دوري أبطال الخليج للأندية يعود بمواجهات قوية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

عواصم‭ ‬خليجية‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬تعود‭ ‬منافسات‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬الخليج‭ ‬للأندية‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬إلى‭ ‬الواجهة‭ ‬مرة‭ ‬أخرى،‭ ‬بعد‭ ‬توقف‭ ‬دام‭ ‬نحو‭ ‬9‭ ‬سنوات‭ ‬كاملة‭ ‬حيث‭ ‬تنطلق‭ ‬النسخة‭ ‬الجديدة‭ ‬من‭ ‬البطولة‭ ‬بشكل‭ ‬رسمي‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬بإقامة‭ ‬مباريات‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬يومي‭ ‬22‭ ‬و23‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري‭.‬

وتقام‭ ‬البطولة‭ ‬التي‭ ‬ينظمها‭ ‬اتحاد‭ ‬كأس‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬بنظام‭ ‬المجموعات،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تقسيم‭ ‬الفرق‭ ‬إلى‭ ‬مجموعتين،‭ ‬تضم‭ ‬كل‭ ‬مجموعة‭ ‬أربعة‭ ‬فرق‭.‬

وسيتأهل‭ ‬فريقان‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬مجموعة‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي،‭ ‬حيث‭ ‬سيواجه‭ ‬أول‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬ثاني‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية،‭ ‬فيما‭ ‬يلتقي‭ ‬أول‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬مع‭ ‬ثاني‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى،‭ ‬وستقام‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬في‭ ‬25‭ ‬أبريل‭ ‬2025‭. ‬وستشهد‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬أربع‭ ‬مواجهات‭ ‬قوية‭ ‬في‭ ‬المجموعتين‭ ‬الأولى‭ ‬والثانية،‭ ‬وستكون‭ ‬ضربة‭ ‬البداية‭ ‬بلقاء‭ ‬نادي‭ ‬دهوك‭ ‬العراقي‭ ‬مع‭ ‬أهلي‭ ‬صنعاء‭ ‬اليمني‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬دهوك،‭ ‬بينما‭ ‬تقام‭ ‬المباراة‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬المجموعة‭ ‬بين‭ ‬النصر‭ ‬الإماراتي‭ ‬وظفار‭ ‬العماني‭ ‬في‭ ‬ستاد‭ ‬آل‭ ‬مكتوم‭.‬

أما‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية،‭ ‬يشهد‭ ‬غدا‭ ‬الأربعاء‭ ‬مواجهة‭ ‬مرتقبة‭ ‬بين‭ ‬العربي‭ ‬القطري‭ ‬والقادسية‭ ‬الكويتي‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬الثمامة،‭ ‬وفي‭ ‬نفس‭ ‬اليوم،‭ ‬يستضيف‭ ‬الاتفاق‭ ‬السعودي‭ ‬نظيره‭ ‬الرفاع‭ ‬البحريني‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬نادي‭ ‬الاتفاق‭.‬

تعتبر‭ ‬هذه‭ ‬الجولة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬ذات‭ ‬أهمية‭ ‬كبيرة‭ ‬للفرق‭ ‬الثمانية‭ ‬المشاركة،‭ ‬حيث‭ ‬يسعى‭ ‬كل‭ ‬فريق‭ ‬لتحقيق‭ ‬بداية‭ ‬قوية‭ ‬وحصد‭ ‬النقاط‭ ‬الثلاث،‭ ‬ما‭ ‬قد‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تحديد‭ ‬ملامح‭ ‬مشوارهم‭ ‬في‭ ‬البطولة‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أنه‭ ‬قد‭ ‬تم‭ ‬تخصيص‭ ‬حوافز‭ ‬وجوائز‭ ‬للفرق‭ ‬المشاركة،‭ ‬حيث‭ ‬سيحصل‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ (‬البطل‭) ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬مالية‭ ‬قدرها‭ ‬ثلاثة‭ ‬ملايين‭ ‬دولار،‭ ‬فيما‭ ‬تبلغ‭ ‬جائزة‭ ‬الفريق‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭.‬

وخصص‭ ‬اتحاد‭ ‬كأس‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬مساهمة‭ ‬مالية‭ ‬للأندية‭ ‬المشاركة‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الجوائز‭ ‬المالية‭ ‬التحفيزية‭ ‬وفقا‭ ‬للائحة،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تخصيص‭ ‬مبلغ‭ ‬مالي‭ ‬قدره‭ ‬300‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭ ‬للأندية‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬البطولة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مكافأة‭ ‬التأهل‭ ‬للدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬100‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭.‬



