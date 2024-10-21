أرتيتا لتحويل ((ألم)) أرسنال إلى حافز

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

لندن‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬حث‭ ‬المدرب‭ ‬الإسباني‭ ‬لأرسنال‭ ‬الإنجليزي‭ ‬ميكل‭ ‬أرتيتا‭ ‬لاعبيه‭ ‬على‭ ‬تحويل‭ ‬‮«‬ألم‮»‬‭ ‬هزيمتهم‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭ ‬إلى‭ ‬حافز‭ ‬خلال‭ ‬مواجهة‭ ‬شاختار‭ ‬دانيتسك‭ ‬الأوكراني‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭. ‬وعانى‭ ‬‮«‬المدفعجية‮»‬‭ ‬خسارة‭ ‬غير‭ ‬متوقعة‭ ‬أمام‭ ‬بورنموث‭ ‬0‭-‬2‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي،‭ ‬بعد‭ ‬طرد‭ ‬قلب‭ ‬دفاعهم‭ ‬الفرنسي‭ ‬وليام‭ ‬صلبيا‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭. ‬خسارة‭ ‬أبعدتهم‭ ‬نسبيا‭ ‬عن‭ ‬الصدارة،‭ ‬على‭ ‬مسافة‭ ‬أربع‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬ليفربول‭ ‬المتصدر‭.‬

لكن‭ ‬أرتيتا‭ ‬وخلال‭ ‬حديثه‭ ‬أمس‭ ‬الإثنين‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬قال‭ ‬إنه‭ ‬لا‭ ‬داعي‭ ‬للذعر‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬مُني‭ ‬فريقه‭ ‬بالخسارة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬أبريل‭ ‬‮«‬تخسر‭ ‬مباراة،‭ ‬هذا‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬اللعبة،‭ ‬تحصل‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬ظروف‭ ‬خاصة‮»‬‭.‬

تابع‭ ‬‮«‬فلننس‭ ‬ذلك،‭ ‬نحوّل‭ ‬الألم‭ ‬في‭ ‬بطوننا‭ ‬ونستخدمه‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬الغد‮»‬‭.‬

تابع‭ ‬المدرب‭ ‬الإسباني‭ ‬‮«‬من‭ ‬الواضح‭ ‬أننا‭ ‬نريد‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬سياق‭. ‬وفي‭ ‬الحقيقة‭ ‬لقد‭ ‬جَعلنا‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭ ‬صعبا‭ ‬علينا‮»‬‭.‬

أردف‭ ‬المدرب‭ ‬الذي‭ ‬يحتل‭ ‬فريقه‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬ترتيب‭ ‬الدوري‭ ‬ويملك‭ ‬أربع‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬مباراتين‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال‭ ‬‮«‬كان‭ ‬الأمر‭ ‬صعبا‭ ‬نظرا‭ ‬للاعبين‭ ‬الغائبين‭ ‬عن‭ ‬صفوفنا‭ ‬وبرمجة‭ ‬المباريات‭ (‬الكثيفة‭) ‬لكن‭ ‬هذا‭ ‬هو‭ ‬الواقع‮»‬‭.‬

وعن‭ ‬البطاقة‭ ‬الحمراء‭ ‬لصليبا‭ ‬الذي‭ ‬أصبح‭ ‬ثالث‭ ‬لاعب‭ ‬من‭ ‬أرسنال‭ ‬يُطرد‭ ‬في‭ ‬ثماني‭ ‬مباريات‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ (‬بعد‭ ‬ديكلان‭ ‬رايس‭ ‬والبلجيكي‭ ‬لياندرو‭ ‬تروسار‭)‬،‭ ‬أضاف‭ ‬‮«‬اللعب‭ ‬بعشرة،‭ ‬بالطبع‭ ‬هذه‭ ‬مشكلة‮»‬‭.‬

وعن‭ ‬لياقة‭ ‬مهاجمه‭ ‬الدولي‭ ‬بوكايو‭ ‬ساكا‭ ‬الغائب‭ ‬عن‭ ‬مباراة‭ ‬بورنموث،‭ ‬أضاف‭ ‬أرتيتا‭ ‬أنه‭ ‬يتعين‭ ‬تقييم‭ ‬حالته‭ ‬قبل‭ ‬مباراة‭ ‬استاد‭ ‬الإمارات‭.‬

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