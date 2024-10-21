الهلال يتفوق بـ ((هاتريك)) الدوسري على العين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
(د ب أ) – قاد سالم الدوسري فريق الهلال السعودي للفوز على العين الإماراتي 5/4، أمس الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم، وتقدم الهلال عن طريق رينان لودي في الدقيقة 26، قبل أن يدرك العين التعادل عن طريق سفيان رحيمي في الدقيقة 39، وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول سجل سيرجي ميلنكوفيتش سافيتش الهدف الثاني للهلال، فيما أضاف سالم الدوسري الهدف الثالث بعد ذلك بثلاث دقائق.
وفي الدقيقة 63 سجل العين هدفه الثاني عن طريق ماتيو سنابريا، لكن الهلال رد بهدف عن طريق الدوسري مجددا بعد ذلك بدقيقتين، فيما سجل رحيمي هدفا ثالثا للعين في الدقيقة 67، سجل الهلال الهدف الخامس عن طريق سالم الدوسري في الدقيقة 75، بينما جاء هدف العين الرابع عن طريق سفيان رحيمي في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.
ورفع الهلال رصيده إلى تسع نقاط في المركز الأول، فيما تجمد رصيد العين عند نقطة واحدة في المركز الحادي عشر (قبل الأخير).
فرض باختاكور الأوزبكي التعادل السلبي على مضيفه الشرطة العراقي اليوم الاثنين في كربلاء، وحصد كل فريق نقطة واحدة بعد أن حقق كلاهما التعادل الثاني مقابل هزيمة وبسجل خال من الانتصارات في أول ثلاث جولات.
ورفع الشرطة رصيده إلى نقطتين في المركز التاسع بفارق الأهداف عن باختاكور صاحب المركز الثامن وكان الشرطة تعادل في الجولة الأولى مع النصر السعودي 1 / 1 في بغداد، ثم خسر في الجولة الثانية صفر/ 5 أمام الهلال السعودي في الرياض.
في المقابل خسر باختاكور في الجولة الأولى بهدف دون رد أمام الوصل الإماراتي في طشقند، وتعادل في الجولة الثانية مع بيرسيبوليس الإيراني بهدف لمثله في شهري قدس.
وصعد السد القطري لصدارة مجموعة الغرب لدوري أبطال آسيا للنخبة بفضل الفوز على ضيفه برسيبوليس الإيراني 1 /صفر، ويدين السد بالفضل في هذا الفوز للاعبه الكولومبي ماتيوس أوريبي الذي سجل هدف الحسم في الثواني الأخيرة للشوط الأول.
وسجل السد انتصاره الثاني مقابل تعادل وحيد ليرفع رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثاني فيما خسر برسيبوليس للمرة الثانية مقابل تعادل وحيد ليتوقف رصيده عند نقطة واحدة في المركز العاشر.
وفاز الأهلي السعودي على مضيفه الريان القطري 1/2، وتقدم الأهلي عن طريق جابرييل فيجا في الدقيقة 16، قبل أن يضيف فراس البريكان الهدف الثاني في الدقيقة 38،وفي الدقيقة 65 سجل فهد الحمد لاعب الأهلي هدف الريان الوحيد في شباك فريقه بالخطأ.
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