس‭.‬

وصعد‭ ‬السد‭ ‬القطري‭ ‬لصدارة‭ ‬مجموعة‭ ‬الغرب‭ ‬لدوري‭ ‬أبطال‭ ‬آسيا‭ ‬للنخبة‭ ‬بفضل‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬برسيبوليس‭ ‬الإيراني‭ ‬1‭ /‬صفر،‭ ‬ويدين‭ ‬السد‭ ‬بالفضل‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الفوز‭ ‬للاعبه‭ ‬الكولومبي‭ ‬ماتيوس‭ ‬أوريبي‭ ‬الذي‭ ‬سجل‭ ‬هدف‭ ‬الحسم‭ ‬في‭ ‬الثواني‭ ‬الأخيرة‭ ‬للشوط‭ ‬الأول‭.‬

وسجل‭ ‬السد‭ ‬انتصاره‭ ‬الثاني‭ ‬مقابل‭ ‬تعادل‭ ‬وحيد‭ ‬ليرفع‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬سبع‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬فيما‭ ‬خسر‭ ‬برسيبوليس‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬مقابل‭ ‬تعادل‭ ‬وحيد‭ ‬ليتوقف‭ ‬رصيده‭ ‬عند‭ ‬نقطة‭ ‬واحدة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬العاشر‭.‬

وفاز‭ ‬الأهلي‭ ‬السعودي‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬الريان‭ ‬القطري‭ ‬1‭/‬2،‭ ‬وتقدم‭ ‬الأهلي‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬جابرييل‭ ‬فيجا‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬16،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يضيف‭ ‬فراس‭ ‬البريكان‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬38،وفي‭ ‬الدقيقة‭ ‬65‭ ‬سجل‭ ‬فهد‭ ‬الحمد‭ ‬لاعب‭ ‬الأهلي‭ ‬هدف‭ ‬الريان‭ ‬الوحيد‭ ‬في‭ ‬شباك‭ ‬فريقه‭ ‬بالخطأ‭.‬