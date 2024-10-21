بيلينغهام المحبط لإعادة إطلاق موسمه

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

مدريد‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬ضرب‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬الدولي‭ ‬الإنجليزي‭ ‬جود‭ ‬بيلينغهام‭ ‬بقوة‭ ‬في‭ ‬موسمه‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني‭ ‬بتسجيله‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الأهداف‭ ‬ومساهمته‭ ‬في‭ ‬احراز‭ ‬فريقه‭ ‬ثنائية‭ ‬الدوري‭ ‬المحلي‭ ‬ودوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا،‭ ‬بيد‭ ‬أن‭ ‬موسمه‭ ‬الثاني‭ ‬لم‭ ‬يقلع‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭.‬

بدأ‭ ‬بيلينغهام‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬بتسجيله‭ ‬10‭ ‬أهداف‭ ‬في‭ ‬10‭ ‬مباريات‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬المحلي‭ ‬ودوري‭ ‬الأبطال،‭ ‬في‭ ‬المقابل،‭ ‬وبعد‭ ‬خوضه‭ ‬9‭ ‬مباريات‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات‭ ‬لم‭ ‬يزر‭ ‬الشباك‭ ‬إطلاقا‭.‬

يستعدّ‭ ‬بيلينغهام‭ ‬لمواجهة‭ ‬فريقه‭ ‬السابق‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬الألماني‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬سانتياغو‭ ‬برنابيو‮»‬‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا،‭ ‬في‭ ‬إعادة‭ ‬للنهائي‭ ‬القاري‭ ‬الذي‭ ‬جمع‭ ‬الفريقين‭ ‬في‭ ‬يونيو‭ ‬الماضي‭ ‬وفاز‭ ‬به‭ ‬فريق‭ ‬العاصمة‭ ‬الاسباني‭ ‬معززا‭ ‬رقمه‭ ‬القياسي‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬الألقاب‭ ‬الى‭ ‬15‭.‬

وأظهر‭ ‬ابن‭ ‬الحادية‭ ‬والعشرين‭ ‬بعض‭ ‬الاحباط‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬الموسم‭ ‬الحالي‭ ‬حيث‭ ‬أوكل‭ ‬اليه‭ ‬مدرب‭ ‬الفريق‭ ‬الايطالي‭ ‬كارل‭ ‬انشيلوتي‭ ‬مهام‭ ‬أكثر‭ ‬دفاعية‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬الملعب،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬بعد‭ ‬قدوم‭ ‬النجم‭ ‬الفرنسي‭ ‬كيليان‭ ‬مبابي‭.‬

واستخدم‭ ‬أنشيلوتي‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الدولي‭ ‬على‭ ‬الجهة‭ ‬اليسرى‭ ‬من‭ ‬خط‭ ‬الوسط‭ ‬خلال‭ ‬فوز‭ ‬الفريق‭ ‬على‭ ‬سلتا‭ ‬فيغو‭ ‬2‭-‬1‭ ‬السبت،‭ ‬وهو‭ ‬مركز‭ ‬جديد‭ ‬يشغله‭ ‬بيلينغهام‭ ‬المنتقل‭ ‬الى‭ ‬فريقه‭ ‬في‭ ‬صفقة‭ ‬ضخمة‭ ‬بلغت‭ ‬112‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭.‬

بدا‭ ‬بيلينغهام‭ ‬ساخطا‭ ‬خلال‭ ‬المباراة‭ ‬ضد‭ ‬سلتا‭ ‬فيغو‭ ‬عندما‭ ‬لم‭ ‬يمرر‭ ‬له‭ ‬الجناح‭ ‬البرازيلي‭ ‬فينيسيوس‭ ‬جونيور،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬تواجده‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬جيد‭ ‬للتسجيل‭ ‬ليسدد‭ ‬الأخير‭ ‬فوق‭ ‬العارضة‭.‬

علق‭ ‬أنشيلوتي‭ ‬على‭ ‬تلك‭ ‬الحادثة‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحفي‭ ‬الذي‭ ‬تلا‭ ‬المباراة‭ ‬بقوله‭: ‬‮«‬لم‭ ‬أشاهد‭ ‬تلك‭ ‬اللقطة‭ ‬التي‭ ‬تتحدثون‭ ‬عنها،‭ ‬لكن‭ ‬لو‭ ‬حصلت‭ ‬بالفعل‭ ‬فهذا‭ ‬يعني‭ ‬أنه‭ (‬بيلينغهام‭) ‬يملك‭ ‬شخصية‭ ‬ويبدو‭ ‬الأمر‭ ‬جيدا‭ ‬بالنسبة‭ ‬الي‮»‬‭.‬

وتابع‭: ‬‮«‬صراحة‭ ‬لا‭ ‬أدرك‭ ‬ما‭ ‬حصل،‭ ‬سأشاهدها‭ ‬لاحقا،‭ ‬حتى‭ ‬إذا‭ ‬قام‭ ‬برد‭ ‬فعل‭ ‬ما،‭ ‬يتعين‭ ‬فعلينا‭ ‬التحلي‭ ‬بالهدوء،‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬حال‭ ‬رأيتهما‭ ‬يتحدثان‭ ‬ويضحكان‭ ‬وبالتالي‭ ‬لا‭ ‬مشاكل‭ ‬بينهما‮»‬‭.‬

كما‭ ‬يتعين‭ ‬على‭ ‬مدرب‭ ‬انجلترا‭ ‬الجديد‭ ‬الالماني‭ ‬توماس‭ ‬توخل‭ ‬استخراج‭ ‬أفضل‭ ‬ميزات‭ ‬بيلينغهام‭ ‬في‭ ‬فريق‭ ‬يضم‭ ‬أيضا‭ ‬فيل‭ ‬فودن‭ ‬وبوكايو‭ ‬ساكا‭ ‬وكول‭ ‬بالمر‭ ‬الذين‭ ‬يتنافسون‭ ‬على‭ ‬شغل‭ ‬مركز‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬المهاجم‭ ‬وراء‭ ‬الهداف‭ ‬هاري‭ ‬كاين‭.‬

الفرصة‭ ‬سانحة‭ ‬أمام‭ ‬بيلينغهام‭ ‬لإثبات‭ ‬علوّ‭ ‬كعبه،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬ان‭ ‬فريقه‭ ‬يخوض‭ ‬امتحانين‭ ‬صعبين‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬أمام‭ ‬دورتموند‭ ‬ثم‭ ‬الكلاسيكو‭ ‬ضد‭ ‬الغريم‭ ‬التقليدي‭ ‬برشلونة‭.‬