دوري أبطال الخليج للأندية يعود بمواجهات قوية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
عواصم خليجية - (د ب أ): تعود منافسات دوري أبطال الخليج للأندية لكرة القدم إلى الواجهة مرة أخرى، بعد توقف دام نحو 9 سنوات كاملة حيث تنطلق النسخة الجديدة من البطولة بشكل رسمي اليوم الثلاثاء بإقامة مباريات الجولة الأولى يومي 22 و23 أكتوبر الجاري.
وتقام البطولة التي ينظمها اتحاد كأس الخليج العربي بنظام المجموعات، حيث تم تقسيم الفرق إلى مجموعتين، تضم كل مجموعة أربعة فرق.
وسيتأهل فريقان من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي، حيث سيواجه أول المجموعة الأولى ثاني المجموعة الثانية، فيما يلتقي أول المجموعة الثانية مع ثاني المجموعة الأولى، وستقام المباراة النهائية في 25 أبريل 2025. وستشهد الجولة الأولى أربع مواجهات قوية في المجموعتين الأولى والثانية، وستكون ضربة البداية بلقاء نادي دهوك العراقي مع أهلي صنعاء اليمني اليوم الثلاثاء على ملعب دهوك، بينما تقام المباراة الثانية في نفس المجموعة بين النصر الإماراتي وظفار العماني في ستاد آل مكتوم.
أما في المجموعة الثانية، يشهد غدا الأربعاء مواجهة مرتقبة بين العربي القطري والقادسية الكويتي على استاد الثمامة، وفي نفس اليوم، يستضيف الاتفاق السعودي نظيره الرفاع البحريني على ملعب نادي الاتفاق.
تعتبر هذه الجولة الافتتاحية ذات أهمية كبيرة للفرق الثمانية المشاركة، حيث يسعى كل فريق لتحقيق بداية قوية وحصد النقاط الثلاث، ما قد يسهم في تحديد ملامح مشوارهم في البطولة.
الجدير بالذكر أنه قد تم تخصيص حوافز وجوائز للفرق المشاركة، حيث سيحصل صاحب المركز الأول (البطل) على جائزة مالية قدرها ثلاثة ملايين دولار، فيما تبلغ جائزة الفريق صاحب المركز الثاني مليون دولار.
وخصص اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم مساهمة مالية للأندية المشاركة وغيرها من الجوائز المالية التحفيزية وفقا للائحة، حيث تم تخصيص مبلغ مالي قدره 300 ألف دولار للأندية المشاركة في البطولة، بالإضافة إلى مكافأة التأهل للدور نصف النهائي 100 ألف دولار.
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