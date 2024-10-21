بيلينغهام المحبط لإعادة إطلاق موسمه

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
مدريد - (أ ف ب): ضرب لاعب الوسط الدولي الإنجليزي جود بيلينغهام بقوة في موسمه الأول في صفوف ريال مدريد الإسباني بتسجيله الكثير من الأهداف ومساهمته في احراز فريقه ثنائية الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا، بيد أن موسمه الثاني لم يقلع حتى الآن.
بدأ بيلينغهام الموسم الماضي بتسجيله 10 أهداف في 10 مباريات في الدوري المحلي ودوري الأبطال، في المقابل، وبعد خوضه 9 مباريات هذا الموسم في مختلف المسابقات لم يزر الشباك إطلاقا.
يستعدّ بيلينغهام لمواجهة فريقه السابق بوروسيا دورتموند الألماني على ملعب «سانتياغو برنابيو» اليوم الثلاثاء في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا، في إعادة للنهائي القاري الذي جمع الفريقين في يونيو الماضي وفاز به فريق العاصمة الاسباني معززا رقمه القياسي في عدد الألقاب الى 15.
وأظهر ابن الحادية والعشرين بعض الاحباط في بداية الموسم الحالي حيث أوكل اليه مدرب الفريق الايطالي كارل انشيلوتي مهام أكثر دفاعية في وسط الملعب، ولا سيما بعد قدوم النجم الفرنسي كيليان مبابي.
واستخدم أنشيلوتي الإنجليزي الدولي على الجهة اليسرى من خط الوسط خلال فوز الفريق على سلتا فيغو 2-1 السبت، وهو مركز جديد يشغله بيلينغهام المنتقل الى فريقه في صفقة ضخمة بلغت 112 مليون دولار.
بدا بيلينغهام ساخطا خلال المباراة ضد سلتا فيغو عندما لم يمرر له الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور، على الرغم من تواجده في مكان جيد للتسجيل ليسدد الأخير فوق العارضة.
علق أنشيلوتي على تلك الحادثة في المؤتمر الصحفي الذي تلا المباراة بقوله: «لم أشاهد تلك اللقطة التي تتحدثون عنها، لكن لو حصلت بالفعل فهذا يعني أنه (بيلينغهام) يملك شخصية ويبدو الأمر جيدا بالنسبة الي».
وتابع: «صراحة لا أدرك ما حصل، سأشاهدها لاحقا، حتى إذا قام برد فعل ما، يتعين فعلينا التحلي بالهدوء، على أي حال رأيتهما يتحدثان ويضحكان وبالتالي لا مشاكل بينهما».
كما يتعين على مدرب انجلترا الجديد الالماني توماس توخل استخراج أفضل ميزات بيلينغهام في فريق يضم أيضا فيل فودن وبوكايو ساكا وكول بالمر الذين يتنافسون على شغل مركز لاعب الوسط المهاجم وراء الهداف هاري كاين.
الفرصة سانحة أمام بيلينغهام لإثبات علوّ كعبه، ولا سيما ان فريقه يخوض امتحانين صعبين هذا الأسبوع أمام دورتموند ثم الكلاسيكو ضد الغريم التقليدي برشلونة.
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