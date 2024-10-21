أرتيتا لتحويل ((ألم)) أرسنال إلى حافز

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
لندن -(أ ف ب): حث المدرب الإسباني لأرسنال الإنجليزي ميكل أرتيتا لاعبيه على تحويل «ألم» هزيمتهم الأولى في ستة أشهر إلى حافز خلال مواجهة شاختار دانيتسك الأوكراني اليوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. وعانى «المدفعجية» خسارة غير متوقعة أمام بورنموث 0-2 السبت في الدوري الإنجليزي، بعد طرد قلب دفاعهم الفرنسي وليام صلبيا في الشوط الأول. خسارة أبعدتهم نسبيا عن الصدارة، على مسافة أربع نقاط من ليفربول المتصدر.
لكن أرتيتا وخلال حديثه أمس الإثنين في مؤتمر صحفي قال إنه لا داعي للذعر بعد أن مُني فريقه بالخسارة الأولى منذ أبريل «تخسر مباراة، هذا جزء من اللعبة، تحصل أيضا في ظروف خاصة».
تابع «فلننس ذلك، نحوّل الألم في بطوننا ونستخدمه في مباراة الغد».
تابع المدرب الإسباني «من الواضح أننا نريد الفوز في أي سياق. وفي الحقيقة لقد جَعلنا هذا السياق صعبا علينا».
أردف المدرب الذي يحتل فريقه المركز الثالث في ترتيب الدوري ويملك أربع نقاط من مباراتين في دوري الأبطال «كان الأمر صعبا نظرا للاعبين الغائبين عن صفوفنا وبرمجة المباريات (الكثيفة) لكن هذا هو الواقع».
وعن البطاقة الحمراء لصليبا الذي أصبح ثالث لاعب من أرسنال يُطرد في ثماني مباريات من الدوري (بعد ديكلان رايس والبلجيكي لياندرو تروسار)، أضاف «اللعب بعشرة، بالطبع هذه مشكلة».
وعن لياقة مهاجمه الدولي بوكايو ساكا الغائب عن مباراة بورنموث، أضاف أرتيتا أنه يتعين تقييم حالته قبل مباراة استاد الإمارات.
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